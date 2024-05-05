https://sputniknews.uz/20240505/makron-russia-raketa-43734551.html
Макронни Россия ракеталари қўрқитди
Макронни Россия ракеталари қўрқитди
Sputnik Ўзбекистон
Макрон: Россия ракеталаринингмасофаси ва қуввати Европани хавф остига қўяди.
2024-05-05T13:14+0500
2024-05-05T13:14+0500
2024-05-05T13:14+0500
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ТОШКЕНТ, 5 май — Sputnik. Франция президенти Эммануэл Макрон Россия баллистик ракеталарининг салоҳияти Европа давлатларини хавф остига қўяди деган фикирда, дея хабар берди РИА Новости.Унинг сўзларига кўра, агар Россия Украинада ғалаба қозонса, Франция, Литва, Руминия ва Польшада “хавфсизлик бўлмайди”.Сўнгги йилларда Россия НАТОнинг ғарбий чегараларида мисли кўрилмаган фаоллигини эълон қилди. Алянс ташаббусларни кенгайтирмоқда ва буни "Россия агрессиясини ушлаб туриш" деб атамоқда. Москва НАТО кучларининг Европада тўпланишидан хавотирини бир неча бор билдирган. Кремлнинг таъкидлашича, Россия ҳеч кимга таҳдид солмайди, лекин унинг манфаатлари учун потенциал хавфли ҳаракатларни эътиборсиз қолдирмайди.
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россия европа франция президенти эммануэл макрон баллистик ракеталар хавф
россия европа франция президенти эммануэл макрон баллистик ракеталар хавф
Макронни Россия ракеталари қўрқитди
Макрон: Россия ракеталарининг масофаси ва қуввати Европани хавф остига қўяди.
ТОШКЕНТ, 5 май — Sputnik.
Франция президенти Эммануэл Макрон Россия баллистик ракеталарининг салоҳияти Европа давлатларини хавф остига қўяди деган фикирда, дея хабар берди РИА Новости.
“Украинада европаликларнинг хавфсизлиги хавф остида, чунки у бизнинг чегараларимиздан 1500 километр узоқликда жойлашган”, — деди Франция раҳбари La Tribune нашрига берган интервьюсида.
Унинг сўзларига кўра, агар Россия Украинада ғалаба қозонса, Франция, Литва, Руминия ва Польшада “хавфсизлик бўлмайди”.
"Россия баллистик ракеталарининг кучи ва масофаси барчамизни хавф остига қўяди", — деди Макрон.
Сўнгги йилларда Россия НАТОнинг ғарбий чегараларида мисли кўрилмаган фаоллигини эълон қилди. Алянс ташаббусларни кенгайтирмоқда ва буни "Россия агрессиясини ушлаб туриш" деб атамоқда. Москва НАТО кучларининг Европада тўпланишидан хавотирини бир неча бор билдирган. Кремлнинг таъкидлашича, Россия ҳеч кимга таҳдид солмайди, лекин унинг манфаатлари учун потенциал хавфли ҳаракатларни эътиборсиз қолдирмайди.