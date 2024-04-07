https://sputniknews.uz/20240407/mirziyoev-matvienkoni-tugilgan-kuni-bilan-tabrikladi-43326733.html
Мирзиёев Матвиенкони туғилган куни билан табриклади
Мирзиёев Матвиенкони туғилган куни билан табриклади
Sputnik Ўзбекистон
Мирзиёев Матвиенкони туғилган куни билан табриклади
2024-04-07T15:59+0500
2024-04-07T15:59+0500
2024-04-07T15:59+0500
сиёсат
ўзбекистон - россия
шавкат мирзиёев
валентина матвиенко
телефон мулоқоти
телефон орқали мулоқот
туғилган кун
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ТОШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. Бугун, 7 апрель куни Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёевнинг Россия Федерацияси Федерал Мажлиси Федерация Кенгаши раиси Валентина Матвиенко билан телефон орқали мулоқоти бўлиб ўтди. Бу ҳақда президент матбуот хизмати хабар берди.Суҳбат аввалида давлат раҳбари Валентина Матвиенкони таваллуд куни билан самимий қутлаб, унга мустаҳкам соғлик, бахт-саодат ва катта муваффақиятлар тилади.Мулоқот якунида парламентлараро ҳамкорликни, шу жумладан халқаро ва минтақавий ташкилотлар доирасида янада ривожлантириш муҳим экани таъкидланди.
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MIA „Rosiya Segodnya“
мирзиёев матвиенкони туғилган куни билан табриклади
мирзиёев матвиенкони туғилган куни билан табриклади
Мирзиёев Матвиенкони туғилган куни билан табриклади
Парламентлараро ҳамкорликни халқаро ва минтақавий ташкилотлар доирасида янада ривожлантириш муҳим экани таъкидланди.
ТОШКЕНТ, 7 апр — Sputnik.
Бугун, 7 апрель куни Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёевнинг Россия Федерацияси Федерал Мажлиси Федерация Кенгаши раиси Валентина Матвиенко билан телефон орқали мулоқоти бўлиб ўтди. Бу ҳақда президент матбуот хизмати хабар берди.
Суҳбат аввалида давлат раҳбари Валентина Матвиенкони таваллуд куни билан самимий қутлаб, унга мустаҳкам соғлик, бахт-саодат ва катта муваффақиятлар тилади.
Ўзбекистон билан Россия ўртасидаги кенг қамровли стратегик шериклик ва иттифоқчилик муносабатларини мустаҳкамлаш, олий даражадаги келишувларни амалга оширишга икки мамлакат парламентлари фаол ҳисса қўшаётгани алоҳида мамнуният билан қайд этилди.
Мулоқот якунида парламентлараро ҳамкорликни, шу жумладан халқаро ва минтақавий ташкилотлар доирасида янада ривожлантириш муҳим экани таъкидланди.