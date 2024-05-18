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https://sputniknews.uz/20240518/kazanforum-2024-ozbekiston-vakillari-rossiyaning-yirik-farmatsevtik-korxonasi-43937986.html
KazanForum-2024: Ўзбекистон вакиллари Россиянинг йирик фармацевтик корхонасига борди
KazanForum-2024: Ўзбекистон вакиллари Россиянинг йирик фармацевтик корхонасига борди
Sputnik Ўзбекистон
KazanForum-2024: Ўзбекистон вакиллари Россиянинг йирик фармацевтик корхонасига борди
2024-05-18T15:48+0500
2024-05-18T15:48+0500
ўзбекистон - россия
россия — ислом олами: kazanforum
ташриф
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ТОШКЕНТ, 18 май — Sputnik. “Россия-Ислом олами: KazanForum-2024” доирасида Ўзбекистон Савдо-саноат палатаси ҳамда Фармацевтика тармоғини ривожлантириш агентлиги вакиллари Россия Федерациясининг Қозон шаҳрида жойлашган “Tatkhimfarmpreparaty” АЖ фаолияти билан танишдилар. Бу ҳақда Ўзбекистон Савдо-саноат палатаси ахборот хизмати хабар берди.Корхона томонидан Ўзбекистонга инвестиция киритиш таклифи билдирилди ва яқин кунларда Ўзбекистонга ташриф ташкил этилиши маълум қилинди.“Tatkhimfarmpreparaty” АЖ Россия Федерациясининг йирик фармацевтик корхонаси бўлиб, Ўзбекистонга 2022-2023 йилларда умумий қиймати 4,5 млн АҚШ доллари бўлган дори воситалари экспортини амалга оширган.Қозон шаҳрида “Россия — Ислом олами: KazanForum” XV халқаро иқтисодий форуми бўлиб ўтмоқда. 14-19 май кунлари бўлиб ўтаётган мазкур тадбирда 80 дан ортиқ давлатлардан 11 000 га яқин иштирокчи қатнашмоқда.15 йилдан буён ўтказилиб келинаётган мазкур Форумнинг бу йилги асосий мавзуси “Ишонч ва ҳамкорлик” бўлиб, “KazanForum” бизнес дастури 12 та тематик йўналишни бирлаштиради: халқаро ҳамкорлик, иқтисодиёт, туризм, бизнес, фан ва технологиялар, ислом молияси ва инвестициялари, спорт, ҳалол саноат ва бошқалар.
https://sputniknews.uz/20240517/kazanforum-ozbekistonda-parvozlar-xavfsizligi-qanday-43922523.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kazanforum-2024: ўзбекистон вакиллари россиянинг йирик фармацевтик корхонасига борди
kazanforum-2024: ўзбекистон вакиллари россиянинг йирик фармацевтик корхонасига борди

KazanForum-2024: Ўзбекистон вакиллари Россиянинг йирик фармацевтик корхонасига борди

15:48 18.05.2024
© Торгово-промышленная палата УзбекистанаПредставители Узбекистана посетили крупное российское фармацевтическое предприятие
Представители Узбекистана посетили крупное российское фармацевтическое предприятие - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 18.05.2024
© Торгово-промышленная палата Узбекистана
Oбуна бўлиш
Корхона томонидан Ўзбекистонга инвестиция киритиш таклифи билдирилди ва яқин кунларда Ўзбекистонга ташриф ташкил этилиши маълум қилинди.
ТОШКЕНТ, 18 май — Sputnik. “Россия-Ислом олами: KazanForum-2024” доирасида Ўзбекистон Савдо-саноат палатаси ҳамда Фармацевтика тармоғини ривожлантириш агентлиги вакиллари Россия Федерациясининг Қозон шаҳрида жойлашган “Tatkhimfarmpreparaty” АЖ фаолияти билан танишдилар. Бу ҳақда Ўзбекистон Савдо-саноат палатаси ахборот хизмати хабар берди.
© Торгово-промышленная палата УзбекистанаПредставители Узбекистана посетили крупное российское фармацевтическое предприятие
Представители Узбекистана посетили крупное российское фармацевтическое предприятие - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 18.05.2024
Представители Узбекистана посетили крупное российское фармацевтическое предприятие
© Торгово-промышленная палата Узбекистана
Танишув давомида импортни таҳлил қилган ҳолда ҳали ўзлаштирилмаган дори воситаларини ўзлаштириш, янги дори воситаларини ишлаб чиқариш, сифат ва ишлаб чиқариш ҳажмини ошириш, кооперация алоқаларини йўлга қўйиш масалалари муҳокама қилинди.
Корхона томонидан Ўзбекистонга инвестиция киритиш таклифи билдирилди ва яқин кунларда Ўзбекистонга ташриф ташкил этилиши маълум қилинди.
© Торгово-промышленная палата УзбекистанаПредставители Узбекистана посетили крупное российское фармацевтическое предприятие
Представители Узбекистана посетили крупное российское фармацевтическое предприятие - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 18.05.2024
Представители Узбекистана посетили крупное российское фармацевтическое предприятие
© Торгово-промышленная палата Узбекистана
“Tatkhimfarmpreparaty” АЖ Россия Федерациясининг йирик фармацевтик корхонаси бўлиб, Ўзбекистонга 2022-2023 йилларда умумий қиймати 4,5 млн АҚШ доллари бўлган дори воситалари экспортини амалга оширган.
Қозон шаҳрида “Россия — Ислом олами: KazanForum” XV халқаро иқтисодий форуми бўлиб ўтмоқда. 14-19 май кунлари бўлиб ўтаётган мазкур тадбирда 80 дан ортиқ давлатлардан 11 000 га яқин иштирокчи қатнашмоқда.
15 йилдан буён ўтказилиб келинаётган мазкур Форумнинг бу йилги асосий мавзуси “Ишонч ва ҳамкорлик” бўлиб, “KazanForum” бизнес дастури 12 та тематик йўналишни бирлаштиради: халқаро ҳамкорлик, иқтисодиёт, туризм, бизнес, фан ва технологиялар, ислом молияси ва инвестициялари, спорт, ҳалол саноат ва бошқалар.
Олег Лим на сессии Региональное сотрудничество в области безопасности полетов в рамках KazanForum - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 17.05.2024
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