https://sputniknews.uz/20240530/uzbekistan-soha-xizmatlar-inflyasiya-44151946.html
Ўзбекистонда қайси соҳа хизматлари қимматлашди?
Ўзбекистонда қайси соҳа хизматлари қимматлашди?
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2024 йилнинг январь-апрель ойларида истеъмол соҳасида инфляция даражаси 102,6 фоизни ташкил этди.
2024-05-30T17:34+0500
2024-05-30T17:34+0500
2024-05-30T17:34+0500
инфографика
ўзбекистон
инфляция
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Шу йилнинг 4 ойида Ўзбекистонда истеъмол нархлари индексининг ўсишида соғлиқни сақлаш соҳаси етакчи бўлди. Бу соҳада инфляция даражаси 10,3 фоизга ошди.Нархлар ўсишининг энг паст даражаси ахборот ва коммуникациялар соҳасида қайд этилди, бунда истеъмол индекси атиги 9,9% ни ташкил этди.Шу билан бирга, озиқ-овқат ва алкоголсиз ичимликларнинг консолидацияланган истеъмол индексининг ўзгаришига қўшган ҳиссаси 33,9% га етди, бу бошқалар орасида энг юқори кўрсаткичдир. Йиллик кўрсаткичда 2023 йил апрель ойига келиб истеъмол нархлари индекси 10,1 фоизни ташкил этди, бу ўтган йилнинг шу даврига нисбатан 1,9 фоизга камдир. Унда кўрсаткич 2022 йил апрелига келиб 11% га етди.Батафсил — Sputnik Ўзбекистон инфографикасида.
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ўзбекистон истеъмол инфляция
ўзбекистон истеъмол инфляция
Ўзбекистонда қайси соҳа хизматлари қимматлашди?
2024 йилнинг январь-апрель ойларида истеъмол соҳасида инфляция даражаси 102,6 фоизни ташкил этди.
Шу йилнинг 4 ойида Ўзбекистонда истеъмол нархлари индексининг ўсишида соғлиқни сақлаш соҳаси етакчи бўлди. Бу соҳада инфляция даражаси 10,3 фоизга ошди.
Нархлар ўсишининг энг паст даражаси ахборот ва коммуникациялар соҳасида қайд этилди, бунда истеъмол индекси атиги 9,9% ни ташкил этди.
Шу билан бирга, озиқ-овқат ва алкоголсиз ичимликларнинг консолидацияланган истеъмол индексининг ўзгаришига қўшган ҳиссаси 33,9% га етди, бу бошқалар орасида энг юқори кўрсаткичдир. Йиллик кўрсаткичда 2023 йил апрель ойига келиб истеъмол нархлари индекси 10,1 фоизни ташкил этди, бу ўтган йилнинг шу даврига нисбатан 1,9 фоизга камдир. Унда кўрсаткич 2022 йил апрелига келиб 11% га етди.
Батафсил — Sputnik Ўзбекистон
инфографикасида.