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https://sputniknews.uz/20240618/zoyir-mirzaev-tojikistonning-sogd-viloyatiga-tashrif-buyurdi-44419724.html
Зойир Мирзаев Тожикистоннинг Сўғд вилоятига ташриф буюрди
Зойир Мирзаев Тожикистоннинг Сўғд вилоятига ташриф буюрди
Sputnik Ўзбекистон
Тошкент ва Сўғд вилоятлари ўртасида савдо-иқтисодий ҳамда ижтимоий-маданий соҳаларда ҳамкорлик алоқалари ривожланмоқда 18.06.2024, Sputnik Ўзбекистон
2024-06-18T17:46+0500
2024-06-18T17:49+0500
ўзбекистон
тожикистон
тошкент вилояти
зойир мирзаев
ҳамкорлик
сиёсат
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ТОШКЕНТ, 18 июн — Sputnik. Тошкент вилояти ҳокими Зойир Мирзаев бошчилигидаги делегацияси Тожикистоннинг Сўғд вилоятига ташриф буюрди. Сўғдда Ўзбекистон делегацияси миллий ашула ва рақслар билан самимий кутиб олинди.Делегация бугун “Сўғд-2024” савдо ярмаркасининг тантанали очилиш маросимида иштирок этди, Зойир Мирзаев у ерда нутқ сўзлади. Ташриф давомида Тошкент вилояти ва Сўғд виоляти вакиллари ўзаро иқтисодий шерикчилик муносабатларини йўлга қўйиш, савдо ва товар айрибошлаш ҳажмини янада ошириш, ижтимоий ҳамкорликни кенгайтириш, туризмни ривожлантириш масалаларини муҳокама қилишди. Музокаралар давомида яқин вақтда мактаб ва олий таълим йўналишида ўзаро яқин ҳамкорлик лойиҳаларини амалга оширишига келишиб олинди.Шунингдек, туризм соҳасидаги ҳамкорлик истиқболлари белгилаб олинди. Ташриф давомида ўзбек, тожик тадбиркорлари иштирокида B2B форматида мулоқот ўтказилиши режалаштирилган.
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ўзбекистон, тожикистон, тошкент вилояти, зойир мирзаев, ҳамкорлик, сиёсат
ўзбекистон, тожикистон, тошкент вилояти, зойир мирзаев, ҳамкорлик, сиёсат

Зойир Мирзаев Тожикистоннинг Сўғд вилоятига ташриф буюрди

17:46 18.06.2024 (янгиланди: 17:49 18.06.2024)
© Хокимият Ташкентской областиВизит делегации Ташкентской области в Согдийскую область Таджикистана
Визит делегации Ташкентской области в Согдийскую область Таджикистана - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 18.06.2024
© Хокимият Ташкентской области
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Тошкент ва Сўғд вилоятлари ўртасида савдо-иқтисодий ҳамда ижтимоий-маданий соҳаларда ҳамкорлик алоқалари ривожланмоқда
ТОШКЕНТ, 18 июн — Sputnik. Тошкент вилояти ҳокими Зойир Мирзаев бошчилигидаги делегацияси Тожикистоннинг Сўғд вилоятига ташриф буюрди.
Сўғдда Ўзбекистон делегацияси миллий ашула ва рақслар билан самимий кутиб олинди.
© Хокимият Ташкентской областиТошкент вилояти делегациясининг Тожикистоннинг Сўғд вилоятига ташрифи
Визит делегации Ташкентской области в Согдийскую область Таджикистана - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 18.06.2024
Тошкент вилояти делегациясининг Тожикистоннинг Сўғд вилоятига ташрифи
© Хокимият Ташкентской области
Делегация бугун “Сўғд-2024” савдо ярмаркасининг тантанали очилиш маросимида иштирок этди, Зойир Мирзаев у ерда нутқ сўзлади.
© Хокимият Ташкентской областиВизит делегации Ташкентской области в Согдийскую область Таджикистана
Визит делегации Ташкентской области в Согдийскую область Таджикистана - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 18.06.2024
Визит делегации Ташкентской области в Согдийскую область Таджикистана
© Хокимият Ташкентской области
Ташриф давомида Тошкент вилояти ва Сўғд виоляти вакиллари ўзаро иқтисодий шерикчилик муносабатларини йўлга қўйиш, савдо ва товар айрибошлаш ҳажмини янада ошириш, ижтимоий ҳамкорликни кенгайтириш, туризмни ривожлантириш масалаларини муҳокама қилишди.
Музокаралар давомида яқин вақтда мактаб ва олий таълим йўналишида ўзаро яқин ҳамкорлик лойиҳаларини амалга оширишига келишиб олинди.
© Хокимият Ташкентской областиТошкент вилояти делегациясининг Тожикистоннинг Сўғд вилоятига ташрифи
Визит делегации Ташкентской области в Согдийскую область Таджикистана - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 18.06.2024
Тошкент вилояти делегациясининг Тожикистоннинг Сўғд вилоятига ташрифи
© Хокимият Ташкентской области
Шунингдек, туризм соҳасидаги ҳамкорлик истиқболлари белгилаб олинди.
Ташриф давомида ўзбек, тожик тадбиркорлари иштирокида B2B форматида мулоқот ўтказилиши режалаштирилган.
© Хокимият Ташкентской областиТошкент вилояти делегациясининг Тожикистоннинг Сўғд вилоятига ташрифи
Визит делегации Ташкентской области в Согдийскую область Таджикистана - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 18.06.2024
Тошкент вилояти делегациясининг Тожикистоннинг Сўғд вилоятига ташрифи
© Хокимият Ташкентской области
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