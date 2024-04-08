https://sputniknews.uz/20240408/rossiya-harbiylari-yangi-robot-sapyorni-sinovdan-otkazmoqda-43346154.html
Россия ҳарбийлари янги робот сапёрни синовдан ўтказмоқда — видео
Россия ҳарбийлари янги робот сапёрни синовдан ўтказмоқда — видео
Sputnik Ўзбекистон
Россия сапёрлари янги масофадан туриб бошқариладиган машиналарни намойиш қилишди. 08.04.2024, Sputnik Ўзбекистон
2024-04-08T22:30+0500
2024-04-08T22:30+0500
2024-04-08T22:30+0500
видео
украина
миналардан тозалаш
робот
учувчисиз қурилма
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ТОШКЕНТ, 8 апр — Sputnik. Россия ҳарбийлари махсус ҳарбий операция зонасида энг янги миналардан тозаловчи "Сталкер" роботини синовдан ўтказмоқда. Бундан ташқари махсус операция ҳудудида "Скорпион" номли кичик робот ҳам синовдан ўтмоқда. У масофадан туриб бошқарилади ва ўтлар орасига ўрнатилган турли пиёдаларга қарши миналарни аниқлаш ва портлатиш имконига эга. Батафсил қуйидаги видеолавҳада томоша қилинг.
украина
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Робот-сапер "Сталкер" весом 27 тонн проходит испытания в зоне спецоперации под Авдеевкой в ДНР
Sputnik Ўзбекистон
Робот-сапер "Сталкер" весом 27 тонн проходит испытания в зоне спецоперации под Авдеевкой в ДНР
2024-04-08T22:30+0500
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PT2M21S
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Саперы для разминирования Авдеевки и ее окрестностей активно применяют небольшой робот "Скорпион"
Sputnik Ўзбекистон
Саперы для разминирования Авдеевки и ее окрестностей активно применяют небольшой робот "Скорпион", оснащенный в том числе видеокамерой с ИК-подсветкой.
2024-04-08T22:30+0500
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видео, украина, миналардан тозалаш, робот, учувчисиз қурилма, видео
видео, украина, миналардан тозалаш, робот, учувчисиз қурилма, видео
Россия ҳарбийлари янги робот сапёрни синовдан ўтказмоқда — видео
Россия сапёрлари янги масофадан туриб бошқариладиган машиналарни намойиш қилишди.
ТОШКЕНТ, 8 апр — Sputnik. Россия ҳарбийлари махсус ҳарбий операция зонасида энг янги миналардан тозаловчи "Сталкер" роботини синовдан ўтказмоқда.
"Сталкер" — оғирлиги 27 тонна бўлган, масофадан туриб бошқарилувчи тозалаш машинаси. Унинг олд қисмига трал ўрнатилган бўлиб, у кенг майдонларни 30смгача кўмилган пиёдалар ва танкка қарши миналардан тозалаш имконига эга. Оператора машинани 1-3 км масофадан туриб бошқариши мумкин.
Бундан ташқари махсус операция ҳудудида "Скорпион" номли кичик робот ҳам синовдан ўтмоқда. У масофадан туриб бошқарилади ва ўтлар орасига ўрнатилган турли пиёдаларга қарши миналарни аниқлаш ва портлатиш имконига эга.
Батафсил қуйидаги видеолавҳада томоша қилинг.