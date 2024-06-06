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https://sputniknews.uz/20240606/uzbekistan-russia-ukraine-betaraf-putin-44246653.html
Путин: Россия Ўзбекистондан Украина бўйича бетараф ва мувозанатли сиёсати учун миннатдор
Путин: Россия Ўзбекистондан Украина бўйича бетараф ва мувозанатли сиёсати учун миннатдор
Sputnik Ўзбекистон
Путин жаҳон ахборот агентликлари раҳбарлари билан 2021 йилдан бери илк учрашув ўтказди. 06.06.2024, Sputnik Ўзбекистон
2024-06-06T09:06+0500
2024-06-06T11:12+0500
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ТОШКЕНТ, 6 июн — Sputnik. Россия Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёевдан Украина инқирози бўйича бетараф ва мувозанатли давлат сиёсати учун миннатдор. Бу ҳақда Россия президенти Владимир Путин жаҳон ахборот агентликлари раҳбарлари билан учрашув чоғида маълум қилди.Россия президенти Санкт-Петербург халқаро иқтисодий форуми (ПХИФ) доирасида жаҳон ахборот агентликлари раҳбарлари учрашув ўтказди.Агентлик раҳбарларининг саволларига жавоб берар экан, у Ўзбекистонга ташрифи чоғида Украина масалалари муҳокама қилингани ҳақида гапирди.
https://sputniknews.uz/20240528/putin-mirziyoev-ukraina-muhokama-44116789.html
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дунё янгиликлари, дунёда, сиёсат, россия, украина, ўзбекистон, владимир путин, шавкат мирзиёев
дунё янгиликлари, дунёда, сиёсат, россия, украина, ўзбекистон, владимир путин, шавкат мирзиёев

Путин: Россия Ўзбекистондан Украина бўйича бетараф ва мувозанатли сиёсати учун миннатдор

09:06 06.06.2024 (янгиланди: 11:12 06.06.2024)
© POOL / Медиабанкка ўтишРабочая поездка президента Владимира Путина в Санкт-Петербург
Рабочая поездка президента Владимира Путина в Санкт-Петербург - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 06.06.2024
© POOL
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Путин жаҳон ахборот агентликлари раҳбарлари билан 2021 йилдан бери илк учрашув ўтказди.
ТОШКЕНТ, 6 июн — Sputnik. Россия Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёевдан Украина инқирози бўйича бетараф ва мувозанатли давлат сиёсати учун миннатдор. Бу ҳақда Россия президенти Владимир Путин жаҳон ахборот агентликлари раҳбарлари билан учрашув чоғида маълум қилди.
Россия президенти Санкт-Петербург халқаро иқтисодий форуми (ПХИФ) доирасида жаҳон ахборот агентликлари раҳбарлари учрашув ўтказди.
Агентлик раҳбарларининг саволларига жавоб берар экан, у Ўзбекистонга ташрифи чоғида Украина масалалари муҳокама қилингани ҳақида гапирди.

"Биз Украина муаммосини муҳокама қилдик ва президент Мирзиёев, албатта, Украина инқирозини тинч йўл билан ҳал этиш тарафдори, Украинада содир бўлаётган воқеалардан Ўзбекистон хавотирлари ҳақида бир неча бор гапирди. Ўзбекистоннинг сиёсати бетараф ва жуда мувозанатли экани учун биз президентдан миннатдормиз", —деди у.

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