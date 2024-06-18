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https://sputniknews.uz/20240618/pxenyan-kochalari-putin-tashrifi-oldidan-bezatildi--video-44417352.html
Пхеньян кўчалари Путин ташрифи олдидан безатилди — видео
Пхеньян кўчалари Путин ташрифи олдидан безатилди — видео
Sputnik Ўзбекистон
КХДР пойтахти кўчалари Путин ташрифи олдидан Россия байроқлари ва президент портретлари билан безатилди. 18.06.2024, Sputnik Ўзбекистон
2024-06-18T14:57+0500
2024-06-18T15:13+0500
видео
владимир путин
шимолий корея
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ТОШКЕНТ, 18 июн — Sputnik. Шимолий Корея пойтахти кўчалари Россия президенти Владимир Путин ташрифи олдидан Россия байроқлари ва президент портретлари билан безатилди.Путин бугун кечқурун Шимолий Кореяга жўнаб кетади. Ташриф олдидан давлат раҳбари “Россия ва КХДР: йиллар давомидаги дўстлик ва ҳамкорлик анъаналари” мавзусида мақола чоп этди.Ташрифнинг асосий тадбирлари 19 июнь куни бўлиб ўтади.
https://sputniknews.uz/20240618/putin-kxdrga-tashrifi-arafasida-maqola-yozdi-44416337.html
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Улица Пхеньяна, украшенная к приезду Владимира Путина
Sputnik Ўзбекистон
"Да будет вечной корейско-российская дружба" Пхеньян к приезду Путина украсили российскими флагами, портретами президента и приветственными плакатами.
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видео, владимир путин, шимолий корея
видео, владимир путин, шимолий корея

Пхеньян кўчалари Путин ташрифи олдидан безатилди — видео

14:57 18.06.2024 (янгиланди: 15:13 18.06.2024)
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КХДР пойтахти кўчалари Путин ташрифи олдидан Россия байроқлари ва президент портретлари билан безатилди.
ТОШКЕНТ, 18 июн — Sputnik. Шимолий Корея пойтахти кўчалари Россия президенти Владимир Путин ташрифи олдидан Россия байроқлари ва президент портретлари билан безатилди.

Путин бугун кечқурун Шимолий Кореяга жўнаб кетади. Ташриф олдидан давлат раҳбари “Россия ва КХДР: йиллар давомидаги дўстлик ва ҳамкорлик анъаналари” мавзусида мақола чоп этди.
Ташрифнинг асосий тадбирлари 19 июнь куни бўлиб ўтади.
Государственный визит президента Владимира Путина в Узбекистан. День второй - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 18.06.2024
Путин КХДРга ташрифи арафасида мақола ёзди
13:45
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