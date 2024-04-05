https://sputniknews.uz/20240405/rossiyalik-oddiy-askar-27-nafar-dushmanni-yoq-qildi--video-43313682.html
Россиялик оддий аскар 27 нафар душманни йўқ қилди — видео
Россиялик оддий аскар 27 нафар душманни йўқ қилди — видео
Sputnik Ўзбекистон
Яраланган пулемётчи Максимов Украина Қуролли кучларининг 27 нафар жангарисини бир ўзи йўқ қилди. 05.04.2024, Sputnik Ўзбекистон
2024-04-05T19:45+0500
2024-04-05T19:45+0500
2024-04-05T19:47+0500
видео
россия
украина
қуролли кучлар
россия мудофаа вазирлиги
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ТОШКЕНТ, 5 апр – Sputnik. Чақирув белгиси "Бурхат" бўлган ёқутистонлик ҳарбий хизматчи, оддий аскар Родимир Максимов Украина Қуролли кучларининг Новомихайловка ҳудудидаги таянч нуқтасини қўлга олиш ва ушлаб туриш вақтида 27 нафар украиналик аскарни йўқ қилди, деб хабар берди Мудофаа вазирлиги.Максимов олган жароҳатларга қарамай, бир неча кун давомида ўз вазифасини бажаришда давом этган. Россия аскарлари украин позицияларини эгаллаб олгандан сўнг, УҚК қарши ҳужумга ўтишга ҳаракат қилди. Бир неча кун давомида УҚКнинг яна учта уринишини бартараф этди. Жумладан Американинг МахПро бронетранспортёри ёрдамида ҳам. Максимов БТРдан тушиб келаётган бир гуруҳ жангариларни автоматдан ўққа тутган. У дастлаб душманни яқин келишга қўйиб берди ва Калашников автоматидан ҳужум гуруҳини йўқ қилди.Кўрсатган жасорати учун қўмондонлик Максимовни давлат мукофотига тавсия этган.
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Видео подвига рядового Родимира Максимова, уничтожившего 27 украинских боевиков
Sputnik Ўзбекистон
Минобороны опубликовало видео подвига рядового Родимира Максимова, который уничтожил 27 украинских боевиков в ходе захвата и удержания опорного пункта ВСУ в районе Новомихайловки.
2024-04-05T19:45+0500
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видео, россия, украина, қуролли кучлар, россия мудофаа вазирлиги, видео
видео, россия, украина, қуролли кучлар, россия мудофаа вазирлиги, видео
Россиялик оддий аскар 27 нафар душманни йўқ қилди — видео
19:45 05.04.2024 (янгиланди: 19:47 05.04.2024)
Яраланган пулемётчи Максимов Украина Қуролли кучларининг 27 нафар жангарисини бир ўзи йўқ қилди.
ТОШКЕНТ, 5 апр – Sputnik. Чақирув белгиси "Бурхат" бўлган ёқутистонлик ҳарбий хизматчи, оддий аскар Родимир Максимов Украина Қуролли кучларининг Новомихайловка ҳудудидаги таянч нуқтасини қўлга олиш ва ушлаб туриш вақтида 27 нафар украиналик аскарни йўқ қилди, деб хабар берди Мудофаа вазирлиги.
"Максимов душманни айланиб ўтиб, унга ҳужум қилишга муваффақ бўлди. УҚКнинг 3 нафар аскарини йўқ қилиб, душман позициясини эгаллаб олди ва кейинчалик уни асосий кучлар етиб келгунига қадар ҳимоя қилиб турди", - дейилади хабарда.
Максимов олган жароҳатларга қарамай, бир неча кун давомида ўз вазифасини бажаришда давом этган. Россия аскарлари украин позицияларини эгаллаб олгандан сўнг, УҚК қарши ҳужумга ўтишга ҳаракат қилди.
Бир неча кун давомида УҚКнинг яна учта уринишини бартараф этди. Жумладан Американинг МахПро бронетранспортёри ёрдамида ҳам. Максимов БТРдан тушиб келаётган бир гуруҳ жангариларни автоматдан ўққа тутган. У дастлаб душманни яқин келишга қўйиб берди ва Калашников автоматидан ҳужум гуруҳини йўқ қилди.
Кўрсатган жасорати учун қўмондонлик Максимовни давлат мукофотига тавсия этган.