Халқаро бокс ассоциацияси президенти Умар Кремлёв Тошкентга келди
13:32 13.04.2024 (янгиланди: 13:54 13.04.2024)
© Федерация бокса УзбекистанаПрезидент Международной ассоциации бокса Умар Кремлев приехал в Ташкент
© Федерация бокса Узбекистана
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14 апрель куни Тошкентда "IBA чемпионлар оқшоми" бўлиб ўтади.
ТОШКEНТ, 13 апр – Sputnik. Халқаро бокс ассоциацияси (IBA) президенти Умар Кремлёв Тошкентга келди. Бу ҳақда Ўзбекистон бокс федерацияси ахборот хизмати хабар берди.
© Федерация бокса УзбекистанаПрезидент Международной ассоциации бокса Умар Кремлев приехал в Ташкент
Президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлев приехал в Ташкент
© Федерация бокса Узбекистана
14 апрель куни Ўзбекистонда илк бор "IBA чемпионлар оқшоми" бўлиб ўтади.
Умар Кремлёв ушбу бокс жангларини жонли кузатиб бориш ва боксчиларни қўллаб-қувватлаш учун бугун тунда Тошкентга ташриф буюрди. IBA раҳбари ва унинг оила аъзоларини Ислом Каримов номидаги Тошкент халқаро аэропортида Ўзбекистон бокс федерацияси раисининг биринчи ўринбосари Сакен Полатов ва бир қатор расмийлар кутиб олдилар.
© Федерация бокса УзбекистанаПрезидент Международной ассоциации бокса Умар Кремлев приехал в Ташкент
Президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлев приехал в Ташкент
© Федерация бокса Узбекистана
Жанглар 14 апрель куни соат 17:00 да "Humo arena"да старт олади.
© Федерация бокса УзбекистанаПрезидент Международной ассоциации бокса Умар Кремлев приехал в Ташкент
Президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлев приехал в Ташкент
© Федерация бокса Узбекистана