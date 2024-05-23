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Ўзбекистон, Қозоғистон ва Озарбайжон энергетика тизими истиқболлари — видео
Ўзбекистон, Қозоғистон ва Озарбайжон энергетика тизими истиқболлари — видео
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Ўзбекистон, Қозоғистон ва Озарбайжон энергетика тизими истиқболлари муҳокама қилинмоқда.
2024-05-23T11:09+0500
2024-05-23T11:09+0500
2024-05-23T12:21+0500
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ТОШКЕНТ, 23 май — Sputnik. Sputnik Ўзбекистон мультимедиа матбуот марказида “Қозоғистон, Ўзбекистон ва Озарбайжон энергетика тизимларини бирлаштириш истиқболлари” мавзусида Остона-Боку-Тошкент видеокўприги бўлиб ўтди.Унда экспертлар уч мамлакатнинг энергетика соҳасидаги ҳамкорлигининг истиқболлари, “яшил” электр энергиясини экспорт қилишга тайёргарлик масалаларини муҳокама қилинди.
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ўзбекистон қозоғистон озарбайжон энергетика тизими
ўзбекистон қозоғистон озарбайжон энергетика тизими
Ўзбекистон, Қозоғистон ва Озарбайжон энергетика тизими истиқболлари — видео
11:09 23.05.2024 (янгиланди: 12:21 23.05.2024)
Ўзбекистон, Қозоғистон ва Озарбайжон энергетика тизими истиқболлари муҳокама қилинди.
ТОШКЕНТ, 23 май — Sputnik. Sputnik Ўзбекистон мультимедиа матбуот марказида “Қозоғистон, Ўзбекистон ва Озарбайжон энергетика тизимларини бирлаштириш истиқболлари” мавзусида Остона-Боку-Тошкент видеокўприги бўлиб ўтди.
Унда экспертлар уч мамлакатнинг энергетика соҳасидаги ҳамкорлигининг истиқболлари, “яшил” электр энергиясини экспорт қилишга тайёргарлик масалаларини муҳокама қилинди.
Тошкентдаги спикерлар:
“Norma” компанияси эксперти, иқтисод фанлари номзоди Жорилла Абдуллаев, иқтисод фанлари номзоди, Тошкент давлат иқтисодиёт университети Жаҳон иқтисодиёти ва халқаро иқтисодий муносабатлар кафедраси доценти вазифасини бажарувчи Нодира Зикриллаева;
Остонадаги спикерлар:
Қозоғистон Республикаси Энергетика вазирлиги Жамоатчилик кенгашининг Энергетика ва ядро саноати бўйича қўмитаси раиси Еркебулан Кожмамбетов;
Бокудаги спикерлар:
доцент, Озарбайжон Республикаси Фан ва таълим вазирлиги Иқтисодиёт институти етакчи илмий ходими Эмин Мамедзаде.