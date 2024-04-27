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https://sputniknews.uz/20240427/toshkentda-badiiy-gimnastika-boyicha-jahon-kubogining-ochilish-marosimi-otkazildi-43627294.html
Тошкентда бадиий гимнастика бўйича Жаҳон кубогининг очилиш маросими ўтказилди
Тошкентда бадиий гимнастика бўйича Жаҳон кубогининг очилиш маросими ўтказилди
Sputnik Ўзбекистон
Тошкентда бадиий гимнастика бўйича Жаҳон кубогининг очилиш маросими ўтказилди
2024-04-27T09:36+0500
2024-04-27T10:46+0500
спорт
гимнастика
ўзбекистон гимнастика федерацияси
ўзбекистон
тошкент
мусобақа
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ТОШКЕНТ, 27 апр — Sputnik. Кеча Тошкентда бадиий гимнастика бўйича Жаҳон кубогининг тўртинчи босқичи старт олди. Бу ҳақда Миллий олимпия қўмитаси хабар берди.Мусобақанинг кечки дастури давомида тантанали очилиш маросими бўлиб ўтди. Унда Ўзбекистон спорт вазири Адҳам Икрамов, МОҚ бош котиби Ойбек Касимов ҳамда Халқаро гимнастика федерацияси расмийлари ва Ўзбекистон гимнастика федерацияси раҳбарияти иштирок этди.28 апрелга қадар давом этадиган бу йилги баҳсларда дунёнинг 34 мамлакатидан 100 нафардан ортиқ спортчи иштирок этмоқда. Кеча яккалик ва гуруҳ машқлари дастурларида саралаш баҳслари ўтказилди. Бугундан медаллар учун беллашувлар бошланади.
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тошкентда бадиий гимнастика бўйича жаҳон кубогининг очилиш маросими ўтказилди
тошкентда бадиий гимнастика бўйича жаҳон кубогининг очилиш маросими ўтказилди

Тошкентда бадиий гимнастика бўйича Жаҳон кубогининг очилиш маросими ўтказилди

09:36 27.04.2024 (янгиланди: 10:46 27.04.2024)
© НОКВ Ташкенте стартовал четвёртый этап Кубка мира по художественной гимнастике
В Ташкенте стартовал четвёртый этап Кубка мира по художественной гимнастике - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 27.04.2024
© НОК
Oбуна бўлиш
Баҳсларда дунёнинг 34 мамлакатидан 100 нафардан ортиқ спортчи иштирок этмоқда.
ТОШКЕНТ, 27 апр — Sputnik. Кеча Тошкентда бадиий гимнастика бўйича Жаҳон кубогининг тўртинчи босқичи старт олди. Бу ҳақда Миллий олимпия қўмитаси хабар берди.
Мусобақанинг кечки дастури давомида тантанали очилиш маросими бўлиб ўтди. Унда Ўзбекистон спорт вазири Адҳам Икрамов, МОҚ бош котиби Ойбек Касимов ҳамда Халқаро гимнастика федерацияси расмийлари ва Ўзбекистон гимнастика федерацияси раҳбарияти иштирок этди.
© НОКВ Ташкенте стартовал четвёртый этап Кубка мира по художественной гимнастике
В Ташкенте стартовал четвёртый этап Кубка мира по художественной гимнастике - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 27.04.2024
В Ташкенте стартовал четвёртый этап Кубка мира по художественной гимнастике
© НОК
© НОКВ Ташкенте стартовал четвёртый этап Кубка мира по художественной гимнастике
В Ташкенте стартовал четвёртый этап Кубка мира по художественной гимнастике - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 27.04.2024
В Ташкенте стартовал четвёртый этап Кубка мира по художественной гимнастике
© НОК
Маросимда сўз олган расмийлар Тошкент анъанавий тарзда Жаҳон кубоги босқичларини муваффақиятли ўтказиб келаётгани, бу орқали Халқаро гимнастика федерациясининг ишончли ҳамкорларидан бирига айланганини таъкидлашди. Шундан сўнг тадбирнинг бадиий қисми билан маросим давом этди.
© НОКВ Ташкенте стартовал четвёртый этап Кубка мира по художественной гимнастике
В Ташкенте стартовал четвёртый этап Кубка мира по художественной гимнастике - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 27.04.2024
В Ташкенте стартовал четвёртый этап Кубка мира по художественной гимнастике
© НОК
28 апрелга қадар давом этадиган бу йилги баҳсларда дунёнинг 34 мамлакатидан 100 нафардан ортиқ спортчи иштирок этмоқда. Кеча яккалик ва гуруҳ машқлари дастурларида саралаш баҳслари ўтказилди. Бугундан медаллар учун беллашувлар бошланади.
© НОКВ Ташкенте стартовал четвёртый этап Кубка мира по художественной гимнастике
В Ташкенте стартовал четвёртый этап Кубка мира по художественной гимнастике - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 27.04.2024
В Ташкенте стартовал четвёртый этап Кубка мира по художественной гимнастике
© НОК
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