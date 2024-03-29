Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20240329/shuar-bilan-hamkorlikni-yanada-rivojlantirish-muhim-mirziyoev-43185543.html
Мирзиёев: Хитойнинг Шинжон-Уйғур автоном райони билан ҳамкорликни ривожлантириш муҳим
Мирзиёев: Хитойнинг Шинжон-Уйғур автоном райони билан ҳамкорликни ривожлантириш муҳим
Sputnik Ўзбекистон
ШУАР билан ҳамкорликни янада ривожлантириш муҳим — Мирзиёев
2024-03-29T10:02+0500
2024-03-29T10:59+0500
сиёсат
ўзбекистон
хитой
шинжон-уйғур автоном райони
шавкат мирзиёев
ҳамкорлик
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/03/1d/43184915_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_a18a7d30b35be1103c1a2e9b00fd7df4.jpg
ТОШКЕНТ, 29 мар — Sputnik. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев кеча, 28 март куни Хитой Халқ Республикасининг Шинжон-Уйғур автоном райони (ШУАР) Халқ ҳукумати раиси Эркин Тунияз бошчилигидаги делегацияни қабул қилди. Бу ҳақда президент матбуот хизмати хабар берди.Ўзбекистон ва Хитойнинг кўп қиррали ҳамкорлигини янада кенгайтириш, шу жумладан Ўзбекистон ҳудудлари ва ШУАР ўртасидаги амалий алоқаларни ривожлантиришнинг устувор йўналишлари кўриб чиқилди.Ўзбекистон-Хитой дўстлик ва барча шароитда стратегик шериклик муносабатларидаги бугунги юксак даража катта мамнуният билан қайд этилди.Ўзбекистон ҳар йили Урумчи шаҳрида ўтказиб келинаётган “Экспо Хитой-Евроосиё” бош кўргазмасида фаол иштирок этиши қайд этилди.Учрашувда гуманитар ва туризм алоқаларини ривожлантириш масалалари ҳам атрофлича муҳокама қилинди.“Ўзбекистон-Қирғизистон-Хитой” темир йўлини қуриш лойиҳасини илгари суришга алоҳида эътибор қаратилди.
https://sputniknews.uz/20240302/ozbekiston-xitoy-qirgiziston-hukumatlari-delegatsiyalarining-uchrashuvi-otkazildi-42742336.html
ўзбекистон
хитой
шинжон-уйғур автоном райони
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/03/1d/43184915_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_a127515d07d7e8dbe2aa324939296dab.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
шуар билан ҳамкорликни янада ривожлантириш муҳим — мирзиёев
шуар билан ҳамкорликни янада ривожлантириш муҳим — мирзиёев

Мирзиёев: Хитойнинг Шинжон-Уйғур автоном райони билан ҳамкорликни ривожлантириш муҳим

10:02 29.03.2024 (янгиланди: 10:59 29.03.2024)
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев принял делегацию Китайской Народной Республики во главе с председателем Народного правительства Синьцзян-Уйгурского автономного района Эркином Туниязом
Шавкат Мирзиёев принял делегацию Китайской Народной Республики во главе с председателем Народного правительства Синьцзян-Уйгурского автономного района Эркином Туниязом - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 29.03.2024
© Пресс-служба президента Узбекистана
Oбуна бўлиш
Мирзиёев ШУАР билан ўзаро манфаатли ҳамкорликни янада ривожлантириш ва қўшма лойиҳаларни жадаллаштириш муҳимлигини таъкидлади.
ТОШКЕНТ, 29 мар — Sputnik. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев кеча, 28 март куни Хитой Халқ Республикасининг Шинжон-Уйғур автоном райони (ШУАР) Халқ ҳукумати раиси Эркин Тунияз бошчилигидаги делегацияни қабул қилди. Бу ҳақда президент матбуот хизмати хабар берди.
Ўзбекистон ва Хитойнинг кўп қиррали ҳамкорлигини янада кенгайтириш, шу жумладан Ўзбекистон ҳудудлари ва ШУАР ўртасидаги амалий алоқаларни ривожлантиришнинг устувор йўналишлари кўриб чиқилди.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев принял делегацию Китайской Народной Республики во главе с председателем Народного правительства Синьцзян-Уйгурского автономного района Эркином Туниязом
Шавкат Мирзиёев принял делегацию Китайской Народной Республики во главе с председателем Народного правительства Синьцзян-Уйгурского автономного района Эркином Туниязом - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 29.03.2024
Шавкат Мирзиёев принял делегацию Китайской Народной Республики во главе с председателем Народного правительства Синьцзян-Уйгурского автономного района Эркином Туниязом
© Пресс-служба президента Узбекистана
Ўзбекистон-Хитой дўстлик ва барча шароитда стратегик шериклик муносабатларидаги бугунги юксак даража катта мамнуният билан қайд этилди.
Мирзиёев ШУАР билан ўзаро манфаатли ҳамкорликни янада ривожлантириш ва қўшма лойиҳаларни жадаллаштириш муҳимлигини таъкидлади. Инновацион технологиялар, қишлоқ ва сув хўжалиги, транспорт ва логистика, банк-молия соҳаси, таълим, анъанавий тиббиёт каби бир қатор устувор йўналишлар кўрсатиб ўтилди.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев принял делегацию Китайской Народной Республики во главе с председателем Народного правительства Синьцзян-Уйгурского автономного района Эркином Туниязом
Шавкат Мирзиёев принял делегацию Китайской Народной Республики во главе с председателем Народного правительства Синьцзян-Уйгурского автономного района Эркином Туниязом - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 29.03.2024
Шавкат Мирзиёев принял делегацию Китайской Народной Республики во главе с председателем Народного правительства Синьцзян-Уйгурского автономного района Эркином Туниязом
© Пресс-служба президента Узбекистана
Ўзбекистон ҳар йили Урумчи шаҳрида ўтказиб келинаётган “Экспо Хитой-Евроосиё” бош кўргазмасида фаол иштирок этиши қайд этилди.
Учрашувда гуманитар ва туризм алоқаларини ривожлантириш масалалари ҳам атрофлича муҳокама қилинди.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев принял делегацию Китайской Народной Республики во главе с председателем Народного правительства Синьцзян-Уйгурского автономного района Эркином Туниязом
Шавкат Мирзиёев принял делегацию Китайской Народной Республики во главе с председателем Народного правительства Синьцзян-Уйгурского автономного района Эркином Туниязом - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 29.03.2024
Шавкат Мирзиёев принял делегацию Китайской Народной Республики во главе с председателем Народного правительства Синьцзян-Уйгурского автономного района Эркином Туниязом
© Пресс-служба президента Узбекистана
“Ўзбекистон-Қирғизистон-Хитой” темир йўлини қуриш лойиҳасини илгари суришга алоҳида эътибор қаратилди.
Состоялась встреча делегаций правительств Узбекистана – Китая – Кыргызстана - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 02.03.2024
Ўзбекистон – Хитой – Қирғизистон ҳукуматлари делегацияларининг учрашуви ўтказилди
2 Март, 11:32
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0