https://sputniknews.uz/20240618/russia-dron-teplovision-video-44423109.html
Россия дронларга қарши нишонга олиш тизимини яратди — видео
Россия дронларга қарши нишонга олиш тизимини яратди — видео
Sputnik Ўзбекистон
Россияда учувчисиз аппаратлар ва экипажсиз катерларни нишонга олиш учун мўлжалланган янги тепловизион тизим яратилди.
2024-06-18T19:19+0500
2024-06-18T19:19+0500
2024-06-18T19:19+0500
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қурол
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ТОШКЕНТ, 18 июн - Sputnik. Янги ЛПК-101 "Кречет" тепловизорли нишонга олиш тизими нафақат денгизда ҳаракатланувчи экипажсиз катерларни, балки "Баба Яга" туридаги катта ҳажмли дронларни ҳам нишонга олишда қўл келади. Янги нишонга олиш тизимининг асосий хусусиятларидан бири — у нишонни термал белгиси ёрдамида аниқ ажратиб кўрсатади ва ҳаракатланаётган техникада ҳам нишонни мўтадил ушлаб туришга қодир. "Янги қурилма ҳаракатланаётган траснспортда 100% қулайроқ ишлаш имконини беради. Дисплей билан буни амалга ошириш янада қулайроқ”, — дея ўз таассуротлари билан ўртоқлашди ҳарбий хизматчи синовлардан сўнг.
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Тепловизионный прицельный комплекс ЛПК-101 "Кречет"
Sputnik Ўзбекистон
Новый тепловизионный прицельный комплекс ЛПК-101 "Кречет" позволит бороться не только с безэкипажными катерами на море, но и поражать большие ударные БПЛА типа "Баба Яга".
Данный комплекс прошел успешные испытания в море и на суше, передает корреспондент РИА Новости.
2024-06-18T19:19+0500
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россия нишонга олиш тепловизион тизим
россия нишонга олиш тепловизион тизим
Россия дронларга қарши нишонга олиш тизимини яратди — видео
Россияда учувчисиз аппаратлар ва экипажсиз катерларни нишонга олиш учун мўлжалланган янги тепловизион тизим яратилди.
ТОШКЕНТ, 18 июн - Sputnik. Янги ЛПК-101 "Кречет" тепловизорли нишонга олиш тизими нафақат денгизда ҳаракатланувчи экипажсиз катерларни, балки "Баба Яга" туридаги катта ҳажмли дронларни ҳам нишонга олишда қўл келади.
Янги нишонга олиш тизимининг асосий хусусиятларидан бири — у нишонни термал белгиси ёрдамида аниқ ажратиб кўрсатади ва ҳаракатланаётган техникада ҳам нишонни мўтадил ушлаб туришга қодир.
Ушбу комплекснинг синовлари қуруқликда ҳам, денгизда ҳам ўтказилди. Қуруқликда у "Корд" оғир пулемёти билан жиҳозланган "Тигер" зирҳли машинасида ўрнатилди. Денгида эса тезюрар қайиқларда синовдан ўтди. Ҳар иккала ҳолатда ҳам синов муваффақиятли ўтди.
"Янги қурилма ҳаракатланаётган траснспортда 100% қулайроқ ишлаш имконини беради. Дисплей билан буни амалга ошириш янада қулайроқ”, — дея ўз таассуротлари билан ўртоқлашди ҳарбий хизматчи синовлардан сўнг.