https://sputniknews.uz/20240514/uzbekistan-suniy-intellekt-shavkat-mirziyoyev-43862512.html

Ўзбекистонда қандай сунъий интеллект дастурлари яратилмоқда?

Ўзбекистонда қандай сунъий интеллект дастурлари яратилмоқда?

Sputnik Ўзбекистон

Ўн бешта ҳудудда IT-шаҳарча ташкил этилади

2024-05-14T10:01+0500

2024-05-14T10:01+0500

2024-05-14T10:31+0500

жамият

ўзбекистон

шавкат мирзиёев

ахборот технологиялари (it)

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/01/11/42074623_193:0:1919:971_1920x0_80_0_0_bd12f726f9ad21073fc38ee35670b3ab.jpg

ТОШКЕНТ, 14 май — Sputnik. Ўн бешта ҳудудда IT-шаҳарча ташкил этилади, дея хабар берди президент матбуот хизмати.Президент Шавкат Мирзиёевга мамлакатда рақамли технологияларни ривожлантириш, бу соҳада ёшларни ва лойиҳаларни қўллаб-қувватлаш чора-тадбирлари бўйича ахборот берилди.Ўзбекистонда 2017 йилда IT компаниялар сони 147 та бўлган бўлса, бугунги кунда 2 мингга яқинлашди. Уларда 30 минг ходим юқори даромадли иш билан банд. 70 мингдан зиёд ёшлар IT билан мустақил шуғулланмоқда.Шу йилнинг ўтган тўрт ойида соҳадаги хизматлар ҳажми 20 фоиз ўсди, 200 миллион долларлик экспорт қилинди, 5 мингта иш ўрни яратилди. Лекин, ҳудудлар кесимида қараганда, IT хизматлари ва экспортининг асосий улуши Тошкент шаҳрига тўғри келади. Мутахассисларнинг 80 фоизи шу ерда яшайди.Шу боис, бу соҳани чекка ҳудудларда ҳам ривожлантириш мақсадида, IT-шаҳарчалар ташкил этиш режалаштирилган.Қайд этилишича, IT таълим ва дастурий маҳсулот йўналишидаги лойиҳалар бўйича 1 миллиард сўмгача бўлган стартаплар танловини IT-парк орқали ўтказиш таклиф этилмоқда.Давлат раҳбари бу танловда ҳам, худди “President Tech Award”даги каби, нуфузли халқаро компаниялар томонидан баҳолашни йўлга қўйиш зарурлигини таъкидлади.Сунъий интеллект дастурларини яратиш ва қўллаш бўйича ҳам муваффақиятли иш олиб борилмоқда. Жумладан, биометрик идентификациялаш учун “My ID” тизими ривожлантирилди. Бугунги кунда 28 та банк ва 5 та давлат ташкилоти мазкур тизимга уланди. У орқали 8 миллион 200 мингдан ортиқ фойдаланувчи рўйхатдан ўтди.Рақамли технологиялар соҳасини янги босқичга олиб чиқиш мақсадида сунъий интеллект ва космик фаолиятга оид норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни такомиллаштириш вазифаси қўйилди.Шунингдек, тақдимотда Ягона коммунал хизматлар платформасини жорий этиш бўйича ҳам ахборот берилди. Бу онлайн платформа орқали истеъмолчилар 8 та коммунал ташкилот хизматлари учун тўловларни амалга ошириши мумкин бўлади. Унда 14 тадан ортиқ идоралар маълумотларини бир нуқтада жамлаш ҳамда автоматлаштирилган равишда тақсимлаш имконияти пайдо бўлади.

ўзбекистон

Sputnik Ўзбекистон info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Ўзбекистон info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Янгиликлар

uz_UZ

Sputnik Ўзбекистон info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Ўзбекистон info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Ўзбекистон

muxlisa ўзбек тилидаги овозли ёрдамчи it-шаҳарча ўзбекистон