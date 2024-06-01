https://sputniknews.uz/20240601/zelenskiy-odessani-yoqotishi-mumkin-amerikalik-polkovnik-44191346.html
Зеленский Одессани йўқотиши мумкин — америкалик полковник
Зеленский Одессани йўқотиши мумкин — америкалик полковник
Sputnik Ўзбекистон
Зеленский Одессани йўқотиши мумкин — америкалик полковник
2024-06-01T20:15+0500
2024-06-01T20:15+0500
2024-06-01T20:15+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
владимир зеленский
ақш
украина
россия
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ТОШКЕНТ, 1 июн — Sputnik. Владимир Зеленский катта эҳтимол билан Одесса ва Қора денгиз соҳиллари устидан назоратни йўқотади, деди АҚШ Қуролли кучларининг истеъфодаги полковниги Лоуренс Уилкерсон Dialogue Works YouTube каналига берган интервьюсида.Собиқ ҳарбийнинг фикрича, Киев режими раҳбари Вашингтон босимига қаршилик кўрсатиши ва Украинадан қолган нарсаларни сақлаб қолишга ҳаракат қилиши мумкин. Полковникнинг қўшимча қилишича, Зеленский шунчаки мамлакатга ҳозир керак бўлган одам эмас.Бир кун аввал Россия мудофаа вазири Андрей Белоусов жорий йилнинг май ойида Украина Қуролли кучлари 35 мингдан ортиқ ҳарбий хизматчи ва 2,7 мингдан ортиқ қурол-яроғини йўқотгани ҳақида хабар берди. Шунингдек, у Ғарб давлатлари Киевни қурол-яроғ билан таъминлаш, разведка маълумотларини узатиш ва украиналик аскарларни ўқитиш орқали бу мамлакатдаги қуролли можарони кучайтириб, чўзаётганини таъкидлади.
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зеленский одессани йўқотиши мумкин — америкалик полковник
зеленский одессани йўқотиши мумкин — америкалик полковник
Зеленский Одессани йўқотиши мумкин — америкалик полковник
Собиқ ҳарбийнинг фикрича, Киев режими раҳбари Вашингтон босимига қаршилик кўрсатиши ва Украинадан қолган нарсаларни сақлаб қолишга ҳаракат қилиши мумкин.
ТОШКЕНТ, 1 июн — Sputnik.
Владимир Зеленский катта эҳтимол билан Одесса ва Қора денгиз соҳиллари устидан назоратни йўқотади, деди
АҚШ Қуролли кучларининг истеъфодаги полковниги Лоуренс Уилкерсон Dialogue Works YouTube каналига берган интервьюсида.
“Албатта, мен Одессани сақлаб қолиш ва Қора денгизга чиқиш бўлишини хоҳлайман, лекин у уларни йўқотмоқчи”, - деди Уилкерсон.
Собиқ ҳарбийнинг фикрича, Киев режими раҳбари Вашингтон босимига қаршилик кўрсатиши ва Украинадан қолган нарсаларни сақлаб қолишга ҳаракат қилиши мумкин. Полковникнинг қўшимча қилишича, Зеленский шунчаки мамлакатга ҳозир керак бўлган одам эмас.
Бир кун аввал Россия мудофаа вазири Андрей Белоусов жорий йилнинг май ойида Украина Қуролли кучлари 35 мингдан ортиқ ҳарбий хизматчи ва 2,7 мингдан ортиқ қурол-яроғини йўқотгани ҳақида хабар берди. Шунингдек, у Ғарб давлатлари Киевни қурол-яроғ билан таъминлаш, разведка маълумотларини узатиш ва украиналик аскарларни ўқитиш орқали бу мамлакатдаги қуролли можарони кучайтириб, чўзаётганини таъкидлади.