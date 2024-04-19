https://sputniknews.uz/20240419/rossiya-tanklari-dronga-qarshi-yangi-himoya-tizimi-bilan-jihozlana-boshladi--video-43520683.html
Россия танклари дронга қарши янги ҳимоя билан жиҳозлана бошлади — видео
Россия танклари дронга қарши янги ҳимоя билан жиҳозлана бошлади — видео
Sputnik Ўзбекистон
Россия танклари заводда дронга қарши янги ҳимоя тизимлари, "Ёпинчиқ" номли маскировка ва минорани ҳимоя қилувчи махсус тўрлар билан жиҳозлана бошлади. 19.04.2024, Sputnik Ўзбекистон
2024-04-19T21:10+0500
2024-04-19T21:10+0500
2024-04-19T21:14+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
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танк
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сергей шойгу
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россия мудофаа вазирлиги
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ТОШКЕНТ, 19 апр — Sputnik. Россия танклари янги ҳимоя тизимлари билан жиҳозлана бошланди. Бу ҳақида мудофаа вазири Сергей Шойгуга Омск вилоятидаги мудофаа корхоналарига булган ташрифи чоғида маълум бўлди.Корхона раҳбари мудофаа вазирига унинг топшириғига биноан зирҳли техникалар махсус операция зонасига жўнатишга тайёргарлик кўрилаётганда уларнинг хавфсизлиги кучайтирилгани ҳақида маълум қилди.Мудофаа вазири завод раҳбариятига худди шундай ҳимоя воситаларини айни дамда махсус операция ҳудудида жанг қилаётган танк бўлинмаларига ҳам қўшимча равишда етказиб беришни ташкил этиш зарурлигини таъкидлади.Шундайн сўнг Сергей Шойгу махсус операция ҳудудидга жўнатишга тайёр бўлган ва темир йўл платформаларига юкланган танклар ва бошқа зирҳли техникани кўздан кечирди, корхона ҳузуридаги ўқув-тайёрлаш маркази фаолияти билан танишди.
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Министр обороны Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа оборонным предприятием в Омской области
Sputnik Ўзбекистон
Министр обороны Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа оборонным предприятием в Омской области
2024-04-19T21:10+0500
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видео, танк, россия, сергей шойгу, россия мудофаа вазири, россия мудофаа вазирлиги, видео
видео, танк, россия, сергей шойгу, россия мудофаа вазири, россия мудофаа вазирлиги, видео
Россия танклари дронга қарши янги ҳимоя билан жиҳозлана бошлади — видео
21:10 19.04.2024 (янгиланди: 21:14 19.04.2024)
Россия танклари заводда дронга қарши янги ҳимоя тизимлари, "Ёпинчиқ" номли маскировка ва минорани ҳимоя қилувчи махсус тўрлар билан жиҳозлана бошлади.
ТОШКЕНТ, 19 апр — Sputnik. Россия танклари янги ҳимоя тизимлари билан жиҳозлана бошланди. Бу ҳақида мудофаа вазири Сергей Шойгуга Омск вилоятидаги мудофаа корхоналарига булган ташрифи чоғида маълум бўлди.
Корхона раҳбари мудофаа вазирига унинг топшириғига биноан зирҳли техникалар махсус операция зонасига жўнатишга тайёргарлик кўрилаётганда уларнинг хавфсизлиги кучайтирилгани ҳақида маълум қилди.
Хусусан, ҳозир заводда ишлаб чиқарилаётган янги Т-80БВМ танклари йиғиш линиясида "Накидка" (ёпинчиқ) номли камуфляж тизими, ҳимоя "айвончаси" ҳамда танк башнясини қўшимча ҳимояловчи махсус тўр билан жиҳозланаётгани ҳақида ҳисобот берилди.
Мудофаа вазири завод раҳбариятига худди шундай ҳимоя воситаларини айни дамда махсус операция ҳудудида жанг қилаётган танк бўлинмаларига ҳам қўшимча равишда етказиб беришни ташкил этиш зарурлигини таъкидлади.
Шундайн сўнг Сергей Шойгу махсус операция ҳудудидга жўнатишга тайёр бўлган ва темир йўл платформаларига юкланган танклар ва бошқа зирҳли техникани кўздан кечирди, корхона ҳузуридаги ўқув-тайёрлаш маркази фаолияти билан танишди.