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https://sputniknews.uz/20240504/olimpiya-oyinlari-yollanmasini-qolga-kiritgan-futbolchilar-ozbekistonga-qaytib-keldi-43726813.html
Олимпия ўйинлари йўлланмасини қўлга киритган футболчилар Ўзбекистонга қайтиб келди
Олимпия ўйинлари йўлланмасини қўлга киритган футболчилар Ўзбекистонга қайтиб келди
Sputnik Ўзбекистон
Тимур Кападзе ва жамоа сардори Жасур Жалолиддинов эндиликда бор эътиборларини Париж-2024 ёзги Олимпия ўйинларига тайёргарликка қаратишларини билдиришди. 04.05.2024, Sputnik Ўзбекистон
2024-05-04T11:14+0500
2024-05-04T11:14+0500
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футбол
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париж олимпиадаси
кумуш медал
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ТОШКЕНТ, 4 май — Sputnik. Қатар яшил майдонларида ўтган U23 Осиё кубогида муносиб иштирок этиб, Ўзбекистон учун жамоавий спорт турларида тарихий Олимпиада йўлланмасини тақдим қилган футбол бўйича Ўзбекистон олимпия терма жамоаси Ўзбекистонга қайтиб келди. Бу ҳақда Миллий олимпия қўмитаси хабар берди.Футболчилар Ислом Каримов номидаги Тошкент халқаро аэропортида тантанали кутиб олинди.Маросимда Ўзбекистон президенти Администрацияси департамент раҳбари Одил Абдурахманов, Спорт вазири Адҳам Икрамов, Миллий Олимпия қўмитаси Бош котиби Ойбек Касимов, МОҚ раисининг биринчи ўринбосари, ЎФА биринчи вице-президенти Равшан Ирматов, спортчиларнинг яқинлари ва ОАВ ходимлари иштирок этишди.Ўзбекистон олимпия терма жамоаси U23 Осиё кубогида кумуш медалларга сазовор бўлди. Футболчилар финалда Японияга қарши мардонавор баҳс олиб бориб, 0:1 ҳисобида имкониятни бой берди.Футбол бўйича Ўзбекистон олимпия терма жамоаси Париж-2024 ёзги Олимпия ўйинларида "С" гуруҳидан ўрин оладиган бўлди. Олимпиадада гуруҳ босқичидаги тақвим:1-тур, 24-июль:Ўзбекистон - Испания2-тур, 27-июль:Ўзбекистон - Миср3-тур, 30-июль:Доминикан Республикаси – Ўзбекистон.
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спорт, ўзбекистон, футбол, қатар, париж олимпиадаси, кумуш медал, япония
спорт, ўзбекистон, футбол, қатар, париж олимпиадаси, кумуш медал, япония

Олимпия ўйинлари йўлланмасини қўлга киритган футболчилар Ўзбекистонга қайтиб келди

11:14 04.05.2024
© НОКОлимпийскую сборную Узбекистана торжественно встретили
Олимпийскую сборную Узбекистана торжественно встретили - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 04.05.2024
© НОК
Oбуна бўлиш
Тимур Кападзе ва жамоа сардори Жасур Жалолиддинов эндиликда бор эътиборларини Париж-2024 ёзги Олимпия ўйинларига тайёргарликка қаратишларини билдиришди.
ТОШКЕНТ, 4 май — Sputnik. Қатар яшил майдонларида ўтган U23 Осиё кубогида муносиб иштирок этиб, Ўзбекистон учун жамоавий спорт турларида тарихий Олимпиада йўлланмасини тақдим қилган футбол бўйича Ўзбекистон олимпия терма жамоаси Ўзбекистонга қайтиб келди. Бу ҳақда Миллий олимпия қўмитаси хабар берди.
© НОКОлимпийскую сборную Узбекистана торжественно встретили
Олимпийскую сборную Узбекистана торжественно встретили - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 04.05.2024
Олимпийскую сборную Узбекистана торжественно встретили
© НОК
© НОКОлимпийскую сборную Узбекистана торжественно встретили
Олимпийскую сборную Узбекистана торжественно встретили - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 04.05.2024
Олимпийскую сборную Узбекистана торжественно встретили
© НОК
Футболчилар Ислом Каримов номидаги Тошкент халқаро аэропортида тантанали кутиб олинди.
Маросимда Ўзбекистон президенти Администрацияси департамент раҳбари Одил Абдурахманов, Спорт вазири Адҳам Икрамов, Миллий Олимпия қўмитаси Бош котиби Ойбек Касимов, МОҚ раисининг биринчи ўринбосари, ЎФА биринчи вице-президенти Равшан Ирматов, спортчиларнинг яқинлари ва ОАВ ходимлари иштирок этишди.
© НОКОлимпийскую сборную Узбекистана торжественно встретили
Олимпийскую сборную Узбекистана торжественно встретили - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 04.05.2024
Олимпийскую сборную Узбекистана торжественно встретили
© НОК
© НОКОлимпийскую сборную Узбекистана торжественно встретили
Олимпийскую сборную Узбекистана торжественно встретили - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 04.05.2024
Олимпийскую сборную Узбекистана торжественно встретили
© НОК
Одил Абдурахманов футболчиларни Олимпия ўйинларига қўлга киритилган тарихий лицензия билан қутлаб, президент Шавкат Мирзиёевнинг Ўзбекистон олимпия терма жамоасига йўллаган табригини ўқиб эшиттирди. Табрикноманинг асл нусхаси жамоа бош мураббийи Тимур Кападзега топширилди. Тимур Кападзе ва жамоа сардори Жасур Жалолиддинов эндиликда бор эътиборларини Париж-2024 ёзги Олимпия ўйинларига тайёргарликка қаратишларини билдиришди.
© НОКОлимпийскую сборную Узбекистана торжественно встретили
Олимпийскую сборную Узбекистана торжественно встретили - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 04.05.2024
Олимпийскую сборную Узбекистана торжественно встретили
© НОК
Ўзбекистон олимпия терма жамоаси U23 Осиё кубогида кумуш медалларга сазовор бўлди. Футболчилар финалда Японияга қарши мардонавор баҳс олиб бориб, 0:1 ҳисобида имкониятни бой берди.
Футбол бўйича Ўзбекистон олимпия терма жамоаси Париж-2024 ёзги Олимпия ўйинларида "С" гуруҳидан ўрин оладиган бўлди. Олимпиадада гуруҳ босқичидаги тақвим:
1-тур, 24-июль:
Ўзбекистон - Испания
2-тур, 27-июль:
Ўзбекистон - Миср
3-тур, 30-июль:
Доминикан Республикаси – Ўзбекистон.
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