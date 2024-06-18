https://sputniknews.uz/20240618/pxenyan-kochalari-putin-tashrifi-oldidan-bezatildi--video-44417352.html

Пхеньян кўчалари Путин ташрифи олдидан безатилди — видео

Пхеньян кўчалари Путин ташрифи олдидан безатилди — видео

Sputnik Ўзбекистон

КХДР пойтахти кўчалари Путин ташрифи олдидан Россия байроқлари ва президент портретлари билан безатилди. 18.06.2024, Sputnik Ўзбекистон

2024-06-18T14:57+0500

2024-06-18T14:57+0500

2024-06-18T15:13+0500

видео

владимир путин

шимолий корея

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ТОШКЕНТ, 18 июн — Sputnik. Шимолий Корея пойтахти кўчалари Россия президенти Владимир Путин ташрифи олдидан Россия байроқлари ва президент портретлари билан безатилди.Путин бугун кечқурун Шимолий Кореяга жўнаб кетади. Ташриф олдидан давлат раҳбари “Россия ва КХДР: йиллар давомидаги дўстлик ва ҳамкорлик анъаналари” мавзусида мақола чоп этди.Ташрифнинг асосий тадбирлари 19 июнь куни бўлиб ўтади.

https://sputniknews.uz/20240618/putin-kxdrga-tashrifi-arafasida-maqola-yozdi-44416337.html

2024

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"Да будет вечной корейско-российская дружба" Пхеньян к приезду Путина украсили российскими флагами, портретами президента и приветственными плакатами.

2024-06-18T14:57+0500

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