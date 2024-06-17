https://sputniknews.uz/20240617/briks-oyinlarida-ozbekiston-uchinchi-oltin-medalni-qolga-kiritdi-44404697.html
БРИКС Ўйинларида Ўзбекистон учинчи олтин медални қўлга киритди
БРИКС Ўйинларида Ўзбекистон учинчи олтин медални қўлга киритди
Sputnik Ўзбекистон
Тўртинчи кун якунида Ўзбекистон жамоаси 3 та олтин, 7 та кумуш ва 17 та бронза медал соҳиби бўлди.
2024-06-17T14:09+0500
2024-06-17T14:09+0500
2024-06-17T15:33+0500
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ТОШКЕНТ, 17 июн — Sputnik. Россиянинг Қозон шаҳрида бўлиб ўтаётган БРИКС Ўйинларида Ўзбекистон жамоаси учинчи олтин медалга сазовор бўлди, деб хабар қилмоқда Спорт вазирлиги. Кун давомида Ўзбекистонлик спортчилар яна 2 та бронза медалини қўлга киритишди:Шаҳбоз Холмирзаев, Меҳрожбек Маматқулов, Евгений Агафонов, Давржон Давронов (академик эшкак эшиш, М4х);Алишер Турдиев, Давржон Давронов, Дилшоджон Худойбердиев, Фазлиддин Каримов, Шаҳриёр Ҳамдамов, Шуҳрат Шодиев, Евгений Агафонов, Обиджон Жўрақулов, Фаррух Облақулов (академик эшкак эшиш, М8+).Тўртинчи кун якунида Ўзбекистон 3 та олтин, 7 та кумуш ва 17 та бронза медаллар билан умумжамоа ҳисобида Россия, Беларус, Хитой ва Эрондан сўнг бешинчи ўринда кетмоқда.
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БРИКС Ўйинларида Ўзбекистон учинчи олтин медални қўлга киритди
14:09 17.06.2024 (янгиланди: 15:33 17.06.2024)
Тўртинчи кун якунида Ўзбекистон жамоаси 3 та олтин, 7 та кумуш ва 17 та бронза медал соҳиби бўлди.
ТОШКЕНТ, 17 июн — Sputnik. Россиянинг Қозон шаҳрида бўлиб ўтаётган БРИКС Ўйинларида Ўзбекистон жамоаси учинчи олтин медалга сазовор бўлди, деб хабар қилмоқда Спорт вазирлиги.
Олтин медаль
соҳиби — Дарья Латишева, ушунинг нанқуан йўналиши бўйича.
Кун давомида Ўзбекистонлик спортчилар яна 2 та бронза медалини қўлга киритишди:
Шаҳбоз Холмирзаев, Меҳрожбек Маматқулов, Евгений Агафонов, Давржон Давронов (академик эшкак эшиш, М4х);
Алишер Турдиев, Давржон Давронов, Дилшоджон Худойбердиев, Фазлиддин Каримов, Шаҳриёр Ҳамдамов, Шуҳрат Шодиев, Евгений Агафонов, Обиджон Жўрақулов, Фаррух Облақулов (академик эшкак эшиш, М8+).
Тўртинчи кун якунида Ўзбекистон 3 та олтин, 7 та кумуш ва 17 та бронза медаллар билан умумжамоа ҳисобида Россия, Беларус, Хитой ва Эрондан сўнг бешинчи ўринда кетмоқда.