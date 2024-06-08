https://sputniknews.uz/20240608/ozbekiston-moskva-va-rossiyaning-boshqa-shaharlarida-savdo-vakolatxonalarini-ochadi-44305856.html
Ўзбекистон Москва ва Россиянинг бошқа шаҳарларида савдо ваколатхоналарини очади — эксперт
Ўзбекистон Москва ва Россиянинг бошқа шаҳарларида савдо ваколатхоналарини очади — эксперт
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистон Москва ва Россиянинг бошқа шаҳарларида савдо ваколатхоналарини очади — эксперт
2024-06-08T19:58+0500
2024-06-08T19:58+0500
2024-06-08T19:58+0500
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Бу ҳақда Sputnik Ўзбекистон матбуот марказида бўлиб ўтган видеокўприкда Ўзбекистон Экспортчилар уюшмаси раиси ўринбосари Бобур Расулев маълум қилди.Батафсил Sputnik Ўзбекистон видеосида томоша қилинг.
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ўзбекистон москва россия савдо ваколатхоналари
ўзбекистон москва россия савдо ваколатхоналари
Ўзбекистон Москва ва Россиянинг бошқа шаҳарларида савдо ваколатхоналарини очади — эксперт
Эксклюзив
Ўзбекистон яқин келажакда Москва, Қозон, Новосибирск, Санкт-Петербург ва Уфада савдо ваколатхоналарини очиш ниятида.
Бу ҳақда Sputnik Ўзбекистон
матбуот марказида бўлиб ўтган видеокўприкда Ўзбекистон Экспортчилар уюшмаси раиси ўринбосари Бобур Расулев маълум қилди.
“Улар билан иқтисодий алоқаларимиз анча олдин йўлга қўйилган. Савдо-саноат палаталари билан бевосита учрашганмиз. Бунгача ҳам қандайдир келишувлар бўлган”, - дейди у.
Батафсил Sputnik Ўзбекистон
видеосида томоша қилинг.