https://sputniknews.uz/20240618/russia-dron-teplovision-video-44423109.html

Россия дронларга қарши нишонга олиш тизимини яратди — видео

Россия дронларга қарши нишонга олиш тизимини яратди — видео

Sputnik Ўзбекистон

Россияда учувчисиз аппаратлар ва экипажсиз катерларни нишонга олиш учун мўлжалланган янги тепловизион тизим яратилди.

2024-06-18T19:19+0500

2024-06-18T19:19+0500

2024-06-18T19:19+0500

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қурол-яроғ

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ТОШКЕНТ, 18 июн - Sputnik. Янги ЛПК-101 "Кречет" тепловизорли нишонга олиш тизими нафақат денгизда ҳаракатланувчи экипажсиз катерларни, балки "Баба Яга" туридаги катта ҳажмли дронларни ҳам нишонга олишда қўл келади. Янги нишонга олиш тизимининг асосий хусусиятларидан бири — у нишонни термал белгиси ёрдамида аниқ ажратиб кўрсатади ва ҳаракатланаётган техникада ҳам нишонни мўтадил ушлаб туришга қодир. "Янги қурилма ҳаракатланаётган траснспортда 100% қулайроқ ишлаш имконини беради. Дисплей билан буни амалга ошириш янада қулайроқ”, — дея ўз таассуротлари билан ўртоқлашди ҳарбий хизматчи синовлардан сўнг.

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Тепловизионный прицельный комплекс ЛПК-101 "Кречет"

Sputnik Ўзбекистон

Новый тепловизионный прицельный комплекс ЛПК-101 "Кречет" позволит бороться не только с безэкипажными катерами на море, но и поражать большие ударные БПЛА типа "Баба Яга". Данный комплекс прошел успешные испытания в море и на суше, передает корреспондент РИА Новости.

2024-06-18T19:19+0500

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