https://sputniknews.uz/20240616/uzbekistan-briks-6-medal-44395562.html

Ўзбекистон делегацияси БРИКС ўйинларида яна 6 та медалга эга чиқди

Ўзбекистон делегацияси БРИКС ўйинларида яна 6 та медалга эга чиқди

Sputnik Ўзбекистон

Ўзбекистон Россия, Беларусь ва Хитойдан сўнг тўртинчи ўринда кетмоқда.

2024-06-16T15:15+0500

2024-06-16T15:15+0500

2024-06-16T15:15+0500

спорт

ўзбекистон

россия

қозон

брикс (brics)

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ТОШКЕНТ, 16 июнь — Sputnik. Ўзбекистон делегацияси БРИКС ўйинларида яна 6 та медалга эга чиқди, дея хабар берди Миллий олимпия қўмитаси.Қозон шаҳрида БРИКС ўйинларининг учинчи куни ортда қолди. Унда Ўзбекистон делегацияси 1 та кумуш ва 5 та бронза медалларига сазовор бўлди.Учинчи кунги беллашувлардан сўнг делегация 2 та олтин, 7 та кумуш ва 15 та бронза медалларо билан умумжамоа ҳисобида ҳамон Россия, Беларусь ва Хитойдан сўнг тўртинчи ўринда кетмоқда.Эслатиб ўтамиз, Қозондаги VI БРИКС ўйинлари 12-23 июнь кунлари бўлиб ўтади. Жами 90 та жамоа иштирок этаётган мазкур нуфузли мусобақада Ўзбекистон делегацияси 23 та спорт турида 249 нафар спортчи билан иштирок этмоқда.

https://sputniknews.uz/20240613/putin-briks-oyin-uzbekistan-44348631.html

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