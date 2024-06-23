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Редакционный центр Sputnik Узбекистан в Ташкенте. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 29.04.2024
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Ўзбекистон Россия вакциналарига ишонади ва уларни сотиб олишга тайёр — видео
Ўзбекистон Россия вакциналарига ишонади ва уларни сотиб олишга тайёр — видео
Sputnik Ўзбекистон
Нурмат Отабеков: биз одатда ваксинани Россия Федерациясидан сотиб оламиз.
2024-06-23T18:40+0500
2024-06-23T18:40+0500
матбуот маркази
видео
вакцина
ўзбекистон - россия
нурмат отабеков
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Ўзбекистон ҳукумати Россия вакциналарига ишонади ва уларни, хусусан, грипп ва ЎРВИга қарши вакциналарни харид қилишни давом эттиришга тайёр. Бу ҳақда мамлакат санитария-эпидемиология осойишталиги ва соғлиқни сақлаш қўмитаси раисининг биринчи ўринбосари Нурмат Отабеков маълум қилди.Батафсил — Sputnik Ўзбекистон видеоси.
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нурмат отабеков вакцина россия федерацияси
нурмат отабеков вакцина россия федерацияси

Ўзбекистон Россия вакциналарига ишонади ва уларни сотиб олишга тайёр — видео

18:40 23.06.2024
© Sputnik
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Эксклюзив
Нурмат Отабеков: биз одатда вакцинани Россия Федерациясидан сотиб оламиз.
Ўзбекистон ҳукумати Россия вакциналарига ишонади ва уларни, хусусан, грипп ва ЎРВИга қарши вакциналарни харид қилишни давом эттиришга тайёр. Бу ҳақда мамлакат санитария-эпидемиология осойишталиги ва соғлиқни сақлаш қўмитаси раисининг биринчи ўринбосари Нурмат Отабеков маълум қилди.

“Грипп ва ЎРВИнинг мавсумий кучайишидан олдин, биз одатда вакцинани Россия Федерациясидан сотиб оламиз... Биз Россия Федерациясининг вакциналарига ишонамиз”, — деди Отабеков Sputnik Ўзбекистон матбуот марказида бўлиб ўтган санитария-эпидемиология осойишталиги бўйича Ўзбекистон-Россия ҳамкорлигига бағишланган матбуот анжуманида.

Батафсил — Sputnik Ўзбекистон видеоси.
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