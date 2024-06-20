https://sputniknews.uz/20240620/usa-russia-kutilmagan-taklif-44448727.html
"Ҳозироқ": АҚШда Россия учун кутилмаган таклиф билан чиқилди
"Ҳозироқ": АҚШда Россия учун кутилмаган таклиф билан чиқилди
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Кичик Кеннеди: АҚШ Украина бўйича Россия билан тинчлик музокараларини бошлаши керак.
2024-06-20T15:58+0500
2024-06-20T15:58+0500
2024-06-20T15:58+0500
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TOШКЕНТ, 20 июн — Sputnik. Вашингтон можарони тинч йўл билан ҳал қилиш учун Украина бўйича Россия билан музокаралар бошлаши керак. Бу ҳақда АҚШ президентлигига мустақил номзод кичик Роберт Кеннеди Х ижтимоий тармоғида маълум қилди, деб ёзмоқда РИА Новости. "Муросага келиш вақти ўтди": Зеленский Россия ҳақида кутилмаган фикр билдирдиКичик Кеннеди Ғарб ва Россия ўртасидаги зиддият сайёрамизнинг вайрон бўлишига олиб келиши мумкинлигини таъкидлади. Шунингдек, у Украинани молиялаштиришни тўхтатишни талаб қилди.Украина музокаралар бўйича ўзи қарор қабул қилиши керак — Блинкен
https://sputniknews.uz/20240615/vaqti-keldi-britaniyada-kutilmagan-taklif-bilan-zelenskiyga-murojaat-qilishdi-44387876.html
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кичик кеннеди ақш украина россия тинчлик музокаралари
кичик кеннеди ақш украина россия тинчлик музокаралари
"Ҳозироқ": АҚШда Россия учун кутилмаган таклиф билан чиқилди
Кичик Кеннеди: АҚШ Украина бўйича Россия билан тинчлик музокараларини бошлаши керак.
TOШКЕНТ, 20 июн — Sputnik.
Вашингтон можарони тинч йўл билан ҳал қилиш учун Украина бўйича Россия билан музокаралар бошлаши керак. Бу ҳақда АҚШ президентлигига мустақил номзод кичик Роберт Кеннеди Х ижтимоий тармоғида маълум қилди, деб ёзмоқда РИА Новости.
“Мен ҳозир АҚШ, Россия ва Украина билан стол атрофида ҳақиқий тинчлик музокараларига чақираман. Путин буни хоҳларди. Биз ҳам шуни хоҳлашимиз керак”, — деди у.
Кичик Кеннеди Ғарб ва Россия ўртасидаги зиддият сайёрамизнинг вайрон бўлишига олиб келиши мумкинлигини таъкидлади. Шунингдек, у Украинани молиялаштиришни тўхтатишни талаб қилди.