https://sputniknews.uz/20240517/eoii-mamlakatlari-bioxavfsizligi-sputnik-matbuot-markazi-videokoprik-43915288.html
“ЕОИИ мамлакатлари биохавфсизлиги”: Sputnik матбуот марказида видеокўприк ўтказилади
“ЕОИИ мамлакатлари биохавфсизлиги”: Sputnik матбуот марказида видеокўприк ўтказилади
Sputnik Ўзбекистон
“ЕОИИ мамлакатлари биохавфсизлиги”: Sputnik матбуот марказида видеокўприк ўтказилади
2024-05-17T11:31+0500
2024-05-17T11:31+0500
2024-05-17T11:31+0500
матбуот маркази
еоии
москва
остона
тошкент
бишкек
ереван
минск
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ТОШКЕНТ, 17 май — Sputnik. Sputnik Ўзбекистон матбуот марказида Россия Фанлар академияси академиги, Россия таълим академияси президенти ўринбосари Геннадий Онишенко иштирокида “ЕОИИ мамлакатлари биохавфсизлиги” мавзусида Москва – Остона – Тошкент – Бишкек – Ереван – Минск видеокўприги бўлиб ўтади.Остона, Тошкент, Бишкек, Ереван, Минскдаги иштирокчилар: оммавий ахборот воситалари вакиллари.Видеокўприк 20 май куни Sputnik Ўзбекистон матбуот марказида бўлиб ўтади. Жонли эфир Sputnik Ўзбекистон сайтида Тошкент вақти билан соат 13:00 да бошланади.Журналистлар иштирок этишга таклиф қилинади, рўйхатдан ўтиш учун телефон рақами ва Телеграм манзили: +998971907178, @alisherakimbaev.
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“еоии мамлакатлари биохавфсизлиги”: sputnik матбуот марказида видеокўприк ўтказилади
“еоии мамлакатлари биохавфсизлиги”: sputnik матбуот марказида видеокўприк ўтказилади
“ЕОИИ мамлакатлари биохавфсизлиги”: Sputnik матбуот марказида видеокўприк ўтказилади
Видеокўприк 20 май куни Sputnik Ўзбекистон матбуот марказида бўлиб ўтади.
ТОШКЕНТ, 17 май — Sputnik. Sputnik Ўзбекистон
матбуот марказида Россия Фанлар академияси академиги, Россия таълим академияси президенти ўринбосари Геннадий Онишенко иштирокида “ЕОИИ мамлакатлари биохавфсизлиги” мавзусида Москва – Остона – Тошкент – Бишкек – Ереван – Минск видеокўприги бўлиб ўтади.
Остона, Тошкент, Бишкек, Ереван, Минскдаги иштирокчилар: оммавий ахборот воситалари вакиллари.
Видеокўприк 20 май куни Sputnik Ўзбекистон матбуот марказида бўлиб ўтади. Жонли эфир Sputnik Ўзбекистон сайтида Тошкент вақти билан соат 13:00 да бошланади.
Журналистлар иштирок этишга таклиф қилинади, рўйхатдан ўтиш учун телефон рақами ва Телеграм манзили: +998971907178, @alisherakimbaev.