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https://sputniknews.uz/20240330/ozbekistonda-jamoat-xavfsizligini-taminlash-boyicha-chora-tadbirlar-kuchaytiriladi-43208658.html
Ўзбекистонда жамоат хавфсизлигини таъминлаш бўйича чора-тадбирлар кучайтирилади
Ўзбекистонда жамоат хавфсизлигини таъминлаш бўйича чора-тадбирлар кучайтирилади
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистонда жамоат хавфсизлигини таъминлаш бўйича чора-тадбирлар кучайтирилади
2024-03-30T12:09+0500
2024-03-30T12:09+0500
жамият
ўзбекистон
шавкат мирзиёев
жамоат жойлари
хавфсизлик
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ТОШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев кеча, 29 март куни ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар ва куч тузилмалари раҳбарлари иштирокида жамоат хавфсизлигини таъминлаш масалалари юзасидан йиғилиш ўтказди. Бу ҳақда президент матбуот хизмати хабар берди.Жамоат хавфсизлигига янги таҳдид ва хатарлар тобора ортиб бораётган бугунги шароитда жамоат тартибини сақлаш ва фуқаролар хавфсизлигини таъминлашда ҳуқуқни муҳофаза қилиш идоралари ва тадбиркорлик субъектлари ўртасидаги ҳамкорликни кучайтириш зарурлиги таъкидланди. Шу билан бирга, жамоат хавфсизлигини таъминлаш билан боғлиқ чора-тадбирларни амалга ошириш жараёнида тадбиркорлик субъектлари ва фуқароларнинг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларини сўзсиз таъминлаш муҳимлиги қайд этилди.Ички ишлар вазирлиги ва Миллий гвардия раҳбарияти олдига жамоат тартибини сақлаш бўйича олиб борилаётган ишларни янада кучайтириш, аҳоли гавжум бўладиган жойларда содир этилиши мумкин бўлган террорчилик ҳаракатлари ва бошқа фавқулодда вазиятларнинг олдини олишга қаратилган таъсирчан чораларни кўриш вазифаси қўйилди.
https://sputniknews.uz/20240330/mirziyoev-boshchiligida-iqtisodiyotni-barqaror-ostirish-boyicha-vazifalar-muhokama-qilindi-43207419.html
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60
ўзбекистонда жамоат хавфсизлигини таъминлаш бўйича чора-тадбирлар кучайтирилади
ўзбекистонда жамоат хавфсизлигини таъминлаш бўйича чора-тадбирлар кучайтирилади

Ўзбекистонда жамоат хавфсизлигини таъминлаш бўйича чора-тадбирлар кучайтирилади

12:09 30.03.2024
© пресс-служба ГУВД ТашкентаВ Узбекистане усилят безопасность в местах массового скопления людей
В Узбекистане усилят безопасность в местах массового скопления людей - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 30.03.2024
© пресс-служба ГУВД Ташкента
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Давлат раҳбари норматив-ҳуқуқий ҳужжат лойиҳасини ишлаб чиқишга топшириқ берди.
ТОШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев кеча, 29 март куни ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар ва куч тузилмалари раҳбарлари иштирокида жамоат хавфсизлигини таъминлаш масалалари юзасидан йиғилиш ўтказди. Бу ҳақда президент матбуот хизмати хабар берди.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев провел совещание, посвященное вопросам обеспечения общественной безопасности
Шавкат Мирзиёев провел совещание, посвященное вопросам обеспечения общественной безопасности - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 30.03.2024
Шавкат Мирзиёев провел совещание, посвященное вопросам обеспечения общественной безопасности
© Пресс-служба президента Узбекистана
Ички ишлар вазирлиги ва Миллий гвардия раҳбариятининг савдо ва хизмат кўрсатиш соҳаси йирик объектларида, шу жумладан савдо-кўнгилочар мажмуалар, боғлар, бозорлар ва бошқа фуқаролар гавжум бўладиган жойларда жамоат тартибини сақлаш ишларининг ташкил этилиши тўғрисидаги ҳисоботлари тингланди.
Жамоат хавфсизлигига янги таҳдид ва хатарлар тобора ортиб бораётган бугунги шароитда жамоат тартибини сақлаш ва фуқаролар хавфсизлигини таъминлашда ҳуқуқни муҳофаза қилиш идоралари ва тадбиркорлик субъектлари ўртасидаги ҳамкорликни кучайтириш зарурлиги таъкидланди. Шу билан бирга, жамоат хавфсизлигини таъминлаш билан боғлиқ чора-тадбирларни амалга ошириш жараёнида тадбиркорлик субъектлари ва фуқароларнинг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларини сўзсиз таъминлаш муҳимлиги қайд этилди.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев провел совещание, посвященное вопросам обеспечения общественной безопасности
Шавкат Мирзиёев провел совещание, посвященное вопросам обеспечения общественной безопасности - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 30.03.2024
Шавкат Мирзиёев провел совещание, посвященное вопросам обеспечения общественной безопасности
© Пресс-служба президента Узбекистана
Давлат раҳбари ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар, фуқаролик жамияти институтлари ва тадбиркорлик субъектларининг бу борада тўлақонли ҳамкорлик қилишларини таъминлашга қаратилган норматив-ҳуқуқий ҳужжат лойиҳасини ишлаб чиқишга топшириқ берди.
Ички ишлар вазирлиги ва Миллий гвардия раҳбарияти олдига жамоат тартибини сақлаш бўйича олиб борилаётган ишларни янада кучайтириш, аҳоли гавжум бўладиган жойларда содир этилиши мумкин бўлган террорчилик ҳаракатлари ва бошқа фавқулодда вазиятларнинг олдини олишга қаратилган таъсирчан чораларни кўриш вазифаси қўйилди.
Шавкат Мирзиёев провел совещание по вопросам стабильного развития и повышения конкурентоспособности отраслей экономики - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 30.03.2024
Мирзиёев бошчилигида иқтисодиётни барқарор ўстириш бўйича вазифалар муҳокама қилинди
10:10
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