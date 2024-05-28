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Президент РФ В. Путин провел встречи на полях саммита ШОС - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 26.05.2024
Владимир Путиннинг Ўзбекистонга давлат ташрифи - 2024 йил
Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёевнинг таклифига биноан Россия президенти Владимир Путин 26–27 май кунлари давлат ташрифи билан мамлакатда бўлади. Ташриф давомида икки давлат ўртасидаги кенг қамровли стратегик шериклик ва иттифоқчилик муносабатларини янада чуқурлаштириш муҳокама қилинади.
https://sputniknews.uz/20240528/uzbekistan-russia-eoii-44106918.html
Ўзбекистон Россия билан ЕОИИдаги ҳамкорликни кенгайтиради
Ўзбекистон Россия билан ЕОИИдаги ҳамкорликни кенгайтиради
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистон Россия билан Евроосиё иқтисодий иттифоқи ўртасидаги ҳамкорликни кенгайтирадиган бўлди.
2024-05-28T11:00+0500
2024-05-28T11:00+0500
владимир путиннинг ўзбекистонга давлат ташрифи - 2024 йил
сиёсат
еоии
ўзбекистон
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ТОШКЕНТ, 28 май — Sputnik. Россия ва Ўзбекистон Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) ўртасидаги ўзаро ҳамкорликни кенгайтириш ва ривожлантириш борасидаги ишларни давом эттиради. Бу ҳақда Кремль сайтида эълон қилинган Россия президенти Владимир Путин ва Ўзбекистон раҳбари Шавкат Мирзиёевнинг қўшма баёноти матнида маълум қилинди.Маълумот учун, Ўзбекистон бугун ЕОИИда кузатувчи мақомга эга.Кузатувчи бу яхши мақом — Маркедонов Ўзбекистон ва ЕОИИ ҳамкорлиги ҳақидаЎзбекистон ва ЕОИИ 2024-2026 йиллар учун қўшма тадбирлар режасини тайёрламоқдаЭслатиб ўтамиз, Шавкат Мирзиёев 8 май куни кузатувчи давлат раҳбари сифатида Олий Евроосиё иқтисодий кенгашининг юбилей мажлисида иштирок этган. Унда Ўзбекистон Ҳукумати ва Евроосиё иқтисодий комиссияси ўртасида ўрта муддатли истиқболга мўлжалланган қўшма тадбирларнинг янги комплекс режасини тайёрлаш таклиф қилинган.
https://sputniknews.uz/20240521/uzbekistan-eaeu-tashqi-savdo-infografika-43982762.html
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ўзбекистон еоии ҳамкорлик
ўзбекистон еоии ҳамкорлик

Ўзбекистон Россия билан ЕОИИдаги ҳамкорликни кенгайтиради

11:00 28.05.2024
© Sputnik / Владислав Воднев / Медиабанкка ўтишПрезидент РФ В. Путин принимает участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета
Президент РФ В. Путин принимает участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 28.05.2024
© Sputnik / Владислав Воднев
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Ўзбекистон Россия билан Евроосиё иқтисодий иттифоқи ўртасидаги ҳамкорликни ривожлантиради.
ТОШКЕНТ, 28 май — Sputnik. Россия ва Ўзбекистон Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) ўртасидаги ўзаро ҳамкорликни кенгайтириш ва ривожлантириш борасидаги ишларни давом эттиради. Бу ҳақда Кремль сайтида эълон қилинган Россия президенти Владимир Путин ва Ўзбекистон раҳбари Шавкат Мирзиёевнинг қўшма баёноти матнида маълум қилинди.
“Томонлар савдо-иқтисодий ва ҳамкорлик алоқаларини янада чуқурлаштириш мақсадида Ўзбекистон ва Евроосиё иқтисодий иттифоқи ўртасидаги ўзаро ҳамкорликни кенгайтириш ва ривожлантириш бўйича ҳамкорликни давом эттиради”, — дейилади ҳужжатда.
Маълумот учун, Ўзбекистон бугун ЕОИИда кузатувчи мақомга эга.
Кузатувчи бу яхши мақом — Маркедонов Ўзбекистон ва ЕОИИ ҳамкорлиги ҳақида
Ўзбекистон ва ЕОИИ 2024-2026 йиллар учун қўшма тадбирлар режасини тайёрламоқда
Эслатиб ўтамиз, Шавкат Мирзиёев 8 май куни кузатувчи давлат раҳбари сифатида Олий Евроосиё иқтисодий кенгашининг юбилей мажлисида иштирок этган. Унда Ўзбекистон Ҳукумати ва Евроосиё иқтисодий комиссияси ўртасида ўрта муддатли истиқболга мўлжалланган қўшма тадбирларнинг янги комплекс режасини тайёрлаш таклиф қилинган.
Внешнеторговый оборот Узбекистана со странами ЕАЭС - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 21.05.2024
Ўзбекистон ва ЕОИИ
Ўзбекистоннинг ЕОИИ мамлакатлари билан ташқи савдоси қандай ривожланмоқда — инфографика
21 Май, 17:15
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