Шавкат Мирзиёев Жиззахга ташриф буюрди
14:48 08.04.2024 (янгиланди: 14:54 08.04.2024)
© пресс-служба президента Узбекистана Президент Шавкат Мирзиёев прибыл в Джизакскую область. Первым пунктом программы поездки стал кластер "Basalt Uzbekistan" в Фаришском районе.
© пресс-служба президента Узбекистана
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Президентнинг Жиззах вилоятига ташрифи Фориш туманида жойлашган “Basalt Uzbekistan” кластеридан бошланди.
ТОШКЕНТ, 8 апр — Sputnik. Шавкат Мирзиёев 8 апрель куни Жиззах вилоятига ташриф буюрди.
Президент дастлаб Фориш туманидаги “Basalt Uzbekistan” кластерида бўлди ва хомашё тошлари ва тайёр маҳсулотларни кўздан кечирди.
300 гектар майдонни эгаллаган кластер энг замонавий технологиялар асосида йилига 177 минг тонна базальт тошидан махсус тола, директ ровинг, фибра, арматура, композит геосетка, қувурлар, мато ва иссиқлик-изоляция плиталари каби 42 турдаги маҳсулот ишлаб чиқаради. Маҳсулотларнинг 80 фоизи экспорт қилинмоқда. Кластерда 1 минг 700 дан ортиқ киши иш билан таъминланган.
Кластер ишлаб чиқараётган маҳсулот автомобилсозликда, нефт ва газ соҳасида, қурилиш ва саноатда талабгир.
300 гектар майдонни эгаллаган кластер энг замонавий технологиялар асосида йилига 177 минг тонна базальт тошидан махсус тола, директ ровинг, фибра, арматура, композит геосетка, қувурлар, мато ва иссиқлик-изоляция плиталари каби 42 турдаги маҳсулот ишлаб чиқаради. Маҳсулотларнинг 80 фоизи экспорт қилинмоқда. Кластерда 1 минг 700 дан ортиқ киши иш билан таъминланган.
Кластер ишлаб чиқараётган маҳсулот автомобилсозликда, нефт ва газ соҳасида, қурилиш ва саноатда талабгир.
© пресс-служба президента Узбекистана Президент Шавкат Мирзиёев прибыл в Джизакскую область. Первым пунктом программы поездки стал кластер "Basalt Uzbekistan" в Фаришском районе.
Президент Шавкат Мирзиёев прибыл в Джизакскую область. Первым пунктом программы поездки стал кластер "Basalt Uzbekistan" в Фаришском районе.
© пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиёев маҳсулот афзалликларини тадбиркорларга тушунтириш, ўзаро ҳамкорликни ривожлантириш бўйича кўрсатмалар берди. Шунингдек, янги сифат сертификатлари олиб, ташқи бозорга чиқишни янада фаоллаштириш, халқаро қурилиш ва саноат компаниялари билан ҳамкорликни йўлга қўйиш зарурлигини таъкидлади.
Шунингдек, янги маҳсулот турларини ишлаб чиқаришни йўлга қўйиш ва шу жойнинг ўзида қўйшимча лойиҳаларни жойлаштириш бўйича вазифа қўйилди. Ушбу ишлар натижасида кластерда қўшимча 2 мингта иш ўрни пайдо бўлиши кутилмоқда.
Мутахассисларнинг айтишича, базальтдан тайёрланган қурилиш материаллари зангламайди. Енгил, лекин мустаҳкам. Бетон қоришмаларининг ишқорли муҳитига, тузли ва кислота аралашмаларига чидамли. Деворга базальт материали ишлатиш мустаҳкамликни оширади, бинода иссиқликни яхши сақлайди. Ёнувчан эмаслиги яна бир муҳим томони. Шу билан бирга, маҳсулот нархи ҳам нисбатан арзон.
Ушбу маҳсулотларни коммунал хўжалиги, автомобилсозлик, тўқимачилик, нефт-газ ва бошқа тармоқларда қўллаш бўйича тақдимот қилинди.
© пресс-служба президента Узбекистана Президент Шавкат Мирзиёев прибыл в Джизакскую область. Первым пунктом программы поездки стал кластер "Basalt Uzbekistan" в Фаришском районе.
Президент Шавкат Мирзиёев прибыл в Джизакскую область. Первым пунктом программы поездки стал кластер "Basalt Uzbekistan" в Фаришском районе.
© пресс-служба президента Узбекистана