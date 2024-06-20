https://sputniknews.uz/20240620/russia-uzbekistan-sanitariya-epidemiologiya-44449227.html
Россия ва Ўзбекистоннинг санитар-эпидемиологик осойишталик соҳасидаги лойиҳалари — видео
Россия ва Ўзбекистоннинг санитар-эпидемиологик осойишталик соҳасидаги лойиҳалари — видео
Sputnik Ўзбекистон
Россия ва Ўзбекистон орасида санитар-эпидемиологик осойишталик соҳасида қандай лойиҳалар амалга оширилмоқда ? Бу саволга Sputnik матбуот марказида бўлиб ўтган... 20.06.2024, Sputnik Ўзбекистон
2024-06-20T18:00+0500
2024-06-20T18:00+0500
2024-06-20T18:00+0500
матбуот маркази
матбуот маркази видео
нурмат отабеков
санитария-эпидемиология қўмитаси (санэпидқўмита)
видео
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Россия ва Ўзбекистон орасида санитар-эпидемиологик осойишталик соҳасида бешта лойиҳа амалга оширилмоқда. Уларнинг бири — халқаро медико-санитар нормаларни, иккинчиси — Ўзбекистон ҳудудида жойлашган табиий вабо ўчоқларини ўрганишга қаратилган. Учинчиси — 3-4 хавф гуруҳига кирувчи микроорганизмларнинг антибиотикларга қарши туриш хусусиятларини ўрганишга қаратилган.Яна иккита лойиҳа республикада ОИТС билан боғлиқ вазиятни ўрганиш учун.Батафсил — Sputnik Ўзбекистон видеосида.
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матбуот маркази видео, нурмат отабеков, санитария-эпидемиология қўмитаси (санэпидқўмита) , видео, видео
матбуот маркази видео, нурмат отабеков, санитария-эпидемиология қўмитаси (санэпидқўмита) , видео, видео
Россия ва Ўзбекистоннинг санитар-эпидемиологик осойишталик соҳасидаги лойиҳалари — видео
Эксклюзив
Россия ва Ўзбекистон орасида санитар-эпидемиологик осойишталик соҳасида қандай лойиҳалар амалга оширилмоқда ? Бу саволга Sputnik матбуот марказида бўлиб ўтган анжуманда республика Санэпидқўм раиси ўринбосари Нурмат Отабеков жавоб берди.
Россия ва Ўзбекистон орасида санитар-эпидемиологик осойишталик соҳасида бешта лойиҳа амалга оширилмоқда. Уларнинг бири — халқаро медико-санитар нормаларни, иккинчиси — Ўзбекистон ҳудудида жойлашган табиий вабо ўчоқларини ўрганишга қаратилган. Учинчиси — 3-4 хавф гуруҳига кирувчи микроорганизмларнинг антибиотикларга қарши туриш хусусиятларини ўрганишга қаратилган.
Яна иккита лойиҳа республикада ОИТС билан боғлиқ вазиятни ўрганиш учун.
“Ўзбекистон ёпиқ мамлакат эмас; бугунги ҳудуддаги қўшнилар билан иқтисодий-ижтимоий алоқалар илдам ривожланиб бораётган вазиятда аҳолининг санитар-эпидемиологик хавфсизлигини сақлаб қолиш жуда муҳим аҳамиятга эга”, — деди Отабеков.
Батафсил — Sputnik Ўзбекистон
видеосида.