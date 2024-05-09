Мирзиёев Москвада Ғалаба кунига бағишланган тадбирларда иштирок этди - фото
17:04 09.05.2024 (янгиланди: 17:17 09.05.2024)
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев принял участие в торжественных мероприятиях в связи с 79-й годовщиной Победы во Второй мировой войне.
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Ўзбекистон президенти Ғалабанинг 79 йиллигига бағишланган тантанали тадбирларда иштирок этди.
ТОШКЕНТ, 9 май — Sputnik. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев Москва шаҳрига амалий ташрифи доирасида Ғалабанинг 79 йиллигига бағишланган тантанали тадбирларда иштирок этди.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев принял участие в торжественных мероприятиях в связи с 79-й годовщиной Победы во Второй мировой войне.
Шавкат Мирзиёев принял участие в торжественных мероприятиях в связи с 79-й годовщиной Победы во Второй мировой войне.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Москванинг Қизил майдонида Ғалаба паради бўлиб ўтди. Уни Беларусь президенти Александр Лукашенко, Қозоғистон президенти Қасим-Жомарт Тоқаев, Қирғизистон президенти Садир Жапаров, Тожикистон президенти Эмомали Раҳмон, Туркманистон президенти Сердар Бердимуҳамедов, Гвинея-Бисау Президенти Умару Сисоку Эмбало, Лаос президенти Тхонглун Сисулит ва Куба президенти Мигель Диас-Канель ҳам кузатди.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев принял участие в торжественных мероприятиях в связи с 79-й годовщиной Победы во Второй мировой войне.
Шавкат Мирзиёев принял участие в торжественных мероприятиях в связи с 79-й годовщиной Победы во Второй мировой войне.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Тадбирдан сўнг Мирзиёев Россия президенти Владимир Путин ва бошқа давлатлар етакчилари билан бирга Александр боғидаги “Номаълум аскар” ёдгорлигига гулчамбар қўйди.
© Пресс-служба президента Узбекистана
“Номаълум аскар” ёдгорлигига гулчамбар қўйилди
1/4
© Пресс-служба президента Узбекистана
“Номаълум аскар” ёдгорлигига гулчамбар қўйилди
© Пресс-служба президента Узбекистана
“Номаълум аскар” ёдгорлигига гулчамбар қўйилди
2/4
© Пресс-служба президента Узбекистана
“Номаълум аскар” ёдгорлигига гулчамбар қўйилди
© Пресс-служба президента Узбекистана
“Номаълум аскар” ёдгорлигига гулчамбар қўйилди
3/4
© Пресс-служба президента Узбекистана
“Номаълум аскар” ёдгорлигига гулчамбар қўйилди
© Пресс-служба президента Узбекистана
“Номаълум аскар” ёдгорлигига гулчамбар қўйилди
4/4
© Пресс-служба президента Узбекистана
“Номаълум аскар” ёдгорлигига гулчамбар қўйилди
1/4
© Пресс-служба президента Узбекистана
“Номаълум аскар” ёдгорлигига гулчамбар қўйилди
2/4
© Пресс-служба президента Узбекистана
“Номаълум аскар” ёдгорлигига гулчамбар қўйилди
3/4
© Пресс-служба президента Узбекистана
“Номаълум аскар” ёдгорлигига гулчамбар қўйилди
4/4
© Пресс-служба президента Узбекистана
“Номаълум аскар” ёдгорлигига гулчамбар қўйилди
Ёдгорлик Иккинчи жаҳон урушида Ватан учун жонини фидо қилган турли миллатларга мансуб миллионлаб аскарлар, шу жумладан, ўзбек ўғлонларининг қаҳрамонлиги ва жасорати рамзидир.
Президентлар бир дақиқалик сукут билан аскарлар хотирасига ҳурмат бажо келтирдилар.
Маросим якунида фахрий қоровул ва оркестр тантанали равишда саф тортиб ўтди.
Шу билан Россияга амалий ташриф якунланди. Аэропортда Ўзбекистон президентини Россия расмийлари кузатиб қўйди. Давлат раҳбари Тошкентга жўнаб кетди.