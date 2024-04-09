https://sputniknews.uz/20240409/orenburgda-suv-toshqini-kop-qavatli-binolarga-yaqinlashdi--video-43362179.html
Оренбургда сув тошқини кўп қаватли биноларга яқинлашди — видео
Оренбургда сув тошқини кўп қаватли биноларга яқинлашди — видео
Sputnik Ўзбекистон
Оренбургда 10,3 мингдан ортиқ турар жой бинолари ва 12 мингдан ортиқ томрқалар сув остида қолган. 09.04.2024, Sputnik Ўзбекистон
2024-04-09T17:16+0500
2024-04-09T17:16+0500
2024-04-09T17:16+0500
видео
россия
табиий офат
сув
фавқулодда вазиятлар вазирлиги (фвв)
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ТОШКЕНТ, 9 апр – Sputnik. Оренбургда сув тошқинлари Ленинский туманидаги кўп қаватли уйларга яқинлашди, деб хабар бермоқда РИА Новости. Шаҳарнинг жанубий қисмида сув Дубки ва Марсово Поле турар-жой мажмуалари яқинида жойлашган. Бундан ташқари, қирғоқдаги бир нечта бинолар сув остида бутунлай ғойиб бўлди. Кўп қаватли уйлардан далага олиб борувчи йўлда лойдан тўғон қурилган.Басейний кўчасида жойлашган от спорти мажмуаси бинолари бутунлай сув остида қолган. Сув остидан фақат биноларнинг томлари кўринади.Оренбург маъмурияти маълумотларига кўра, 9 апрель куни эрталаб ҳолатига 10,3 мингтадан ортиқ турар жой бинолари ва 12 мингтадан ортиқ томорқалар сув остида қолган. Пайшанба куни Оренбург вилоятидаги Орск шаҳри яқинидаги тўғон ёрилиши оқибатида катта ҳудудлар сув остида қолган эди. Орскда 6 мингдан ортиқ турар жой сув остида қолган. Об-ҳавони кузатиш марказига кўра, бу йил Жанубий урал ҳудудига мисли кўрилмаган сув тошқини содир бўлган. Сўнгги бор бундай кўп сув 1957 йилда кузатилган эди.
https://sputniknews.uz/20240407/orskda-buzilgan-togon-tort-mingdan-ortiq-viloyat-aholisi-evakuatsiya-qilindi-43325539.html
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Вода в Ленинском районе Оренбурга
Sputnik Ўзбекистон
Вода вплотную подошла к многоэтажкам в Ленинском районе Оренбурга. Регионы Южного Урала в этом году столкнулись с небывалым паводком. Самая сложная ситуация – в Оренбургской области.
В пятницу, 5 апреля, там прорвало дамбу. Власти провели массовую эвакуацию. Правительство области оценивает предполагаемый ущерб от наводнения в 21 миллиард рублей.
2024-04-09T17:16+0500
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видео, россия, табиий офат, сув, фавқулодда вазиятлар вазирлиги (фвв)
видео, россия, табиий офат, сув, фавқулодда вазиятлар вазирлиги (фвв)
Оренбургда сув тошқини кўп қаватли биноларга яқинлашди — видео
Оренбургда 10,3 мингдан ортиқ турар жой бинолари ва 12 мингдан ортиқ томрқалар сув остида қолган.
ТОШКЕНТ, 9 апр – Sputnik. Оренбургда сув тошқинлари Ленинский туманидаги кўп қаватли уйларга яқинлашди, деб хабар бермоқда РИА Новости.
Шаҳарнинг жанубий қисмида сув Дубки ва Марсово Поле турар-жой мажмуалари яқинида жойлашган. Бундан ташқари, қирғоқдаги бир нечта бинолар сув остида бутунлай ғойиб бўлди. Кўп қаватли уйлардан далага олиб борувчи йўлда лойдан тўғон қурилган.
Басейний кўчасида жойлашган от спорти мажмуаси бинолари бутунлай сув остида қолган. Сув остидан фақат биноларнинг томлари кўринади.
Оренбург маъмурияти маълумотларига кўра, 9 апрель куни эрталаб ҳолатига 10,3 мингтадан ортиқ турар жой бинолари ва 12 мингтадан ортиқ томорқалар сув остида қолган.
Пайшанба куни Оренбург вилоятидаги Орск шаҳри яқинидаги тўғон ёрилиши оқибатида катта ҳудудлар сув остида қолган эди. Орскда 6 мингдан ортиқ турар жой сув остида қолган.
Об-ҳавони кузатиш марказига кўра, бу йил Жанубий урал ҳудудига мисли кўрилмаган сув тошқини содир бўлган. Сўнгги бор бундай кўп сув 1957 йилда кузатилган эди.