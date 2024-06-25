https://sputniknews.uz/20240625/russia-iiv-vladimir-kolokoltsev-uzbekistan-44511681.html
Россия ИИВ бошлиғи Владимир Колокольцев Ўзбекистонга келди
Россия ИИВ бошлиғи Владимир Колокольцев Ўзбекистонга келди
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Владимир Колокольцевни Тошкентда Ўзбекистон ИИВ вазири Пўлат Бобожонов кутиб олди.
2024-06-25T09:05+0500
2024-06-25T09:05+0500
2024-06-25T09:05+0500
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TOШКЕНТ, 25 июн — Sputnik. Россия ИИВ раҳбари Владимир Колокольцев Ўзбекистонга келди, дея хабар берди вазирлик матбуот хизмати. Владимир Колокольцевни Тошкентда Ўзбекистон ИИВ вазири Пўлат Бобожонов, шунингдек Россиянинг Ўзбекистондаги элчиси Олег Мальгинов кутиб олди. Қайд этилишича, ташриф давомида Россия вазири бир қатор икки томонлама учрашувлар ўтказади. Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги Жамоат хавфсизлиги бошқармасининг Мувофиқлаштириш ва мониторинг маркази ҳамда Ғалаба боғи ёдгорлик мажмуасига ташриф буюради.
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владимир колокольцев тошкент ўзбекистон иив пўлат бобожонов
владимир колокольцев тошкент ўзбекистон иив пўлат бобожонов
Россия ИИВ бошлиғи Владимир Колокольцев Ўзбекистонга келди
Владимир Колокольцевни Тошкентда Ўзбекистон ИИВ вазири Пўлат Бобожонов кутиб олди.
TOШКЕНТ, 25 июн — Sputni
k. Россия ИИВ раҳбари Владимир Колокольцев Ўзбекистонга келди, дея хабар берди вазирлик матбуот хизмати.
Владимир Колокольцевни Тошкентда Ўзбекистон ИИВ вазири Пўлат Бобожонов, шунингдек Россиянинг Ўзбекистондаги элчиси Олег Мальгинов кутиб олди.
“Россия Федерацияси ички ишлар вазири, Россия Федерацияси полицияси генерали Владимир Колоколцев Ўзбекистон Республикаси пойтахти Тошкент шаҳрига келди”, — дейилади хабарда.
Қайд этилишича, ташриф давомида Россия вазири бир қатор икки томонлама учрашувлар ўтказади.
Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги Жамоат хавфсизлиги бошқармасининг Мувофиқлаштириш ва мониторинг маркази ҳамда Ғалаба боғи ёдгорлик мажмуасига ташриф буюради.