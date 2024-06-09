https://sputniknews.uz/20240609/milliy-hisob-uzbekistan-russia-valyuta-44307405.html
Миллий ҳисоб-китобларга ўтиш Ўзбекистон ва Россия валюталарини мустаҳкамлайди — эксперт
Миллий ҳисоб-китобларга ўтиш Ўзбекистон ва Россия валюталарини мустаҳкамлайди — эксперт
Sputnik Ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон матбуот марказида Владимир Путиннинг Ўзбекистонга давлат ташрифи якунларига бағишланган эксперт иштирокидаги “Тошкент-Москва” видеокўприги бўлиб ўтди.
2024-06-09T12:15+0500
2024-06-09T12:15+0500
2024-06-09T12:15+0500
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Яқин келажакда ўзаро савдода миллий валюталарга ўтиш истиқболлари ҳақидаги саволга Ўзбекистон Республикаси экспортёрлар уюшмаси раиси ўринбосари Бобур Расулев жавоб берди.Бобур Расулев миллий валюталарга ўтиш ҳақида гапирар экан, “бу жуда катта пул, бу аллақачон уч баробар кўп, биз миллий валюталарда савдо қиламиз. Бу бизнинг ва Россия валютасининг мустаҳкамланишига хизмат қилади”, деб тушунтирди.Батафсил — Sputnik Ўзбекистон видеосида.
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sputnik ўзбекистон матбуот маркази миллий валюта ўзбекистон экспортёрлар уюшмаси раиси ўринбосари бобур расулев
sputnik ўзбекистон матбуот маркази миллий валюта ўзбекистон экспортёрлар уюшмаси раиси ўринбосари бобур расулев
Миллий ҳисоб-китобларга ўтиш Ўзбекистон ва Россия валюталарини мустаҳкамлайди — эксперт
Эксклюзив
Sputnik Ўзбекистон матбуот марказида Владимир Путиннинг Ўзбекистонга давлат ташрифи якунларига бағишланган эксперт иштирокидаги “Тошкент-Москва” видеокўприги бўлиб ўтди.
Яқин келажакда ўзаро савдода миллий валюталарга ўтиш истиқболлари ҳақидаги саволга Ўзбекистон Республикаси экспортёрлар уюшмаси раиси ўринбосари Бобур Расулев жавоб берди.
Бобур Расулев миллий валюталарга ўтиш ҳақида гапирар экан, “бу жуда катта пул, бу аллақачон уч баробар кўп, биз миллий валюталарда савдо қиламиз. Бу бизнинг ва Россия валютасининг мустаҳкамланишига хизмат қилади”, деб тушунтирди.
“Режада Ўзбекистонга 45 миллиард долларлик сармоя киритиш кўзда тутилган. Ва табиийки, у ерда маблағ ва хомашё керак бўлади, Россия билан муносабатлар миллий валютада ёки сўмда, ёки рублда амалга оширилади. Ўйлайманки, бу яна мамлакатимиз иқтисодиётини юксалтириш ва Россия иқтисодиётини мустаҳкамлашга хизмат қилади”, — дея хулоса қилди у.
Батафсил — Sputnik Ўзбекистон
видеосида.