https://sputniknews.uz/20240406/medvedev-krokus-siti-xolldagi-teraktning-haqiqiy-tashkilotchilari-kimligini-aytdi-43322753.html
Медведев “Крокус Сити Холл”даги терактнинг ҳақиқий ташкилотчилари кимлигини айтди
Медведев “Крокус Сити Холл”даги терактнинг ҳақиқий ташкилотчилари кимлигини айтди
Sputnik Ўзбекистон
Медведев “Крокус Сити Холл”даги терактнинг ҳақиқий ташкилотчилари кимлигини айтди
2024-04-06T20:10+0500
2024-04-06T20:10+0500
2024-04-06T20:10+0500
крокус сити холлдаги теракт
россия
украина
дмитрий медведев
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/03/1a/43155735_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_60d0af1ab6a49f1a5bcab3fe99ade148.jpg
ТОШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. Россия Хавфсизлик кенгаши раиси ўринбосари Дмитрий Медведев ўзининг Телеграмдаги каналида “Крокус Сити Холл”даги терактнинг ҳақиқий ташкилотчилари нацистлар Украинаси расмий шахслари эканлигини маълум қилди.22 март куни Москва яқинидаги Красногорскдаги “Крокус сити холл” концерт залида теракт содир бўлди: ҳужумчилар бинодаги одамларга қарата автомат қуроллардан ўт очди ва томоша залини ёқиб юборди. Сўнгги маълумотларга кўра, 145 киши ҳалок бўлган.
https://sputniknews.uz/20240326/krokus-terakt-43155609.html
украина
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/03/1a/43155735_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_cf22d07fdca41c438baacbabb6351db7.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
медведев “крокус сити холл”даги терактнинг ҳақиқий ташкилотчилари кимлигини айтди
медведев “крокус сити холл”даги терактнинг ҳақиқий ташкилотчилари кимлигини айтди
Медведев “Крокус Сити Холл”даги терактнинг ҳақиқий ташкилотчилари кимлигини айтди
Россия Хавфсизлик кенгаши раиси ўринбосари Дмитрий Медведев “Крокус Сити Холл”даги терактнинг ҳақиқий ташкилотчиларини айтди.
ТОШКЕНТ, 6 апр — Sputnik.
Россия Хавфсизлик кенгаши раиси ўринбосари Дмитрий Медведев ўзининг Телеграмдаги каналида “Крокус Сити Холл”даги терактнинг ҳақиқий ташкилотчилари нацистлар Украинаси расмий шахслари эканлигини маълум қилди.
“Аммо ёлланганларнинг телефонларидан эълон қилинган биринчи маълумотлар ташкилотчиларнинг миллатини аниқ кўрсатиб турибди. Бошқа кўплаб очиқ ва ҳозирча ёпиқ нарсалар каби. Булар нацист "Украина" расмий шахслари. Айнан уларнинг хунук миясида фронтдаги муваффақиятсизликларни терактлар билан қоплаш ғояси пайдо бўлган, бу ажабланарли эмас. Улар ёки қонуний, ёки бошқача тарзда жавоб беришлари керак. Бутун дунё бўйлаб террорчилар билан қандай муомала қилинса, шундай. Даъво муддатисиз”, - деб ёзган Медведев.
22 март куни Москва яқинидаги Красногорскдаги “Крокус сити холл” концерт залида теракт содир бўлди: ҳужумчилар бинодаги одамларга қарата автомат қуроллардан ўт очди ва томоша залини ёқиб юборди. Сўнгги маълумотларга кўра, 145 киши ҳалок бўлган.