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https://sputniknews.uz/20240503/qirgizistonning-toshkentdagi-elchixonasi-yangi-binosining-ochilish-marosimi-43714814.html
Қирғизистон элчихонасининг янги биноси очилди
Қирғизистон элчихонасининг янги биноси очилди
Sputnik Ўзбекистон
Қирғизистоннинг Тошкентдаги элчихонаси янги биносининг очилиш маросими ўтказилди
2024-05-03T11:50+0500
2024-05-03T13:23+0500
сиёсат
ўзбекистон
қирғизистон
элчихона
акилбек жапаров
абдулла арипов
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ТОШКЕНТ, 3 май — Sputnik. Қирғизистоннинг Тошкент шаҳридаги элчихонаси янги биносининг очилиш маросими бўлиб ўтди. Бу ҳақда Ўзбекистон бош вазири матбуот котиби хабар берди.Маросим Қирғиз Республикаси Вазирлар Маҳкамаси раиси – президент администрацияси раҳбари Ақилбек Жапаровнинг Ўзбекистонга ташрифи доирасида ўтказилди.Шунингдек, Абдулла Арипов ва Ақилбек Жапаров икки мамлакат ва қардош халқлар ўртасидаги дўстлик муносабатларини мустаҳкамлашга интилиш рамзи сифатида икки туп дарахт экдилар. Элчихона Фахрий меҳмонлар китобига ўз тилакларини ёзиб қолдирдилар.
https://sputniknews.uz/20240414/ozbekiston-va-qirgiziston-tashqi-ishlar-vazirlari-uchrashdi-43419314.html
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қирғизистоннинг тошкентдаги элчихонаси янги биносининг очилиш маросими ўтказилди
қирғизистоннинг тошкентдаги элчихонаси янги биносининг очилиш маросими ўтказилди

Қирғизистон элчихонасининг янги биноси очилди

11:50 03.05.2024 (янгиланди: 13:23 03.05.2024)
© пресс-служба Премьер-министра УзбекистанаРабочий визит председателя кабинета министров КР Акылбек Жапаров в Ташкент
Рабочий визит председателя кабинета министров КР Акылбек Жапаров в Ташкент - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 03.05.2024
© пресс-служба Премьер-министра Узбекистана
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Икки мамлакат бош вазирлари рамзий тасмани кесиб, Қирғизистон дипломатик ваколатхонаси биносини очиб бердилар.
ТОШКЕНТ, 3 май — Sputnik. Қирғизистоннинг Тошкент шаҳридаги элчихонаси янги биносининг очилиш маросими бўлиб ўтди. Бу ҳақда Ўзбекистон бош вазири матбуот котиби хабар берди.
Маросим Қирғиз Республикаси Вазирлар Маҳкамаси раиси – президент администрацияси раҳбари Ақилбек Жапаровнинг Ўзбекистонга ташрифи доирасида ўтказилди.
© пресс-служба Премьер-министра УзбекистанаРабочий визит председателя кабинета министров КР Акылбек Жапаров в Ташкент
Рабочий визит председателя кабинета министров КР Акылбек Жапаров в Ташкент - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 03.05.2024
Рабочий визит председателя кабинета министров КР Акылбек Жапаров в Ташкент
© пресс-служба Премьер-министра Узбекистана
Икки мамлакат бош вазирлари рамзий тасмани кесиб, Қирғизистон дипломатик ваколатхонаси биносини очиб бердилар. Элчихонада дипломатлар учун яратилган шароитлар билан танишдилар.
Шунингдек, Абдулла Арипов ва Ақилбек Жапаров икки мамлакат ва қардош халқлар ўртасидаги дўстлик муносабатларини мустаҳкамлашга интилиш рамзи сифатида икки туп дарахт экдилар. Элчихона Фахрий меҳмонлар китобига ўз тилакларини ёзиб қолдирдилар.
Бахтиёр Саидов провел в Ташкенте встречу с министром иностранных дел Кыргызстана Жээнбеком Кулубаевым - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 14.04.2024
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