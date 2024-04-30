https://sputniknews.uz/20240430/ozbekiston-biatlon-rivojlantirish-belarus-hamkorlik-43674521.html

Ўзбекистон биатлонни ривожлантиришда Беларусь билан ҳамкорликни йўлга қўяди

Ўзбекистон биатлонни ривожлантиришда Беларусь билан ҳамкорликни йўлга қўяди

Sputnik Ўзбекистон

Тошкентда Беларусь биатлон федерацияси президенти иштирокида учрашув бўлиб ўтди.

2024-04-30T17:30+0500

2024-04-30T17:30+0500

2024-04-30T17:30+0500

спорт

ўзбекистон

беларусь

олимпия ўйинлари

миллий олимпия қўмитаси

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ТОШКЕНТ, 30 апр — Sputnik. Ўзбекистон биатлонни ривожлантиришда Беларусь билан ҳамкорликни йўлга қўяди, дея хабар берди Миллий олимпия қўмитаси.Спорт вазирининг ўринбосари Шаҳрулло Маҳмудов ва Миллий Олимпия қўмитаси бош котиби Ойбек Касимов Беларусь биатлон федерацияси президенти Андриан Сибулский билан учрашди.Қайд этилишича, Ўзбекистон делегацияси қишки Олимпия ўйинларида каттароқ таркиб билан иштирок этишни режалаштирмоқда. Бунда Беларусь каби соҳада истиқболга эришган мамлакатлар билан ҳамкорлик қилиш муҳимлиги айтилди.Шунингдек, биатлон спортини ривожлантириш, оммавий спорт орқали иқтидорли ёшларни селекция қилиш, профессионал спортда улкан ютуқларни қўлга киритиш борасида Беларус тажрибаси ҳақида сўз юритилди.Шунингдек, томонлар ёш спортчилар иштирокида ҳамкорликда ўқув-машғулот йиғинларини ўтказиш, ўзаро тажриба алмашиш борасида ҳам фикр алмашишди.Маълумот учун, биатлон бўйича Беларусь терма жамоаси қишки Олимпия ўйинлари тарихида 4 та олтин, 4 та кумуш ва 3 та бронза, жами 11 та медаль қўлга киритган.

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