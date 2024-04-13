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Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.02.2022
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
https://sputniknews.uz/20240413/pentagonning-sobiq-tahlilchisi-garb-nega-ukrainada-tinchlik-istamasligini-tushuntirdi-43413594.html
Пентагоннинг собиқ таҳлилчиси Ғарб нега Украинада тинчлик истамаслигини тушунтирди
Пентагоннинг собиқ таҳлилчиси Ғарб нега Украинада тинчлик истамаслигини тушунтирди
Sputnik Ўзбекистон
Пентагоннинг собиқ таҳлилчиси Ғарб нега Украинада тинчлик истамаслигини тушунтирди
2024-04-13T14:50+0500
2024-04-13T14:50+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
россия
украина
ақш
пентагон
ғарб
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ТОШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. Ғарб етакчилари Украинада тинчлик ўрнатилишини истамайдилар, чунки улар аллақачон Киев режимини қурол ва воситалар билан қўллаб-қувватлашга катта маблағ сарфлаганлар ва энди йўқотишлар учун қандайдир товон пулига умид қилмоқдалар, деди Пентагоннинг собиқ таҳлилчиси ва АҚШ ҳарбий-ҳаво кучларининг истеъфодаги лейтенанти Карен Квятковски БМТ Хавфсизлик кенгаши йиғилишида.Россияга кўра, Украинага қурол етказиб бериш келишувга халақит бермоқда, НАТО давлатларини можарога бевосита жалб қилмоқда. Россия ташқи ишлар вазири Сергей Лавровнинг таъкидлашича, АҚШ ва НАТО можарода нафақат қурол-яроғ етказиб бериш, балки Буюк Британия, Германия, Италия ва бошқа мамлакатларда кадрлар тайёрлаш орқали ҳам бевосита иштирок этмоқда. Кремлнинг таъкидлашича, Украинани Ғарб қуроллари билан тўлдириш музокараларга ҳисса қўшмайди ва салбий таъсир кўрсатади.
https://sputniknews.uz/20240412/bu-falokat-mojarodan-song-ukrainani-nima-kutayotgani-malum-boldi-43398870.html
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пентагоннинг собиқ таҳлилчиси ғарб нега украинада тинчлик истамаслигини тушунтирди
пентагоннинг собиқ таҳлилчиси ғарб нега украинада тинчлик истамаслигини тушунтирди

Пентагоннинг собиқ таҳлилчиси Ғарб нега Украинада тинчлик истамаслигини тушунтирди

14:50 13.04.2024
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие на позициях близ Угледара, Украина, в воскресенье, 9 апреля 2023 года.
Украинские военнослужащие на позициях близ Угледара, Украина, в воскресенье, 9 апреля 2023 года. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 13.04.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
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Ғарб етакчилари ўз ҳиссаларини йўқотмоқчи эмас, дейди Квятковски.
ТОШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. Ғарб етакчилари Украинада тинчлик ўрнатилишини истамайдилар, чунки улар аллақачон Киев режимини қурол ва воситалар билан қўллаб-қувватлашга катта маблағ сарфлаганлар ва энди йўқотишлар учун қандайдир товон пулига умид қилмоқдалар, деди Пентагоннинг собиқ таҳлилчиси ва АҚШ ҳарбий-ҳаво кучларининг истеъфодаги лейтенанти Карен Квятковски БМТ Хавфсизлик кенгаши йиғилишида.
“Ғарб инвестициялари АҚШ ва НАТО заҳираларини камайтирди, шунингдек, Киевнинг Россия билан тўғридан-тўғри музокаралар олиб бориш имкониятини ҳам камайтирди. Ғарб етакчилари қанча пул сарфлаганини кўриб турибди ва қандайдир товон пули талаб қилмоқда. Улар ўз ҳиссаларини йўқотмоқчи эмас, шундай дейиш мумкин”, - деди Квятковски.
Россияга кўра, Украинага қурол етказиб бериш келишувга халақит бермоқда, НАТО давлатларини можарога бевосита жалб қилмоқда. Россия ташқи ишлар вазири Сергей Лавровнинг таъкидлашича, АҚШ ва НАТО можарода нафақат қурол-яроғ етказиб бериш, балки Буюк Британия, Германия, Италия ва бошқа мамлакатларда кадрлар тайёрлаш орқали ҳам бевосита иштирок этмоқда. Кремлнинг таъкидлашича, Украинани Ғарб қуроллари билан тўлдириш музокараларга ҳисса қўшмайди ва салбий таъсир кўрсатади.
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