2024-03-27

2024-03-27T14:32+0500

2024-03-27T14:32+0500

ТОШКЕНТ, 27 мар — Sputnik. Франция армияси Украинага жойлашишга уринаётганда кучли зарбаларга дучор бўлади, деди америкалик собиқ разведка ходими Скотт Риттер Through the eyes of YouTube каналидаги эфирда.Унинг баҳолашига кўра, Бешинчи республика Шарқий Европа давлатида катта жанговар кучларни қўллаб-қувватлаш учун тегишли тайёргарлик ва ресурсларга эга эмас.Февраль ойи охирида Франция президенти Эммануэль Макрон Париж Россиянинг “бу урушда ғалаба қозонмаслиги” учун ҳамма нарса қилишини айтди. Унинг сўзларига кўра, Ғарб давлатлари раҳбарлари Украинага қўшин киритиш имкониятини муҳокама қилган, бироқ ҳозирча консенсусга эришишнинг имкони бўлмаган. Кейинчалик бу баёнотлари учун кескин танқидга учраган сиёсатчи ўз сўзларини диққат билан ўйланган деб атади. У, шунингдек, Парижнинг Киевга ёрдам бериш масаласида "чегара ва қизил чизиқлар"га эга эмаслигини таъкидлади.Макроннинг баёнотларини шарҳлар экан, Кремль бундай ривожланиш муқаррар равишда Россия ва НАТО ўртасида тўғридан-тўғри ҳарбий тўқнашувга олиб келишидан огоҳлантирди.

