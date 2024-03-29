https://sputniknews.uz/20240329/toshkentda-shht-matt-kengashi-majlisi-bolib-otmoqda-43198565.html
Тошкентда ШҲТ МАТТ Кенгаши мажлиси бўлиб ўтмоқда
Тошкентда ШҲТ МАТТ Кенгаши мажлиси бўлиб ўтмоқда
Sputnik Ўзбекистон
Тошкентда Шанхай ҳамкорлиги ташкилотнинг ваколатли органлари делегациялари иштирокида мажлис бўлиб ўтмоқда. 29.03.2024, Sputnik Ўзбекистон
2024-03-29T12:30+0500
2024-03-29T12:30+0500
2024-03-29T12:30+0500
ўзбекистон
тошкент
шанхай ҳамкорлик ташкилоти (шҳт)
шавкат мирзиёев
видео
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ТОШКЕНТ, 29 мар — Sputnik. Бугун Тошкентда ШҲТ Минтақавий аксилтеррор тузилмаси (МАТТ) Кенгашининг 41-мажлиси бўлиб ўтмоқда. Унда Ҳиндистон, Қозоғистон, Хитой, Қирғизистон, Покистон, Россия, Тожикистон, Ўзбекистон ва бошқа давлатларнинг ваколатли органлари делегациялари иштирок этмоқда. Мажлис бошида ШҲТ МАТТ Кенгаши мажлиси иштирокчиларига Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёевнинг мурожаатномаси ўқиб эшиттирилди. Унда президент Кенгаш қисқа вақт ичида ўзининг самарадорлигини кўрсатгани қайд этилган.
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Видео Sputnik. В Ташкенте проходит 41-е заседание Совета РАТС ШОС
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В Ташкенте проходит 41-е заседание Совета РАТС ШОС
2024-03-29T12:30+0500
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ўзбекистон, тошкент, шанхай ҳамкорлик ташкилоти (шҳт), шавкат мирзиёев, видео, видео
ўзбекистон, тошкент, шанхай ҳамкорлик ташкилоти (шҳт), шавкат мирзиёев, видео, видео
Тошкентда ШҲТ МАТТ Кенгаши мажлиси бўлиб ўтмоқда
Тошкентда Шанхай ҳамкорлиги ташкилотнинг ваколатли органлари делегациялари иштирокида мажлис бўлиб ўтмоқда.
ТОШКЕНТ, 29 мар — Sputnik. Бугун Тошкентда ШҲТ Минтақавий аксилтеррор тузилмаси (МАТТ) Кенгашининг 41-мажлиси бўлиб ўтмоқда.
Унда Ҳиндистон, Қозоғистон, Хитой, Қирғизистон, Покистон, Россия, Тожикистон, Ўзбекистон ва бошқа давлатларнинг ваколатли органлари делегациялари иштирок этмоқда.
Мажлис бошида ШҲТ МАТТ Кенгаши мажлиси иштирокчиларига Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёевнинг мурожаатномаси ўқиб эшиттирилди. Унда президент Кенгаш қисқа вақт ичида ўзининг самарадорлигини кўрсатгани қайд этилган.