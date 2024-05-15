https://sputniknews.uz/20240515/russia-harbiy-zaporozhye-rabotino-ozod-43884825.html

Россия ҳарбийлари Запорожье вилоятидаги Работинони озод қилди

Россия ҳарбийлари Запорожье вилоятидаги Работинони озод қилди

Sputnik Ўзбекистон

“Днепр” қўшинлари гуруҳи Запорожье вилоятининг Работино қишлоғини тўлиқ озод қилди.

2024-05-15T17:50+0500

2024-05-15T17:50+0500

2024-05-15T17:50+0500

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ТОШКЕНТ, 15 май — Sputnik. Россия ҳарбийлари Запорожье вилоятининг Работино қишлоғини озод қилди, деб хабар берди Мудофаа вазирлиги.Работино — Запорожье вилоятидаги фронтдаги қишлоқ. Унинг қўлга олиниши Новоданиловкага йўл очади ва 2023 йил ёзги қарши ҳужум пайтида Украина Қуролли кучларининг бир нечта ютуқларидан бири бўлган Работино-Вербовое кўринишини йўқ қилади.Украина Қуролли кучларининг ушбу ҳудуддаги йўқотишлари 25 нафаргача ҳарбий хизматчи, иккита машина ва АҚШда ишлаб чиқарилган М777 гаубицасини ташкил этди.Бундан ташқари, Шимолий қўшинлар гуруҳининг бўлинмалари Харьков вилоятидаги Глубокое ва Лукянци аҳоли пунктларини озод қилишди, шунингдек, душман мудофааси чуқурлигига киришди. Глубокое алоҳида аҳамиятга эга, чунки у Липци томон ҳужумни ривожлантиришга имкон берадиган баландликда жойлашган.Лукянци қишлоғининг озод қилиниши Глубокое ва Весёлий ўртасидаги кўприкнинг кенгайтирилишини англатади, бу янада олдинга силжиш имконини беради.Шунингдек, сўнгги 24 соат ичида Россия ҳаво мудофаа тизимлари Украина Ҳарбий-ҳаво кучларининг МиГ-29 қирувчиси, 40 та дрон, тўртта HARM радарга қарши ракеталар, 12 та ATACMS ва Точка-У" тезкор-тактик ракеталари, 45 та HIMARS, "Ураган" и "Ольха" ракеталари, HARM, ATACMS ва HIMARS — Америкада ишлаб чиқарилган ўқ-дориларни йўқ қилди.

украина

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“днепр” қўшинлари гуруҳи запорожье вилояти работино қишлоғи озод