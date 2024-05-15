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Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.02.2022
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
https://sputniknews.uz/20240515/russia-harbiy-zaporozhye-rabotino-ozod-43884825.html
Россия ҳарбийлари Запорожье вилоятидаги Работинони озод қилди
Россия ҳарбийлари Запорожье вилоятидаги Работинони озод қилди
Sputnik Ўзбекистон
“Днепр” қўшинлари гуруҳи Запорожье вилоятининг Работино қишлоғини тўлиқ озод қилди.
2024-05-15T17:50+0500
2024-05-15T17:50+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
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запорожье вилояти
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ТОШКЕНТ, 15 май — Sputnik. Россия ҳарбийлари Запорожье вилоятининг Работино қишлоғини озод қилди, деб хабар берди Мудофаа вазирлиги.Работино — Запорожье вилоятидаги фронтдаги қишлоқ. Унинг қўлга олиниши Новоданиловкага йўл очади ва 2023 йил ёзги қарши ҳужум пайтида Украина Қуролли кучларининг бир нечта ютуқларидан бири бўлган Работино-Вербовое кўринишини йўқ қилади.Украина Қуролли кучларининг ушбу ҳудуддаги йўқотишлари 25 нафаргача ҳарбий хизматчи, иккита машина ва АҚШда ишлаб чиқарилган М777 гаубицасини ташкил этди.Бундан ташқари, Шимолий қўшинлар гуруҳининг бўлинмалари Харьков вилоятидаги Глубокое ва Лукянци аҳоли пунктларини озод қилишди, шунингдек, душман мудофааси чуқурлигига киришди. Глубокое алоҳида аҳамиятга эга, чунки у Липци томон ҳужумни ривожлантиришга имкон берадиган баландликда жойлашган.Лукянци қишлоғининг озод қилиниши Глубокое ва Весёлий ўртасидаги кўприкнинг кенгайтирилишини англатади, бу янада олдинга силжиш имконини беради.Шунингдек, сўнгги 24 соат ичида Россия ҳаво мудофаа тизимлари Украина Ҳарбий-ҳаво кучларининг МиГ-29 қирувчиси, 40 та дрон, тўртта HARM радарга қарши ракеталар, 12 та ATACMS ва Точка-У" тезкор-тактик ракеталари, 45 та HIMARS, "Ураган" и "Ольха" ракеталари, HARM, ATACMS ва HIMARS — Америкада ишлаб чиқарилган ўқ-дориларни йўқ қилди.
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“днепр” қўшинлари гуруҳи запорожье вилояти работино қишлоғи озод
“днепр” қўшинлари гуруҳи запорожье вилояти работино қишлоғи озод

Россия ҳарбийлари Запорожье вилоятидаги Работинони озод қилди

17:50 15.05.2024
© Sputnik / Евгений Биятов / Медиабанкка ўтишРабота артиллерийских расчетов РСЗО БМ-21 "Град" ЦВО на Краснолиманском направлении в ЛНР
Работа артиллерийских расчетов РСЗО БМ-21 Град ЦВО на Краснолиманском направлении в ЛНР - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 15.05.2024
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“Днепр” қўшинлари гуруҳи Запорожье вилоятининг Работино қишлоғини тўлиқ озод қилди.
ТОШКЕНТ, 15 май — Sputnik. Россия ҳарбийлари Запорожье вилоятининг Работино қишлоғини озод қилди, деб хабар берди Мудофаа вазирлиги.

“Днепр қўшинлари гуруҳи Запорожье вилоятининг Работино қишлоғини тўлиқ озод қилди. Украинанинг 65-механизациялашган Қуролли кучлари, 121-ҳарбий мудофаа бригадаси ва Украина Миллий гвардиясининг 23-бригадасининг ишчи кучи ва техникаси мағлубиятга учради”, — дейилади хабарда.

Работино — Запорожье вилоятидаги фронтдаги қишлоқ. Унинг қўлга олиниши Новоданиловкага йўл очади ва 2023 йил ёзги қарши ҳужум пайтида Украина Қуролли кучларининг бир нечта ютуқларидан бири бўлган Работино-Вербовое кўринишини йўқ қилади.
Украина Қуролли кучларининг ушбу ҳудуддаги йўқотишлари 25 нафаргача ҳарбий хизматчи, иккита машина ва АҚШда ишлаб чиқарилган М777 гаубицасини ташкил этди.
Бундан ташқари, Шимолий қўшинлар гуруҳининг бўлинмалари Харьков вилоятидаги Глубокое ва Лукянци аҳоли пунктларини озод қилишди, шунингдек, душман мудофааси чуқурлигига киришди. Глубокое алоҳида аҳамиятга эга, чунки у Липци томон ҳужумни ривожлантиришга имкон берадиган баландликда жойлашган.
Лукянци қишлоғининг озод қилиниши Глубокое ва Весёлий ўртасидаги кўприкнинг кенгайтирилишини англатади, бу янада олдинга силжиш имконини беради.
Шунингдек, сўнгги 24 соат ичида Россия ҳаво мудофаа тизимлари Украина Ҳарбий-ҳаво кучларининг МиГ-29 қирувчиси, 40 та дрон, тўртта HARM радарга қарши ракеталар, 12 та ATACMS ва Точка-У" тезкор-тактик ракеталари, 45 та HIMARS, "Ураган" и "Ольха" ракеталари, HARM, ATACMS ва HIMARS — Америкада ишлаб чиқарилган ўқ-дориларни йўқ қилди.
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