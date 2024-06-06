https://sputniknews.uz/20240606/pushkin-yubiley-toshkent-44267206.html
Тошкентда Пушкин юбилейи қандай нишонланмоқда?
Тошкентда Пушкин юбилейи қандай нишонланмоқда?
Sputnik Ўзбекистон
Александр Пушкин таваллудининг 225 йиллиги муносабати билан Тошкентда тадбир ўтказилди.
2024-06-06T16:48+0500
2024-06-06T16:48+0500
2024-06-06T17:04+0500
маданият
видео
ўзбекистон
тошкент
пушкин
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/06/06/44263982_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_0820053ea454f48f3ee56ec0f8b1de7d.jpg
ТОШКЕНТ, 6 июн — Sputnik. Тошкентда Пушкин майдонидаги атоқли рус шоири ҳайкали пойига гуллар қўйилди. Олтин асрнинг буюк шоири Александр Пушкиннинг 225 йиллиги нишонланмоқда. Бу кун Халқаро рус тили куни ҳам нишонланади.Россия ташқи ишлар вазири Сергей Лавров табрикномада таъкидлаганидек, ҳозирда сайёрамизнинг 250 миллиондан ортиқ аҳолиси рус тилида гаплашмоқда.Тошкентдаги Пушкин музейида нималар бор - фото, видеоТантанали маросимда Россотрудничество ваколатхонаси раҳбари Ирина Старосельская, Рус маданий маркази, Ўзбекистон ёзувчилар уюшмаси ва кенг жамоатчилик вакиллари иштирок этишди. Шундан сўнг Пушкин ижодига бағишланган концерт бўлиб ўтди. Шоирнинг шеърлари, ариялар янгради, халқ ансамбллари рақс ижро этишди.Концертда Ирина Старосельская Ўзбекистоннинг энг кекса рус шоири Олег Бордовскийни 94 ёши билан табриклади. У Пушкинга бағишлаган шеърини ўқиб берди.Батафсил — Sputnik Ўзбекистон видеосида.
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/06/06/44263982_205:0:1645:1080_1920x0_80_0_0_ece9b7dbc20c874d19b846f9d64fd3d3.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
александр пушкин тошкент
Тошкентда Пушкин юбилейи қандай нишонланмоқда?
16:48 06.06.2024 (янгиланди: 17:04 06.06.2024)
Эксклюзив
Александр Пушкин таваллудининг 225 йиллиги муносабати билан Тошкентда тадбир ўтказилди.
ТОШКЕНТ, 6 июн — Sputnik. Тошкентда Пушкин майдонидаги атоқли рус шоири ҳайкали пойига гуллар қўйилди. Олтин асрнинг буюк шоири Александр Пушкиннинг 225 йиллиги нишонланмоқда. Бу кун Халқаро рус тили куни ҳам нишонланади.
Россия ташқи ишлар вазири Сергей Лавров табрикномада таъкидлаганидек, ҳозирда сайёрамизнинг 250 миллиондан ортиқ аҳолиси рус тилида гаплашмоқда.
Тантанали маросимда Россотрудничество ваколатхонаси раҳбари Ирина Старосельская, Рус маданий маркази, Ўзбекистон ёзувчилар уюшмаси ва кенг жамоатчилик вакиллари иштирок этишди. Шундан сўнг Пушкин ижодига бағишланган концерт бўлиб ўтди. Шоирнинг шеърлари, ариялар янгради, халқ ансамбллари рақс ижро этишди.
Концертда Ирина Старосельская Ўзбекистоннинг энг кекса рус шоири Олег Бордовскийни 94 ёши билан табриклади. У Пушкинга бағишлаган шеърини ўқиб берди.
Батафсил — Sputnik Ўзбекистон видеосида.