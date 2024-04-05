https://sputniknews.uz/20240405/xush-kelibsiz--rossiyalik-sayyohlar-ozbekistonga-taklif-etildi-43303709.html
“Хуш келибсиз” – россиялик сайёҳлар Ўзбекистонга таклиф этилди
“Хуш келибсиз” – россиялик сайёҳлар Ўзбекистонга таклиф этилди
Sputnik Ўзбекистон
Москва метросининг 5та гавжум бекатларида Ўзбекистонга таклиф қилувчи видеолавҳалар намойиш этила бошланди. 05.04.2024, Sputnik Ўзбекистон
2024-04-05T12:45+0500
2024-04-05T12:45+0500
2024-04-05T12:45+0500
россия
ўзбекистон
элчихона
москва
туризм
сайёҳлар
метро
реклама
видео
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ТОШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. Москва метросида 1 апрелдан бошлаб Ўзбекистоннинг гўзалликлари ва унинг туризм салоҳиятини намойиш қилувчи видеолавҳалар намойиш этила бошлади. Лавҳалар "Славянский бульвар", "Третьяковская", "Марьина-Роша", "Китай -город", ва "Плошадь Революции" каби энг гавжум бекатларида намойиш этилмоқда. Ушбу станцияларнинг умумий йўловчи ташиш ҳажми ойига 5 миллиондан ортиқ кишини ташкил қилади. Тадбир Ўзбекистоннинг Россиядаги элчихонаси билан ҳамкорликда ташкил этилган.
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россия, ўзбекистон, элчихона, москва, туризм, сайёҳлар, метро, реклама, видео, видео
россия, ўзбекистон, элчихона, москва, туризм, сайёҳлар, метро, реклама, видео, видео
“Хуш келибсиз” – россиялик сайёҳлар Ўзбекистонга таклиф этилди
Москва метросининг 5та гавжум бекатларида Ўзбекистонга таклиф қилувчи видеолавҳалар намойиш этила бошланди.
ТОШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. Москва метросида 1 апрелдан бошлаб Ўзбекистоннинг гўзалликлари ва унинг туризм салоҳиятини намойиш қилувчи видеолавҳалар намойиш этила бошлади.
Лавҳалар "Славянский бульвар", "Третьяковская", "Марьина-Роша", "Китай -город", ва "Плошадь Революции" каби энг гавжум бекатларида намойиш этилмоқда. Ушбу станцияларнинг умумий йўловчи ташиш ҳажми ойига 5 миллиондан ортиқ кишини ташкил қилади.
Тадбир Ўзбекистоннинг Россиядаги элчихонаси билан ҳамкорликда ташкил этилган.