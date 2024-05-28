https://sputniknews.uz/20240528/uzbekistan-russia-eoii-44106918.html
Ўзбекистон Россия билан ЕОИИдаги ҳамкорликни кенгайтиради
Ўзбекистон Россия билан ЕОИИдаги ҳамкорликни кенгайтиради
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистон Россия билан Евроосиё иқтисодий иттифоқи ўртасидаги ҳамкорликни кенгайтирадиган бўлди.
2024-05-28T11:00+0500
2024-05-28T11:00+0500
2024-05-28T11:00+0500
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ТОШКЕНТ, 28 май — Sputnik. Россия ва Ўзбекистон Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) ўртасидаги ўзаро ҳамкорликни кенгайтириш ва ривожлантириш борасидаги ишларни давом эттиради. Бу ҳақда Кремль сайтида эълон қилинган Россия президенти Владимир Путин ва Ўзбекистон раҳбари Шавкат Мирзиёевнинг қўшма баёноти матнида маълум қилинди.Маълумот учун, Ўзбекистон бугун ЕОИИда кузатувчи мақомга эга.Кузатувчи бу яхши мақом — Маркедонов Ўзбекистон ва ЕОИИ ҳамкорлиги ҳақидаЎзбекистон ва ЕОИИ 2024-2026 йиллар учун қўшма тадбирлар режасини тайёрламоқдаЭслатиб ўтамиз, Шавкат Мирзиёев 8 май куни кузатувчи давлат раҳбари сифатида Олий Евроосиё иқтисодий кенгашининг юбилей мажлисида иштирок этган. Унда Ўзбекистон Ҳукумати ва Евроосиё иқтисодий комиссияси ўртасида ўрта муддатли истиқболга мўлжалланган қўшма тадбирларнинг янги комплекс режасини тайёрлаш таклиф қилинган.
https://sputniknews.uz/20240521/uzbekistan-eaeu-tashqi-savdo-infografika-43982762.html
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ўзбекистон еоии ҳамкорлик
ўзбекистон еоии ҳамкорлик
Ўзбекистон Россия билан ЕОИИдаги ҳамкорликни кенгайтиради
Ўзбекистон Россия билан Евроосиё иқтисодий иттифоқи ўртасидаги ҳамкорликни ривожлантиради.
ТОШКЕНТ, 28 май — Sputnik.
Россия ва Ўзбекистон Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) ўртасидаги ўзаро ҳамкорликни кенгайтириш ва ривожлантириш борасидаги ишларни давом эттиради. Бу ҳақда Кремль сайтида эълон қилинган Россия президенти Владимир Путин ва Ўзбекистон раҳбари Шавкат Мирзиёевнинг қўшма баёноти матнида маълум қилинди.
“Томонлар савдо-иқтисодий ва ҳамкорлик алоқаларини янада чуқурлаштириш мақсадида Ўзбекистон ва Евроосиё иқтисодий иттифоқи ўртасидаги ўзаро ҳамкорликни кенгайтириш ва ривожлантириш бўйича ҳамкорликни давом эттиради”, — дейилади ҳужжатда.
Маълумот учун, Ўзбекистон бугун ЕОИИда кузатувчи мақомга эга.
Эслатиб ўтамиз, Шавкат Мирзиёев 8 май куни кузатувчи давлат раҳбари сифатида Олий Евроосиё иқтисодий кенгашининг юбилей мажлисида иштирок этган. Унда Ўзбекистон Ҳукумати ва Евроосиё иқтисодий комиссияси ўртасида ўрта муддатли истиқболга мўлжалланган қўшма тадбирларнинг янги комплекс режасини тайёрлаш таклиф қилинган.