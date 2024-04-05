https://sputniknews.uz/20240405/rossiyalik-oddiy-askar-27-nafar-dushmanni-yoq-qildi--video-43313682.html

Россиялик оддий аскар 27 нафар душманни йўқ қилди — видео

Россиялик оддий аскар 27 нафар душманни йўқ қилди — видео

Sputnik Ўзбекистон

Яраланган пулемётчи Максимов Украина Қуролли кучларининг 27 нафар жангарисини бир ўзи йўқ қилди. 05.04.2024, Sputnik Ўзбекистон

2024-04-05T19:45+0500

2024-04-05T19:45+0500

2024-04-05T19:47+0500

видео

россия

украина

қуролли кучлар

россия мудофаа вазирлиги

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ТОШКЕНТ, 5 апр – Sputnik. Чақирув белгиси "Бурхат" бўлган ёқутистонлик ҳарбий хизматчи, оддий аскар Родимир Максимов Украина Қуролли кучларининг Новомихайловка ҳудудидаги таянч нуқтасини қўлга олиш ва ушлаб туриш вақтида 27 нафар украиналик аскарни йўқ қилди, деб хабар берди Мудофаа вазирлиги.Максимов олган жароҳатларга қарамай, бир неча кун давомида ўз вазифасини бажаришда давом этган. Россия аскарлари украин позицияларини эгаллаб олгандан сўнг, УҚК қарши ҳужумга ўтишга ҳаракат қилди. Бир неча кун давомида УҚКнинг яна учта уринишини бартараф этди. Жумладан Американинг МахПро бронетранспортёри ёрдамида ҳам. Максимов БТРдан тушиб келаётган бир гуруҳ жангариларни автоматдан ўққа тутган. У дастлаб душманни яқин келишга қўйиб берди ва Калашников автоматидан ҳужум гуруҳини йўқ қилди.Кўрсатган жасорати учун қўмондонлик Максимовни давлат мукофотига тавсия этган.

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Видео подвига рядового Родимира Максимова, уничтожившего 27 украинских боевиков

Sputnik Ўзбекистон

Минобороны опубликовало видео подвига рядового Родимира Максимова, который уничтожил 27 украинских боевиков в ходе захвата и удержания опорного пункта ВСУ в районе Новомихайловки.

2024-04-05T19:45+0500

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