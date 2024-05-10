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https://sputniknews.uz/20240510/ozbekiston-tashqi-ishlar-vaziri-pokiston-prezidenti-bilan-uchrashdi-43815681.html
Ўзбекистон ташқи ишлар вазири Покистон президенти билан учрашди
Ўзбекистон ташқи ишлар вазири Покистон президенти билан учрашди
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистон ташқи ишлар вазири Покистон президенти билан учрашди
2024-05-10T09:58+0500
2024-05-10T09:58+0500
сиёсат
ўзбекистон
покистон
бахтиёр саидов
учрашув
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ТОШКЕНТ, 10 май — Sputnik. Кеча, 9 май куни Ўзбекистон ташқи ишлар вазири Бахтиёр Саидов бошчилигидаги делегация Покистон президенти Асиф Али Зардорий томонидан қабул қилинди. Бу ҳақда Саидов ўзининг Телеграм каналида хабар берди.Таъкидланишича, учрашув кун тартибида иқтисодий дипломатиядаги муҳим имкониятларни кўрсатувчи кенг кўламли мавзулар муҳокама қилинди. Қайд этилишича, давлат ташкилотлари ва хусусий сектор вакиллари ўртасида мустаҳкам ҳамкорлик рағбатлантирилади.
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ўзбекистон ташқи ишлар вазири покистон президенти билан учрашди
ўзбекистон ташқи ишлар вазири покистон президенти билан учрашди

Ўзбекистон ташқи ишлар вазири Покистон президенти билан учрашди

09:58 10.05.2024
© Пресс-служба МИД УзбекистанаРады быть принятым Е.П. Асифом Али Зардари, Президентом Пакистана
Рады быть принятым Е.П. Асифом Али Зардари, Президентом Пакистана - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 10.05.2024
© Пресс-служба МИД Узбекистана
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Таъкидланишича, учрашув кун тартибида иқтисодий дипломатиядаги муҳим имкониятларни кўрсатувчи кенг кўламли мавзулар муҳокама қилинди.
ТОШКЕНТ, 10 май — Sputnik. Кеча, 9 май куни Ўзбекистон ташқи ишлар вазири Бахтиёр Саидов бошчилигидаги делегация Покистон президенти Асиф Али Зардорий томонидан қабул қилинди. Бу ҳақда Саидов ўзининг Телеграм каналида хабар берди.
© Пресс-служба МИД УзбекистанаРады быть принятым Е.П. Асифом Али Зардари, Президентом Пакистана
Рады быть принятым Е.П. Асифом Али Зардари, Президентом Пакистана - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 10.05.2024
Рады быть принятым Е.П. Асифом Али Зардари, Президентом Пакистана
© Пресс-служба МИД Узбекистана
“Покистон президенти Асиф Али Зардорий Жаноби Олийлари томонидан қабул қилинганимиздан ғоят мамнунмиз. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев Жаноби Олийларининг самимий саломларини етказдик. Икки томонлама муносабатларимизда ҳали фойдаланилмаган улкан салоҳиятни рўёбга чиқаришга қаратилган Ўзбекистон-Покистон алоқаларини кенгайтириш тарафдоримиз”, - деб ёзади Саидов.
© Пресс-служба МИД УзбекистанаРады быть принятым Е.П. Асифом Али Зардари, Президентом Пакистана
Рады быть принятым Е.П. Асифом Али Зардари, Президентом Пакистана - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 10.05.2024
Рады быть принятым Е.П. Асифом Али Зардари, Президентом Пакистана
© Пресс-служба МИД Узбекистана
Таъкидланишича, учрашув кун тартибида иқтисодий дипломатиядаги муҳим имкониятларни кўрсатувчи кенг кўламли мавзулар муҳокама қилинди. Қайд этилишича, давлат ташкилотлари ва хусусий сектор вакиллари ўртасида мустаҳкам ҳамкорлик рағбатлантирилади.
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