https://sputniknews.uz/20240401/krokusdagi-terakt-uchun-qurol-etkazib-berganlar-dogistonda-qolga-olindi--video-43237313.html

"Крокус"даги теракт учун қурол етказиб берганлар Доғистонда қўлга олинди — видео

"Крокус"даги теракт учун қурол етказиб берганлар Доғистонда қўлга олинди — видео

Sputnik Ўзбекистон

Махачкалада қўлга олинган шахслар "Крокус"даги теракт ижрочиларига маблағ ва қурол етказиб бергани аниқланди. 01.04.2024, Sputnik Ўзбекистон

2024-04-01T17:30+0500

2024-04-01T17:30+0500

2024-04-01T17:33+0500

видео

доғистон

террорчи

крокус сити холлдаги теракт

портлаш

фхх

россия федерал хавфсизлик хизмати (фхх)

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ТОШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. Россия Федерал Хавфсизлик хизмати 31 март куни Доғистонда бир гуруҳ террорчиликда гумонланувчи шахсларни қўлга олишди. Улар орасида 4 нафар хорижий фуқаро (Тожикистон) ва бир нафар маҳаллий фуқаро бор. Улар "Крокус"даги теракт ижрочиларига маблағ ва қурол етказиб берганини тан олишган. Ўтказилга тезкор қидирув операцияси доирасида гумонланувчилар турар жойидан бир неча портловчи мосламалар ва автоматик қуроллар топилган. Улар, шунингдек, Каспийск шаҳрида одам гавжум жойлардан бирида - Набережная сайлгоҳ кўчасида теракт уюштиришни режалаштирганликларини маълум қилган.

доғистон

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2024-04-01T17:30+0500

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