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https://sputniknews.uz/20240415/shavkat-mirziyoev-rasmiy-tashrif-tojikiston-43434145.html
Шавкат Мирзиёев расмий ташриф билан Тожикистонга бориши кутилмоқда
Шавкат Мирзиёев расмий ташриф билан Тожикистонга бориши кутилмоқда
Sputnik Ўзбекистон
Тожикистон ТИВ: Ўзбекистон раҳбари Душанбега 18 апрель куни келади. Ўзбекистон делегациясининг ташрифи доирасида савдо-иқтисодий ва сармоявий форум, маҳсулотлар ва товарлар кўргазмаси, шунингдек, “Ўзбекистон ва Тожикистон ўртасидаги дўстлик кечаси”ни ўтказиш режалаштирилган.
2024-04-15T15:29+0500
2024-04-15T17:35+0500
сиёсат
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тожикистон
шавкат мирзиёев
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ТОШКЕНТ, 15 апр — Sputnik. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев расмий ташриф билан Тожикистонга ташриф буюради. Бу ҳақда Sputnik Тожикистонга мамлакат Ташқи ишлар вазирлиги хабар берди.Қайд этилишича, Ўзбекистон раҳбари Душанбега 18 апрель куни келади.Ўзбекистон делегациясининг ташрифи доирасида савдо-иқтисодий ва сармоявий форум, маҳсулотлар ва товарлар кўргазмаси, шунингдек, “Ўзбекистон ва Тожикистон ўртасидаги дўстлик кечаси”ни ўтказиш режалаштирилган.Эслатиб ўтамиз, Ўзбекистон етакчиси Тожикистонга охирги марта ўтган йилнинг сентябрь ойида ташриф буюрган эди. У Марказий Осиёнинг бешта давлати раҳбарларининг маслаҳат учрашувида иштирок эган.
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тожикистон тив ўзбекистон душанбе шавкат мирзиёев ташриф маълумот муносабатлар
тожикистон тив ўзбекистон душанбе шавкат мирзиёев ташриф маълумот муносабатлар

Шавкат Мирзиёев расмий ташриф билан Тожикистонга бориши кутилмоқда

15:29 15.04.2024 (янгиланди: 17:35 15.04.2024)
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев прибыл в Таджикистан
Президент Шавкат Мирзиёев прибыл в Таджикистан - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 15.04.2024
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Тожикистон ТИВ: Ўзбекистон раҳбари Душанбега 18 апрель куни келади.
ТОШКЕНТ, 15 апр — Sputnik. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев расмий ташриф билан Тожикистонга ташриф буюради. Бу ҳақда Sputnik Тожикистонга мамлакат Ташқи ишлар вазирлиги хабар берди.
Қайд этилишича, Ўзбекистон раҳбари Душанбега 18 апрель куни келади.
“Мирзиёев Тожикистонда икки кун бўлади”, — дея аниқлик киритди вазирлик.
Ўзбекистон делегациясининг ташрифи доирасида савдо-иқтисодий ва сармоявий форум, маҳсулотлар ва товарлар кўргазмаси, шунингдек, “Ўзбекистон ва Тожикистон ўртасидаги дўстлик кечаси”ни ўтказиш режалаштирилган.
Эслатиб ўтамиз, Ўзбекистон етакчиси Тожикистонга охирги марта ўтган йилнинг сентябрь ойида ташриф буюрган эди. У Марказий Осиёнинг бешта давлати раҳбарларининг маслаҳат учрашувида иштирок эган.
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