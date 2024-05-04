Олимпия ўйинлари йўлланмасини қўлга киритган футболчилар Ўзбекистонга қайтиб келди
© НОКОлимпийскую сборную Узбекистана торжественно встретили
© НОК
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Тимур Кападзе ва жамоа сардори Жасур Жалолиддинов эндиликда бор эътиборларини Париж-2024 ёзги Олимпия ўйинларига тайёргарликка қаратишларини билдиришди.
ТОШКЕНТ, 4 май — Sputnik. Қатар яшил майдонларида ўтган U23 Осиё кубогида муносиб иштирок этиб, Ўзбекистон учун жамоавий спорт турларида тарихий Олимпиада йўлланмасини тақдим қилган футбол бўйича Ўзбекистон олимпия терма жамоаси Ўзбекистонга қайтиб келди. Бу ҳақда Миллий олимпия қўмитаси хабар берди.
© НОКОлимпийскую сборную Узбекистана торжественно встретили
Олимпийскую сборную Узбекистана торжественно встретили
© НОК
© НОКОлимпийскую сборную Узбекистана торжественно встретили
Олимпийскую сборную Узбекистана торжественно встретили
© НОК
Футболчилар Ислом Каримов номидаги Тошкент халқаро аэропортида тантанали кутиб олинди.
Маросимда Ўзбекистон президенти Администрацияси департамент раҳбари Одил Абдурахманов, Спорт вазири Адҳам Икрамов, Миллий Олимпия қўмитаси Бош котиби Ойбек Касимов, МОҚ раисининг биринчи ўринбосари, ЎФА биринчи вице-президенти Равшан Ирматов, спортчиларнинг яқинлари ва ОАВ ходимлари иштирок этишди.
© НОКОлимпийскую сборную Узбекистана торжественно встретили
Олимпийскую сборную Узбекистана торжественно встретили
© НОК
© НОКОлимпийскую сборную Узбекистана торжественно встретили
Олимпийскую сборную Узбекистана торжественно встретили
© НОК
Одил Абдурахманов футболчиларни Олимпия ўйинларига қўлга киритилган тарихий лицензия билан қутлаб, президент Шавкат Мирзиёевнинг Ўзбекистон олимпия терма жамоасига йўллаган табригини ўқиб эшиттирди. Табрикноманинг асл нусхаси жамоа бош мураббийи Тимур Кападзега топширилди. Тимур Кападзе ва жамоа сардори Жасур Жалолиддинов эндиликда бор эътиборларини Париж-2024 ёзги Олимпия ўйинларига тайёргарликка қаратишларини билдиришди.
© НОКОлимпийскую сборную Узбекистана торжественно встретили
Олимпийскую сборную Узбекистана торжественно встретили
© НОК
Ўзбекистон олимпия терма жамоаси U23 Осиё кубогида кумуш медалларга сазовор бўлди. Футболчилар финалда Японияга қарши мардонавор баҳс олиб бориб, 0:1 ҳисобида имкониятни бой берди.
Футбол бўйича Ўзбекистон олимпия терма жамоаси Париж-2024 ёзги Олимпия ўйинларида "С" гуруҳидан ўрин оладиган бўлди. Олимпиадада гуруҳ босқичидаги тақвим:
1-тур, 24-июль:
Ўзбекистон - Испания
2-тур, 27-июль:
Ўзбекистон - Миср
3-тур, 30-июль:
Доминикан Республикаси – Ўзбекистон.