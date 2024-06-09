https://sputniknews.uz/20240609/putin-uzbekistan-fuqaro-mehnat-sharoit-44308105.html
Путин Ўзбекистон фуқаролари учун яхши меҳнат шароитлари яратилишини айтди — Расулев
Путин Ўзбекистон фуқаролари учун яхши меҳнат шароитлари яратилишини айтди — Расулев
Sputnik Ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон матбуот марказида Владимир Путиннинг Ўзбекистонга давлат ташрифи якунларига бағишланган эксперт иштирокидаги “Тошкент-Москва” видеокўприги бўлиб ўтди.
2024-06-09T18:00+0500
2024-06-09T18:00+0500
2024-06-09T18:00+0500
матбуот маркази
матбуот маркази видео
ўзбекистон - россия
мигрантлар
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/06/09/44307940_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_3c73bad6659cc2ca1d7bdc095913d062.jpg
Ўзбекистон Республикаси Экспортчилар уюшмаси раиси ўринбосари Бобур Расулевнинг айтишича, айни пайтда Россияда 1 миллионга яқин Ўзбекистон фуқароси истиқомат қилади.Россия президенти улар учун яхши меҳнат шароитлари яратилишини қайд этди.Батафсил — Sputnik Ўзбекистон видеосида.
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/06/09/44307940_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_b61fc6ed0e3d30c875a75393eedf0421.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
sputnik ўзбекистон матбуот маркази владимир путин “тошкент-москва” видеокўприги мигрантлар россия
sputnik ўзбекистон матбуот маркази владимир путин “тошкент-москва” видеокўприги мигрантлар россия
Путин Ўзбекистон фуқаролари учун яхши меҳнат шароитлари яратилишини айтди — Расулев
Эксклюзив
Sputnik Ўзбекистон матбуот марказида Владимир Путиннинг Ўзбекистонга давлат ташрифи якунларига бағишланган эксперт иштирокидаги “Тошкент-Москва” видеокўприги бўлиб ўтди.
Ўзбекистон Республикаси Экспортчилар уюшмаси раиси ўринбосари Бобур Расулевнинг айтишича, айни пайтда Россияда 1 миллионга яқин Ўзбекистон фуқароси истиқомат қилади.
Россия президенти улар учун яхши меҳнат шароитлари яратилишини қайд этди.
“Давлат раҳбари шундай жиддий гапларни айтганда, бу хабарни ҳурматли меҳнат мигрантларимиз у ерда муносиб яшашлари ва ҳурмат билан қарашлари кафолати бўлади, дейиш мумкин”, — дейди эксперт.
Батафсил — Sputnik Ўзбекистон
видеосида.