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https://sputniknews.uz/20240616/uzbekistan-briks-6-medal-44395562.html
Ўзбекистон делегацияси БРИКС ўйинларида яна 6 та медалга эга чиқди
Ўзбекистон делегацияси БРИКС ўйинларида яна 6 та медалга эга чиқди
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистон Россия, Беларусь ва Хитойдан сўнг тўртинчи ўринда кетмоқда.
2024-06-16T15:15+0500
2024-06-16T15:15+0500
спорт
ўзбекистон
россия
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ТОШКЕНТ, 16 июнь — Sputnik. Ўзбекистон делегацияси БРИКС ўйинларида яна 6 та медалга эга чиқди, дея хабар берди Миллий олимпия қўмитаси.Қозон шаҳрида БРИКС ўйинларининг учинчи куни ортда қолди. Унда Ўзбекистон делегацияси 1 та кумуш ва 5 та бронза медалларига сазовор бўлди.Учинчи кунги беллашувлардан сўнг делегация 2 та олтин, 7 та кумуш ва 15 та бронза медалларо билан умумжамоа ҳисобида ҳамон Россия, Беларусь ва Хитойдан сўнг тўртинчи ўринда кетмоқда.Эслатиб ўтамиз, Қозондаги VI БРИКС ўйинлари 12-23 июнь кунлари бўлиб ўтади. Жами 90 та жамоа иштирок этаётган мазкур нуфузли мусобақада Ўзбекистон делегацияси 23 та спорт турида 249 нафар спортчи билан иштирок этмоқда.
https://sputniknews.uz/20240613/putin-briks-oyin-uzbekistan-44348631.html
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ўзбекистон брикс ўйинлари
ўзбекистон брикс ўйинлари

Ўзбекистон делегацияси БРИКС ўйинларида яна 6 та медалга эга чиқди

15:15 16.06.2024
© НОКПодведены итоги третьего дня Игр БРИКС в Казани.
Подведены итоги третьего дня Игр БРИКС в Казани. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 16.06.2024
© НОК
Oбуна бўлиш
Ўзбекистон Россия, Беларусь ва Хитойдан сўнг тўртинчи ўринда кетмоқда.
ТОШКЕНТ, 16 июнь — Sputnik. Ўзбекистон делегацияси БРИКС ўйинларида яна 6 та медалга эга чиқди, дея хабар берди Миллий олимпия қўмитаси.
Қозон шаҳрида БРИКС ўйинларининг учинчи куни ортда қолди. Унда Ўзбекистон делегацияси 1 та кумуш ва 5 та бронза медалларига сазовор бўлди.
Кумуш медаль: Малика Тагматова, Луиза Исломова (академик эшкак эшиш, ЛW2х)
Бронза медаль: Вячеслав Руднев / Анна Вашченко (синхрон сузиш, микст йўналишида эркин дастур), Алишер Турдиев, Давржон Давронов, Дилшод Худойбердиев, Фазлиддин Каримов (академик эшкак эшиш, М4-), Шуҳрат Намозов (карате, -84 кг), Исломбек Исматуллаев (карате, +84 кг), Моҳларойим Ҳакимжонова (карате, +68 кг).
Учинчи кунги беллашувлардан сўнг делегация 2 та олтин, 7 та кумуш ва 15 та бронза медалларо билан умумжамоа ҳисобида ҳамон Россия, Беларусь ва Хитойдан сўнг тўртинчи ўринда кетмоқда.
© НОК
Подведены итоги третьего дня Игр БРИКС в Казани. - Sputnik Ўзбекистон
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© НОК
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Подведены итоги третьего дня Игр БРИКС в Казани. - Sputnik Ўзбекистон
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Подведены итоги третьего дня Игр БРИКС в Казани. - Sputnik Ўзбекистон
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Подведены итоги третьего дня Игр БРИКС в Казани. - Sputnik Ўзбекистон
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Подведены итоги третьего дня Игр БРИКС в Казани. - Sputnik Ўзбекистон
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Подведены итоги третьего дня Игр БРИКС в Казани. - Sputnik Ўзбекистон
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© НОК
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© НОК
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© НОК
Эслатиб ўтамиз, Қозондаги VI БРИКС ўйинлари 12-23 июнь кунлари бўлиб ўтади. Жами 90 та жамоа иштирок этаётган мазкур нуфузли мусобақада Ўзбекистон делегацияси 23 та спорт турида 249 нафар спортчи билан иштирок этмоқда.
Қозон шаҳрида VI БРИКС ўйинларининг тантанали очилиш маросими бўлиб ўтди. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 13.06.2024
Путин БРИКС ўйинларини очиқ деб эълон қилди — унда ўзбекистонликлар ҳам иштирок этади
13 Июн, 09:33
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