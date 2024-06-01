Оилавий болалар уйлари вакиллари Сенатга таклиф қилинди
© Сенат Олий МажлисаВ Сенат приглашена группа представителей семейных детских домов
© Сенат Олий Мажлиса
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Болалар ҳам мулоқотда фаол иштирок этишди.
ТОШКЕНТ, 1 июн — Sputnik. 1 июнь – Халқаро болаларни ҳимоя қилиш куни муносабати билан оилавий уйларни ташкил этган инсонлар ота-она қарамоғидан маҳрум бўлган болалари билан бирга Сенатга ташриф буюришди. Бу ҳақда Сенат матбуот хизмати хабар берди.
Учрашувда давлат томонидан болаларнинг манфаатларини таъминлаш борасида олиб борилаётган ишлар, Меҳрибонлик уйларининг ўрнига болаларнинг оилавий уйларда тарбияланиши аҳамияти, болаларнинг салоҳиятини юзага чиқариш борасидаги имкониятлар юзасидан қизғин фикр алмашилди.
© Сенат Олий МажлисаВ Сенат приглашена группа представителей семейных детских домов
В Сенат приглашена группа представителей семейных детских домов
© Сенат Олий Мажлиса
Аҳамиятлиси, болаларнинг ўзлари ҳам мулоқотда фаол иштирок этишди.
Сенаторлар ўзлари сайланган округларда фаолияти йўлга қўйилган оилавий болалар уйларига ҳар томонлама кўмаклашиб туришга келишиб олдилар.
© Сенат Олий МажлисаВ Сенат приглашена группа представителей семейных детских домов
В Сенат приглашена группа представителей семейных детских домов
© Сенат Олий Мажлиса
Шу билан бирга кўриб чиқилаётган норматив-ҳуқуқий ҳужжатларнинг болалар манфаатларига мос келиши, бу йўналишда қабул қилинган қонунчилик ҳужжатларининг амалдаги ижроси устидан парламент назоратининг қатъий олиб борилиши ҳам белгилаб олинди.
© Сенат Олий МажлисаВ Сенат приглашена группа представителей семейных детских домов
В Сенат приглашена группа представителей семейных детских домов
© Сенат Олий Мажлиса