Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Ҳайит намози вақтлари эълон қилинди
https://sputniknews.uz/20240408/rossiya-harbiylari-yangi-robot-sapyorni-sinovdan-otkazmoqda-43346154.html
Россия ҳарбийлари янги робот сапёрни синовдан ўтказмоқда — видео
Россия ҳарбийлари янги робот сапёрни синовдан ўтказмоқда — видео
Sputnik Ўзбекистон
Россия сапёрлари янги масофадан туриб бошқариладиган машиналарни намойиш қилишди. 08.04.2024, Sputnik Ўзбекистон
2024-04-08T22:30+0500
2024-04-08T22:30+0500
видео
украина
миналардан тозалаш
робот
учувчисиз қурилма
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/04/08/43345966_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_685ac3237cff392ba3100db7d07c611d.jpg
ТОШКЕНТ, 8 апр — Sputnik. Россия ҳарбийлари махсус ҳарбий операция зонасида энг янги миналардан тозаловчи "Сталкер" роботини синовдан ўтказмоқда. Бундан ташқари махсус операция ҳудудида "Скорпион" номли кичик робот ҳам синовдан ўтмоқда. У масофадан туриб бошқарилади ва ўтлар орасига ўрнатилган турли пиёдаларга қарши миналарни аниқлаш ва портлатиш имконига эга. Батафсил қуйидаги видеолавҳада томоша қилинг.
украина
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Робот-сапер "Сталкер" весом 27 тонн проходит испытания в зоне спецоперации под Авдеевкой в ДНР
Sputnik Ўзбекистон
Робот-сапер "Сталкер" весом 27 тонн проходит испытания в зоне спецоперации под Авдеевкой в ДНР
2024-04-08T22:30+0500
true
PT2M21S
Саперы для разминирования Авдеевки и ее окрестностей активно применяют небольшой робот "Скорпион"
Sputnik Ўзбекистон
Саперы для разминирования Авдеевки и ее окрестностей активно применяют небольшой робот "Скорпион", оснащенный в том числе видеокамерой с ИК-подсветкой.
2024-04-08T22:30+0500
true
PT1M29S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/04/08/43345966_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_9f78f8274e8c360f9a63b95c5fafd505.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
видео, украина, миналардан тозалаш, робот, учувчисиз қурилма, видео
видео, украина, миналардан тозалаш, робот, учувчисиз қурилма, видео

Россия ҳарбийлари янги робот сапёрни синовдан ўтказмоқда — видео

22:30 08.04.2024
Oбуна бўлиш
Россия сапёрлари янги масофадан туриб бошқариладиган машиналарни намойиш қилишди.
ТОШКЕНТ, 8 апр — Sputnik. Россия ҳарбийлари махсус ҳарбий операция зонасида энг янги миналардан тозаловчи "Сталкер" роботини синовдан ўтказмоқда.
"Сталкер" — оғирлиги 27 тонна бўлган, масофадан туриб бошқарилувчи тозалаш машинаси. Унинг олд қисмига трал ўрнатилган бўлиб, у кенг майдонларни 30смгача кўмилган пиёдалар ва танкка қарши миналардан тозалаш имконига эга. Оператора машинани 1-3 км масофадан туриб бошқариши мумкин.
Бундан ташқари махсус операция ҳудудида "Скорпион" номли кичик робот ҳам синовдан ўтмоқда. У масофадан туриб бошқарилади ва ўтлар орасига ўрнатилган турли пиёдаларга қарши миналарни аниқлаш ва портлатиш имконига эга.
Батафсил қуйидаги видеолавҳада томоша қилинг.
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0