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https://sputniknews.uz/20240508/russiya-xitoy-oy-atom-elektr-stantsiya-43779335.html
Россия Хитой билан Ой учун атом электр станциясини ишлаб чиқишни бошлади
Россия Хитой билан Ой учун атом электр станциясини ишлаб чиқишни бошлади
Sputnik Ўзбекистон
Хитой билан Ой станцияси учун атом электр станциясини ишлаб чиқиш аллақачон давом этмоқда.
2024-05-08T16:49+0500
2024-05-08T16:49+0500
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ТОШКЕНТ, 8 май — Sputnik. Россия 2033-2035 йилларда Хитой билан қўшма илмий Ой станциясини қуриш учун Ойга юборишни режалаштираётган атом электр станциясини ишлаб чиқиш аллақачон бошланган. Бу ҳақда РИА Новостига “Роскосмос” бош директори Юрий Борисов маълум қилдиБорисов РИА Новости агентлигининг тегишли саволига жавоб берар экан, жараённи "бошланди", деб изоҳлади.Аввалроқ Роскосмос раҳбари Россия Федерацияси хитойлик ҳамкасблари билан биргаликда 2033-2035 йилларда Ой юзасига ядровий энергия қурилмасини етказиб бериш ва ўрнатиш масаласини кўриб чиқаётганини маълум қилганди. Кейинчалик у ой базасини ишлатиш учун ядровий энергия манбасини яратиш Россиянинг Хитой билан қўшма лойиҳага қўшган ҳиссаси бўлиши мумкинлигини аниқлади.Космонавтика соҳасидаги россиялик мутахассис Андрей Иониннинг сўзларига кўра, Россия ва Хитойнинг Ой юзасига атом электр станциясини Ой базасини таъминлаш учун жойлаштириши Ернинг табиий сунъий йўлдошини яратиш бўйича универсал вазифага қадам бўлади.
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россия хитой ой станция атом электр станция роскосмос
россия хитой ой станция атом электр станция роскосмос

Россия Хитой билан Ой учун атом электр станциясини ишлаб чиқишни бошлади

16:49 08.05.2024
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Роскосмос: Хитой билан Ой станцияси учун атом электр станциясини ишлаб чиқиш аллақачон давом этмоқда.
ТОШКЕНТ, 8 май — Sputnik. Россия 2033-2035 йилларда Хитой билан қўшма илмий Ой станциясини қуриш учун Ойга юборишни режалаштираётган атом электр станциясини ишлаб чиқиш аллақачон бошланган. Бу ҳақда РИА Новостига “Роскосмос” бош директори Юрий Борисов маълум қилди
Борисов РИА Новости агентлигининг тегишли саволига жавоб берар экан, жараённи "бошланди", деб изоҳлади.
Аввалроқ Роскосмос раҳбари Россия Федерацияси хитойлик ҳамкасблари билан биргаликда 2033-2035 йилларда Ой юзасига ядровий энергия қурилмасини етказиб бериш ва ўрнатиш масаласини кўриб чиқаётганини маълум қилганди. Кейинчалик у ой базасини ишлатиш учун ядровий энергия манбасини яратиш Россиянинг Хитой билан қўшма лойиҳага қўшган ҳиссаси бўлиши мумкинлигини аниқлади.
Космонавтика соҳасидаги россиялик мутахассис Андрей Иониннинг сўзларига кўра, Россия ва Хитойнинг Ой юзасига атом электр станциясини Ой базасини таъминлаш учун жойлаштириши Ернинг табиий сунъий йўлдошини яратиш бўйича универсал вазифага қадам бўлади.
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