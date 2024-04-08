https://sputniknews.uz/20240408/rossiya-harbiylari-yangi-robot-sapyorni-sinovdan-otkazmoqda-43346154.html

Россия ҳарбийлари янги робот сапёрни синовдан ўтказмоқда — видео

Россия ҳарбийлари янги робот сапёрни синовдан ўтказмоқда — видео

Sputnik Ўзбекистон

Россия сапёрлари янги масофадан туриб бошқариладиган машиналарни намойиш қилишди. 08.04.2024, Sputnik Ўзбекистон

2024-04-08T22:30+0500

2024-04-08T22:30+0500

2024-04-08T22:30+0500

видео

украина

миналардан тозалаш

робот

учувчисиз қурилма

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ТОШКЕНТ, 8 апр — Sputnik. Россия ҳарбийлари махсус ҳарбий операция зонасида энг янги миналардан тозаловчи "Сталкер" роботини синовдан ўтказмоқда. Бундан ташқари махсус операция ҳудудида "Скорпион" номли кичик робот ҳам синовдан ўтмоқда. У масофадан туриб бошқарилади ва ўтлар орасига ўрнатилган турли пиёдаларга қарши миналарни аниқлаш ва портлатиш имконига эга. Батафсил қуйидаги видеолавҳада томоша қилинг.

украина

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Робот-сапер "Сталкер" весом 27 тонн проходит испытания в зоне спецоперации под Авдеевкой в ДНР

Робот-сапер "Сталкер" весом 27 тонн проходит испытания в зоне спецоперации под Авдеевкой в ДНР

Саперы для разминирования Авдеевки и ее окрестностей активно применяют небольшой робот "Скорпион"

Sputnik Ўзбекистон

Саперы для разминирования Авдеевки и ее окрестностей активно применяют небольшой робот "Скорпион", оснащенный в том числе видеокамерой с ИК-подсветкой.

2024-04-08T22:30+0500

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