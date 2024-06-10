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Венгрия Тошкентда йирик меҳмонхона очмоқчи — тафсилотлар
Венгрия Тошкентда йирик меҳмонхона очмоқчи — тафсилотлар
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистон элчиси венгриялик ишбилармон билан учрашди.
2024-06-10T09:38+0500
2024-06-10T09:38+0500
жамият
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венгрия
меҳмонхона
туризм
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ТОШКЕНТ, 10 июнь — Sputnik. Венгрия Тошкентда йирик меҳмонхона очиш лойиҳасини амалга оширишни режалаштирмоқда. Бу ҳақда "Дунё" АА хабар берди.Ўзбекистон элчиси Ойбек Шахавдинов Венгриянинг "Matild Palace" меҳмонхонаси бош менежери Селим Улмас билан учрашди. Унда Венгрия томони меҳмонхона бизнесида, айниқса, туризм соҳасида амалга оширилаётган ислоҳотларга юксак баҳо берди.Музокаралар чоғида меҳмонхона бизнеси учун давлат томонидан берилаётган имтиёзлар атрофлича муҳокама қилинди.Қайд этилишича, 30 июньдан Тошкент-Будапешт-Тошкент йўналиши бўйича авиақатновлар қайта тикланади. Ушбу парвоз Ўзбекистон билан ҳамкорлик қилиш истагини билдирган венгриялик ишбилармонлар учун кўплаб имкониятлар яратиши таъкидланди.
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венгрия тошкент меҳмонхона
венгрия тошкент меҳмонхона

Венгрия Тошкентда йирик меҳмонхона очмоқчи — тафсилотлар

09:38 10.06.2024
© Sputnik / Sputnik/Abdubakir YunusovВид на небоскреб NEST ONE в Tashkent city
Вид на небоскреб NEST ONE в Tashkent city - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 10.06.2024
© Sputnik / Sputnik/Abdubakir Yunusov
Oбуна бўлиш
Ўзбекистон элчиси венгриялик ишбилармон билан учрашди.
ТОШКЕНТ, 10 июнь — Sputnik. Венгрия Тошкентда йирик меҳмонхона очиш лойиҳасини амалга оширишни режалаштирмоқда. Бу ҳақда "Дунё" АА хабар берди.
Ўзбекистон элчиси Ойбек Шахавдинов Венгриянинг "Matild Palace" меҳмонхонаси бош менежери Селим Улмас билан учрашди. Унда Венгрия томони меҳмонхона бизнесида, айниқса, туризм соҳасида амалга оширилаётган ислоҳотларга юксак баҳо берди.
Музокаралар чоғида меҳмонхона бизнеси учун давлат томонидан берилаётган имтиёзлар атрофлича муҳокама қилинди.
“Меҳмонхона бош менежери Ўзбекистон билан шериклик ва ҳамкорлик алоқаларини йўлга қўйиш ҳамда Тошкент шаҳрида йирик меҳмонхона очиш лойиҳасини амалга оширишдан манфаатдор эканлигини билдирди”, — дейилади хабарда.
Қайд этилишича, 30 июньдан Тошкент-Будапешт-Тошкент йўналиши бўйича авиақатновлар қайта тикланади. Ушбу парвоз Ўзбекистон билан ҳамкорлик қилиш истагини билдирган венгриялик ишбилармонлар учун кўплаб имкониятлар яратиши таъкидланди.
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