Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20240519/uzbekistan-russia-konstantin-korotkov-xotira-turnir-43944124.html
Ўзбекистон терма жамоаси “Константин Коротков хотира турнири”да биринчи ўринни эгаллади
Ўзбекистон терма жамоаси “Константин Коротков хотира турнири”да биринчи ўринни эгаллади
Sputnik Ўзбекистон
Россиянинг Хабаровск шаҳрида бокс бўйича “Константин Коротков хотира турнири” ўз якунига етди.
2024-05-19T11:42+0500
2024-05-19T11:42+0500
спорт
россия
ўзбекистон
бокс
баҳодир жалолов
ҳасанбой дўсматов
асадхўжа мўйдинхўжаев
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/05/13/43940479_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_18878f87aa8322217696a5d150a4631a.jpg
ТОШКЕНТ, 19 май — Sputnik. Россияда ўтган бокс бўйича “Константин Коротков хотира турнири”да Ўзбекистон терма жамоаси умумжамоа ҳисобида биринчи ўринни эгаллади. Бу ҳақда Миллий олимпия қўмитаси хабар берди.Хабаровск шаҳрида бўлиб ўтган бокс бўйича “Константин Коротков хотира турнири” ўз якунига етди.Ҳал қилувчи кун 16 нафар ўзбекистонлик боксчи олтин медаль учун жанг қилди.Ғолиб ва совриндорлар рўйхати:
https://sputniknews.uz/20240507/boks-uzbekistan-osiyo-chempionat-22-medal-43754430.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/05/13/43940479_86:0:1223:853_1920x0_80_0_0_e2bbcd7c6b80ea756dbbb3f068241cf7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
россиянинг хабаровск шаҳри бокс бўйича константин коротков хотира турнири
россиянинг хабаровск шаҳри бокс бўйича константин коротков хотира турнири

Ўзбекистон терма жамоаси “Константин Коротков хотира турнири”да биринчи ўринни эгаллади

11:42 19.05.2024
© НОК УзбекистанаКонстантин Коротков хотира турнири
Константин Коротков хотира турнири - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 19.05.2024
© НОК Узбекистана
Oбуна бўлиш
Россиянинг Хабаровск шаҳрида бокс бўйича “Константин Коротков хотира турнири” ўз якунига етди.
ТОШКЕНТ, 19 май — Sputnik. Россияда ўтган бокс бўйича “Константин Коротков хотира турнири”да Ўзбекистон терма жамоаси умумжамоа ҳисобида биринчи ўринни эгаллади. Бу ҳақда Миллий олимпия қўмитаси хабар берди.
Хабаровск шаҳрида бўлиб ўтган бокс бўйича “Константин Коротков хотира турнири” ўз якунига етди.
© НОК
В Хабаровске (Россия) завершился турнир памяти Константина Короткова по боксу. - Sputnik Ўзбекистон
1/7
© НОК
© НОК
В Хабаровске (Россия) завершился турнир памяти Константина Короткова по боксу. - Sputnik Ўзбекистон
2/7
© НОК
© НОК
В Хабаровске (Россия) завершился турнир памяти Константина Короткова по боксу. - Sputnik Ўзбекистон
3/7
© НОК
© НОК
В Хабаровске (Россия) завершился турнир памяти Константина Короткова по боксу. - Sputnik Ўзбекистон
4/7
© НОК
© НОК
В Хабаровске (Россия) завершился турнир памяти Константина Короткова по боксу. - Sputnik Ўзбекистон
5/7
© НОК
© НОК УзбекистанаУзбекские боксеры завоевали 16 медалей на турнире памяти Константина Короткова по боксу.
Узбекские боксеры завоевали 16 медалей на турнире памяти Константина Короткова по боксу. - Sputnik Ўзбекистон
6/7
© НОК Узбекистана
Узбекские боксеры завоевали 16 медалей на турнире памяти Константина Короткова по боксу.
© НОК УзбекистанаУзбекские боксеры завоевали 16 медалей на турнире памяти Константина Короткова по боксу.
Узбекские боксеры завоевали 16 медалей на турнире памяти Константина Короткова по боксу. - Sputnik Ўзбекистон
7/7
© НОК Узбекистана
Узбекские боксеры завоевали 16 медалей на турнире памяти Константина Короткова по боксу.
1/7
© НОК
2/7
© НОК
3/7
© НОК
4/7
© НОК
5/7
© НОК
6/7
© НОК Узбекистана
Узбекские боксеры завоевали 16 медалей на турнире памяти Константина Короткова по боксу.
7/7
© НОК Узбекистана
Узбекские боксеры завоевали 16 медалей на турнире памяти Константина Короткова по боксу.
Ҳал қилувчи кун 16 нафар ўзбекистонлик боксчи олтин медаль учун жанг қилди.
© НОККонстантин Коротков хотира турнири
В Хабаровске (Россия) завершился турнир памяти Константина Короткова по боксу. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 19.05.2024
Константин Коротков хотира турнири
© НОК
“Қувонарлиси, якунда Ўзбекистон терма жамоаси 7 та олтин ва 9 та кумуш медалини жамғариб, умумжамоа ҳисобида биринчи ўринни эгаллади”, — дейилади хабарда.
Ғолиб ва совриндорлар рўйхати:
Олтин медал: -54 кг: Азиза Ёқубова, -54 кг: Ҳасанбой Дўсматов, -57 кг: Абдумалик Халоков, -67 кг: Руслан Абдуллаев, -71 кг: Асадхўжа Мўйдинхўжаев, -86 кг: Жасурбек Йўлдошев, +92 кг: Баҳодир Жалолов.
Кумуш медал: -50 кг: Робияхон Бахтиёрова, -66 кг: Дилфуза Бекова, -75 кг: Азиза Дайирбекова, -48 кг: Авазжон Йўлдошев, -54 кг: Шаҳзод Музаффаров, -60 кг: Дилшод Абдумуродов, -80 кг: Тўрабек Ҳабибуллаев, -92 кг: Мадияр Саидраҳимов, +92 кг: Лазизбек Мулложонов.
Арманистон пойтахтида ўтган бокс бўйича ўсмирлар ўртасидаги жаҳон чемпионати, архив сурат. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 07.05.2024
Бокс: Ўзбекистон терма жамоаси Осиё чемпионатида 22 та медалга эга чиқди
7 Май, 16:05
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0