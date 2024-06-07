https://sputniknews.uz/20240607/vladimir-putin-peterburg-iqtisodiy-forumida-nutq-jonli-efir-44289082.html
Владимир Путин Петербург иқтисодий форумида нутқ сўзлади — жонли эфир
Владимир Путин Петербург иқтисодий форумида нутқ сўзлади — жонли эфир
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Владимир Путиннинг Петербург халқаро иқтисодий форумида сўзлаган нутқи.
2024-06-07T16:53+0500
2024-06-07T16:53+0500
2024-06-07T16:53+0500
россия
владимир путин
санкт-петербург
видео
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ТОШКЕНТ, 7 июн — Sputnik. Россия президенти Владимир Путин Петербург халқаро иқтисодий форумининг (ПХИФ) ялпи мажлисида нутқ сўзлайди. Тадбир 7 июнь куни Москва вақти билан соат 14:00 дан кейин бошланади, деб хабар қилди Дмитрий Песков. Анъанага кўра, Россия президенти ҳар йили форум ялпи мажлисида ўз баёноти билан чиқади. Кейин мунозара давом этади. Тадбирни одатда таниқли журналист бошқаради. Дастлабки маълумотларга кўра, президент ўз нутқида Россия иқтисодиёти, жаҳондаги вазиятга ўз қарашлари, махсус операция ва Украина инқирозида тўхталиб ўтади. 2024 йилги Петербург халқаро иқтисодий форуми (ПХИФ) 5-8 июнь кунлари бўлиб ўтмоқда.
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владимир путин петербург пхиф жонли эфир
владимир путин петербург пхиф жонли эфир
Владимир Путин Петербург иқтисодий форумида нутқ сўзлади — жонли эфир
Президент ўз нутқида Россия иқтисодиёти, жаҳондаги вазият, махсус операция ва Украина инқирозида тўхталиб ўтади.
ТОШКЕНТ, 7 июн — Sputnik. Россия президенти Владимир Путин Петербург халқаро иқтисодий форумининг (ПХИФ) ялпи мажлисида нутқ сўзлайди. Тадбир 7 июнь куни Москва вақти билан соат 14:00 дан кейин бошланади, деб хабар қилди Дмитрий Песков.
Анъанага кўра, Россия президенти ҳар йили форум ялпи мажлисида ўз баёноти билан чиқади. Кейин мунозара давом этади. Тадбирни одатда таниқли журналист бошқаради.
Дастлабки маълумотларга кўра, президент ўз нутқида Россия иқтисодиёти, жаҳондаги вазиятга ўз қарашлари, махсус операция ва Украина инқирозида тўхталиб ўтади.
2024 йилги Петербург халқаро иқтисодий форуми (ПХИФ) 5-8 июнь кунлари бўлиб ўтмоқда.