https://sputniknews.uz/20240401/krokusdagi-terakt-uchun-qurol-etkazib-berganlar-dogistonda-qolga-olindi--video-43237313.html
"Крокус"даги теракт учун қурол етказиб берганлар Доғистонда қўлга олинди — видео
"Крокус"даги теракт учун қурол етказиб берганлар Доғистонда қўлга олинди — видео
Sputnik Ўзбекистон
Махачкалада қўлга олинган шахслар "Крокус"даги теракт ижрочиларига маблағ ва қурол етказиб бергани аниқланди. 01.04.2024, Sputnik Ўзбекистон
2024-04-01T17:30+0500
2024-04-01T17:30+0500
2024-04-01T17:33+0500
видео
доғистон
террорчи
крокус сити холлдаги теракт
портлаш
фхх
россия федерал хавфсизлик хизмати (фхх)
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ТОШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. Россия Федерал Хавфсизлик хизмати 31 март куни Доғистонда бир гуруҳ террорчиликда гумонланувчи шахсларни қўлга олишди. Улар орасида 4 нафар хорижий фуқаро (Тожикистон) ва бир нафар маҳаллий фуқаро бор. Улар "Крокус"даги теракт ижрочиларига маблағ ва қурол етказиб берганини тан олишган. Ўтказилга тезкор қидирув операцияси доирасида гумонланувчилар турар жойидан бир неча портловчи мосламалар ва автоматик қуроллар топилган. Улар, шунингдек, Каспийск шаҳрида одам гавжум жойлардан бирида - Набережная сайлгоҳ кўчасида теракт уюштиришни режалаштирганликларини маълум қилган.
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Задержание подозреваемых, планировавших теракты в Дагестане. Кадры ФСБ РФ
Sputnik Ўзбекистон
❗️Задержанные в Дагестане бандиты намеревались взорвать набережную в Каспийске, следует из видео ФСБ
2024-04-01T17:30+0500
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PT0M35S
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Допрос задержанного в Дагестане террориста
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❗️Один из задержанных в Дагестане террористов признался, что возил оружие из Махачкалы бандитам, напавшим на "Крокус", видео публикует ФСБ
2024-04-01T17:30+0500
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видео, доғистон, террорчи, крокус сити холлдаги теракт, портлаш, фхх, россия федерал хавфсизлик хизмати (фхх), видео
видео, доғистон, террорчи, крокус сити холлдаги теракт, портлаш, фхх, россия федерал хавфсизлик хизмати (фхх), видео
"Крокус"даги теракт учун қурол етказиб берганлар Доғистонда қўлга олинди — видео
17:30 01.04.2024 (янгиланди: 17:33 01.04.2024)
Махачкалада қўлга олинган шахслар "Крокус"даги теракт ижрочиларига маблағ ва қурол етказиб бергани аниқланди.
ТОШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. Россия Федерал Хавфсизлик хизмати 31 март куни Доғистонда бир гуруҳ террорчиликда гумонланувчи шахсларни қўлга олишди.
Улар орасида 4 нафар хорижий фуқаро (Тожикистон) ва бир нафар маҳаллий фуқаро бор. Улар "Крокус"даги теракт ижрочиларига маблағ ва қурол етказиб берганини тан олишган.
Ўтказилга тезкор қидирув операцияси доирасида гумонланувчилар турар жойидан бир неча портловчи мосламалар ва автоматик қуроллар топилган.
Улар, шунингдек, Каспийск шаҳрида одам гавжум жойлардан бирида - Набережная сайлгоҳ кўчасида теракт уюштиришни режалаштирганликларини маълум қилган.