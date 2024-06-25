Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20240625/russia-iiv-vladimir-kolokoltsev-uzbekistan-44511681.html
Россия ИИВ бошлиғи Владимир Колокольцев Ўзбекистонга келди
Россия ИИВ бошлиғи Владимир Колокольцев Ўзбекистонга келди
Sputnik Ўзбекистон
Владимир Колокольцевни Тошкентда Ўзбекистон ИИВ вазири Пўлат Бобожонов кутиб олди.
2024-06-25T09:05+0500
2024-06-25T09:05+0500
жамият
ўзбекистон - россия
иив
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/06/19/44511374_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_a2fa430afd60b487f7b2b60d292bb33d.jpg
TOШКЕНТ, 25 июн — Sputnik. Россия ИИВ раҳбари Владимир Колокольцев Ўзбекистонга келди, дея хабар берди вазирлик матбуот хизмати. Владимир Колокольцевни Тошкентда Ўзбекистон ИИВ вазири Пўлат Бобожонов, шунингдек Россиянинг Ўзбекистондаги элчиси Олег Мальгинов кутиб олди. Қайд этилишича, ташриф давомида Россия вазири бир қатор икки томонлама учрашувлар ўтказади. Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги Жамоат хавфсизлиги бошқармасининг Мувофиқлаштириш ва мониторинг маркази ҳамда Ғалаба боғи ёдгорлик мажмуасига ташриф буюради.
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/06/19/44511374_72:0:1208:852_1920x0_80_0_0_2079c0b0fb20764c678bd70a5179e063.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
владимир колокольцев тошкент ўзбекистон иив пўлат бобожонов
владимир колокольцев тошкент ўзбекистон иив пўлат бобожонов

Россия ИИВ бошлиғи Владимир Колокольцев Ўзбекистонга келди

09:05 25.06.2024
© МВД РоссииВладимир Колокольцев прибыл в Ташкент
Владимир Колокольцев прибыл в Ташкент - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 25.06.2024
© МВД России
Oбуна бўлиш
Владимир Колокольцевни Тошкентда Ўзбекистон ИИВ вазири Пўлат Бобожонов кутиб олди.
TOШКЕНТ, 25 июн — Sputnik. Россия ИИВ раҳбари Владимир Колокольцев Ўзбекистонга келди, дея хабар берди вазирлик матбуот хизмати.
Владимир Колокольцевни Тошкентда Ўзбекистон ИИВ вазири Пўлат Бобожонов, шунингдек Россиянинг Ўзбекистондаги элчиси Олег Мальгинов кутиб олди.
© МВД РоссииВладимир Колокольцев прибыл в Ташкент
Владимир Колокольцев прибыл в Ташкент - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 25.06.2024
Владимир Колокольцев прибыл в Ташкент
© МВД России
“Россия Федерацияси ички ишлар вазири, Россия Федерацияси полицияси генерали Владимир Колоколцев Ўзбекистон Республикаси пойтахти Тошкент шаҳрига келди”, — дейилади хабарда.
Қайд этилишича, ташриф давомида Россия вазири бир қатор икки томонлама учрашувлар ўтказади.
Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги Жамоат хавфсизлиги бошқармасининг Мувофиқлаштириш ва мониторинг маркази ҳамда Ғалаба боғи ёдгорлик мажмуасига ташриф буюради.
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0